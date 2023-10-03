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Францию заедают постельные клопы. В стране готовят законопроект по борьбе с насекомыми

Францию заедают постельные клопы. В стране готовят законопроект по борьбе с насекомыми

Автор:
03 октября 2023 22:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Макрон   клопы   нашествие   олимпиада   туристы   франция   
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Во Франции великая клоповная революция настоящим бедствием стали постельные клопы. Из-за них даже пришлось закрыть одну из школ, а власти готовят законопроект по борьбе с насекомыми.

У кого какие проблемы в этом мире, а Францию заедают клопы. Ну, и ещё крысы.

Крыс во французской столице обитает около шести миллионов. Что-либо сделать с грызунами власти отчаялись и предложили попробовать с ними научиться сосуществовать. При этом клопы доставляют все больше и больше неудобств — они кусают людей в постелях и транспорте. Издание The Spectator обозначает проблему как "Политика открытых дверей Парижа для крыс и постельных клопов":

Насекомые все чаще стали появляться на улицах Парижа, в общественном транспорте и университетах, В Марселе пришлось закрыть школу из-за клопов в классах и школьных портфелях учеников, пишет La Province.

Разные французские ведомства в ознаменование великой борьбы с клопами имитируют бурную детельность кто и как может:
Минздрав Франции призвал прекратить панику из-за клопиной эпидемии и обвинил в этом понаехавших туристов, которые могли привезти паразитов на себе.

"Это никак не связано с иммиграцией", – заверил министр здравоохранения. При этом, по его словам, появление клопов связано с путешествиями:

Вы можете перенести их на себе из-за границы.

По статистике, за последние несколько лет эти насекомые пробрались в каждое десятое домохозяйство Франции.

Глава президентской фракции в Нацсобрании Сильвен Майяр назвал происходящее в стране «эпидемией» и «настоящей проблемой для здоровья» французов:

Тысячи наших сограждан страдают от нее. Мы сделаем эту проблему приоритетной: мы предложим законопроект, чтобы избежать распространения клопов.

Министр транспорта Клеман Бон уже объявил, что проведет совещание по борьбе с клопами, а один из заместителей мэра Парижа не только сообщил премьер-министру о «значительном всплеске» клопов, но и потребовал план действий в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году.

Газета Le Parisien отмечает, что крысы и клопы — «гремучий коктейль» (cocktail explosif), который может испортить Олимпиаду. Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году. В июне стало известно, что в столице Франции будет создан комитет по «совместному проживанию» с крысами.

До Олимпиады во Франции осталось 300 дней.

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Метки: Макрон   клопы   нашествие   олимпиада   туристы   франция   
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15  комментариев
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13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Не вижу ничего плохого. Франция возвращается к своим истокам, к своей независимости!)) Туды им и дорога!
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25k
Slawa49 3 минуты назад
а вот это к сожалению не франция! это Магадан и крыс там немерено последнее время расплодилось, даже 30 градусные морозы не помогают!!
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25k
Slawa49 22 минуты назад
да пох на лягушатников, пусть их хоть годзила ест))) своих проблем выше крыши а обсуждаем французских клопов)))))))))))))))
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251
Алексей Давыдов 47 минут назад
Вчера в штатах крысы, сегодня во франции клопы...методички что ли новые раздали..... хотя да, все по О руэллу, быдло схавает и будет радоваться!)))
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10k
Garpia121 Час назад
"Это никак не связано с иммиграцией", – заверил министр здравоохранения. Правда?
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51k
Прораб Час назад
Надо против клопов санкции ввести. Должно помочь.
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20k
Александр Час назад
Макрон сеял и трусил, за писос блоха кусил. Макрон думает, что клоп, по писосу ладошкой хлоп.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Персидский порошок, а если не поможет, то - клоповар!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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