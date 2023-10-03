Францию заедают постельные клопы. В стране готовят законопроект по борьбе с насекомыми

У кого какие проблемы в этом мире, а Францию заедают клопы. Ну, и ещё крысы.

Крыс во французской столице обитает около шести миллионов. Что-либо сделать с грызунами власти отчаялись и предложили попробовать с ними научиться сосуществовать. При этом клопы доставляют все больше и больше неудобств — они кусают людей в постелях и транспорте. Издание The Spectator обозначает проблему как "Политика открытых дверей Парижа для крыс и постельных клопов":