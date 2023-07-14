Команда США стала призёром на Международной математической олимпиаде. Но её участников чуть не перепутали с командой из Китая

Ничего удивительного, просто посмотрите на фото.
В Японии завершилась Международная олимпиада по математике. Наших ребят в страну не пустили якобы из-за санкций, однако они участвовали онлайн, с площадки Дальневосточного федерального университета. Несмотря ни на что, выиграли 6 индивидуальных наград: 5 золотых медалей и одну серебряную.
А к общекомандному зачёту их не допустили. Золото в нём выиграла команда из Китая, а вторыми стали американцы. Остаётся лишь поздравить участников китайской команды: Ши, Ван, Лян, Чжан, Сунь и Чан. И американских математиков: Лин, Лю, Лу, Шен, Ван и Чжао.
Тут главное не перепутать. Вот фото для наглядности:
Конечно же, поздравляем и наших вундеркиндов. В прошлом году российская команда тоже завоевала 6 медалей: 3 золотых и 3 серебряных. По факту, они заняли второе место в командном зачёте, но до него их и тогда не допустили. Вот как прокомментировал это главный тренер ребят Кирилл Сухов:
— Кирилл, как сказались санкции на участии наших детей?
— Россию как команду от олимпиады отстранили, но разрешили шестерым школьникам участвовать индивидуально, по типу как на спортивной олимпиаде — без российского флага. Поэтому наша команда, реально заняв второе место по баллам, его не получила. Так как отстранили команду.
— Среди наших главных конкурентов — Китай, Южная Корея и США. С первыми понятно. Но разве в США так сильна математическая наука?
— Олимпиадная математика в США достаточно хорошо развита. Другое дело, что в команде США в основном китайцы участвуют. Но, тем не менее, они являются гражданами США и выступают за эту страну.
Источник:
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