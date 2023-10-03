Францию заедают постельные клопы. В стране готовят законопроект по борьбе с насекомыми

Во Франции
великая клоповная революция настоящим бедствием стали постельные клопы. Из-за них даже пришлось закрыть одну из школ, а власти готовят законопроект по борьбе с насекомыми.
У кого какие проблемы в этом мире, а Францию заедают клопы. Ну, и ещё крысы.
Крыс во французской столице обитает около шести миллионов. Что-либо сделать с грызунами власти отчаялись и предложили попробовать с ними научиться сосуществовать. При этом клопы доставляют все больше и больше неудобств — они кусают людей в постелях и транспорте. Издание The Spectator обозначает проблему как "Политика открытых дверей Парижа для крыс и постельных клопов":
Насекомые все чаще стали появляться на улицах Парижа, в общественном транспорте и университетах, В Марселе пришлось закрыть школу из-за клопов в классах и школьных портфелях учеников, пишет La Province.
Разные французские ведомства в ознаменование великой борьбы с клопами имитируют бурную детельность кто и как может:
Минздрав Франции призвал прекратить панику из-за клопиной эпидемии и обвинил в этом понаехавших туристов, которые могли привезти паразитов на себе.
"Это никак не связано с иммиграцией", – заверил министр здравоохранения. При этом, по его словам, появление клопов связано с путешествиями:
Вы можете перенести их на себе из-за границы.
По статистике, за последние несколько лет эти насекомые пробрались в каждое десятое домохозяйство Франции.
Глава президентской фракции в Нацсобрании Сильвен Майяр назвал происходящее в стране «эпидемией» и «настоящей проблемой для здоровья» французов:
Тысячи наших сограждан страдают от нее. Мы сделаем эту проблему приоритетной: мы предложим законопроект, чтобы избежать распространения клопов.
Министр транспорта Клеман Бон уже объявил, что проведет совещание по борьбе с клопами, а один из заместителей мэра Парижа не только сообщил премьер-министру о «значительном всплеске» клопов, но и потребовал план действий в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году.
Газета Le Parisien отмечает, что крысы и клопы — «гремучий коктейль» (cocktail explosif), который может испортить Олимпиаду. Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году. В июне стало известно, что в столице Франции будет создан комитет по «совместному проживанию» с крысами.
До Олимпиады во Франции осталось 300 дней.
Источник:
- Жена Макрона - трансгендер? Первая леди Франции будет жаловаться на СМИ, которые заподозрили ее в смене пола
- Фотография Макрона с полуголыми афроамериканцами теперь не даёт спать половине Франции
- "Было бы неплохо, если бы мы ушли вместе": Ален Делон и другие французы о Бельмондо
- Французская полиция отправила по домам богатых тусовщиков
- 86-летняя Брижит Бардо раскритиковала похороны Бельмондо