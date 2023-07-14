Команда США стала призёром на Международной математической олимпиаде. Но её участников чуть не перепутали с командой из Китая

— Кирилл, как сказались санкции на участии наших детей?

— Россию как команду от олимпиады отстранили, но разрешили шестерым школьникам участвовать индивидуально, по типу как на спортивной олимпиаде — без российского флага. Поэтому наша команда, реально заняв второе место по баллам, его не получила. Так как отстранили команду.

— Среди наших главных конкурентов — Китай, Южная Корея и США. С первыми понятно. Но разве в США так сильна математическая наука?

— Олимпиадная математика в США достаточно хорошо развита. Другое дело, что в команде США в основном китайцы участвуют. Но, тем не менее, они являются гражданами США и выступают за эту страну.