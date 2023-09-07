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«Просто до этого никогда их не считали»: олимпийская чемпионка рассказала об отказавшихся от российского гражданства спортсменах

«Просто до этого никогда их не считали»: олимпийская чемпионка рассказала об отказавшихся от российского гражданства спортсменах

Автор:
07 сентября 2023 18:49
Сообщество : Спорт
Метки: Ирина Винер   Светлана Журова   евгений кафельников   олимпиада   спортсмены   чемпионка   
4135
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По её словам, в этом нет ничего страшного.

Недавно подсчитали, что за последнее время более 100 российских спортсменов стали выступать за другие страны. 55 из них - представители олимпийских видов спорта.

Это прокомментировала олимпийская чемпионка 2006-го года действующий депутат ГД Светлана Журова:

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Мы просто до этого никогда их не считали, давайте быть честным. До 2023 года мы такой статистики не вели. Допускаю, что было даже больше спортсменов, которые переходили в другие страны. Потому что, это и юниоры, и другие малоизвестные атлеты, не входящие в сборные команды… Среди топовых спортсменов, конечно, были единичные случаи. Причем, это были в основном страны нашего ближнего зарубежья, бывшие советские республики — Казахстан, Белоруссия и т.д. Мы просто их не считали. А тут сосчитали. В этом только и разница. Ничего особенного, я думаю, при этом по количеству не произошло.

Если бы не была той ситуации, которая сегодня, мы бы даже не заметили отъездов. Не считали бы и не думали бы даже об этом. И даже радовались где-то отчасти, что наши фигуристы везде выступают, например, несколько разминок – и все наши. И здесь наши, и эта тренировалась у того-то тренера. Это было постоянно… Да, они были не в сильнейших разминках, но при этом мы за них тоже переживали. Радовались даже, что вот один за Грузию, другой за еще какую-то страну. Как-то вроде и радовались искренне.

Высказался об этом и другой олимпийский чемпион - теннисист Евгений Кафельников:

Факт в том, что карьера спортсмена ограничена — как и биологический ресурс. Спортсмен не может ждать у моря погоды, ждать, когда изменится политическая ситуация и нас вернут в мировой спорт на тех же условиях, которые были. Нужно понимать, что это не случится в ближайшее время. Поэтому мне осуждать спортсменов точно не комильфо. Я их, безусловно, понимаю, это сугубо выбор каждого. Такая тенденция, к сожалению, продолжится, но я считаю, что мы не вправе осуждать спортсменов за такие решения.

Между тем, Международный паралимпийский комитет готовится навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России. Это означает, что в соревнованиях не смогут участвовать даже россияне с ограниченными возможностями. Мотивов своего поступка комитет не объясняет.

Хотя у наших спортсменов и до этого были проблемы. Например, их вынуждали выступать под нейтральным флагом и без гимна. С этим соглашались, потому что не было альтернативы. А теперь она есть. Как заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер:

Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую её и детям внушаю. Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будет «Кубок дружбы». Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется.

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Метки: Ирина Винер   Светлана Журова   евгений кафельников   олимпиада   спортсмены   чемпионка   
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47  комментариев
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sedoisever 3 часа назад
Это называется "ждать у моря погоды"? Другие люди пусть вместе со страной и санкции и мировые кризисы и войны переносят, а спортмены карьеру должны строить?
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2k
Юрий 6 минут назад
Что за проститутские речи: "Факт в том, что карьера спортсмена ограничена как и биологический ресурс"? А что, у других людей карьера ничем не ограничена, они бессмертны?
А как, например, переживают войска РВСН, у них же тоже ограничена карьера? Вы представляете, всю жизнь служить и ни разу не запустить ракету? Давайте разрешим им жахнуть куда-нибудь?
Пора прекращать этот бл&ский цирк и такие же рассуждения. Очень жаль, что такое слышно на государственном уровне.
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6k
HUBLOT 10 минут назад
Журова хорошо в дурке пристроилась, а кроме неё там Роднина и Фетисов из Америки. Их там целая олимпийская сборная. А вот чемпионка Исинбаева сбежала... Но всем места не хватит.
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4k
Дмитрий Полчаса назад
Посчитали бы лучше какое количество жён, детей, любовниц и прочих родственников проживает и гос.служащих за рубежом, пока они нам тут затирают про загнивающий запад, сами активно там недвижку скупают.
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2k
Максим Макашев 39 минут назад
моё мнение такое: если спортсмен отказывается от российского гражданства в пользу своей карьеры , предпочитая выступать за другую страну, то НЕ ВЫПУСКАТЬ ЕГО ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ до тех пор, пока он не выплатит сумму, затраченную на его спортивные достижения за Россию. И ввести это НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 55 минут назад
Хорошо, хочет спортсмен выступать за другую страну.....пусть валит туда, НО сначала заплатит за все то что Россия в него вложила, за тренеров, за спортзалы, треки, корты которые ему предоставлялись, и прочие ништяки которые оплачивались ГОСУДАРСТВОМ.
Пусть заплатит и едет ко всем чертям.....
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77
Точь-в-точь 56 минут назад
Великое дело, сраный олимпийский чемпион, обычные соревнования.
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34k
gfjhtgfjhf Час назад
А представляете, сколько времени тренируются офицеры РВСН? Всю жизнь. У них тоже одна жизнь, им тоже хочется выступить!
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21k
Davy Jones Час назад
Я помню когда команда Спартак в основном составе была чернокожей, и тогда никого не смущалр, что игроки покинули свою родину ради России.
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3k
poбт Час назад
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13k
кира Час назад
Блин! Они тренировались, мечтали... Далась им всем эта Олимпиада! Что, нет других соревнований? Они тренировались только ради Олимпиады? Тренируется огромное количество спортсменов, на Олимпиаду попадают несколько десятков из всех. Чем они хуже? Успехи иных не уступают олимпийским, а количество мест ограничено. Так почему мы должны "понять и простить" тех, кто принял ради своих амбиций и денег другое гражданство? Тем более, что МОК себя дискредитировал.
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53k
smakido Час назад
А наши парни на СВО воюют с флагом России, а когда им вручают награды (и в Кремле тоже) - тогда звучит гимн нашей страны!
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9k
Trenzel2003 Час назад
Минимум, предательство страны. А с человеческой точки зрения, просто сволочизм.
По этому считаю все предатели заслуживают как минимум что бы их лишили как и гражданства, так и всех регалий, и имущества! Ибо за предательство нужно нести ответственность! Минимум рублем, а максимум расстрелом, как в былые времена!
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5k
Андрей 2 часа назад
Лишать гражданство и без всяких вопросов
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1k
alex 2 часа назад
...те же женщины с низкой социальной ответственностью - только называются спортсменами
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4k
Дмитрий Круглов 2 часа назад
Ученым тоже не всегда с погодой у моря везет. У кого-то с дисертациями обломы случаются. А кто-то за границу бежит и оттуда через забор какашками в своих бывших коллег кидается, в надежде, что так быстрее вольется в цивиллизованное научное сообщество.
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6k
MPEG-8 2 часа назад
Щас эти спортсмены заявят, что Россия агрессор, как мы могли быть так слепы - СУГС и всё такое.
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43k
Валерий 2 часа назад
не пригласят Россию ни в обозримом ни в далёком будущем, пора бы это уже признать, идёт война на уничтожение так о каких соревнованиях вообще можно говорить? да и оно нам надо по большому счёту? Развивайте свои игры с дружественными странами--огромный потенциал по населению и территориям, зачем зацикливаться только на Западе ?
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52
apached8t 2 часа назад
Я Ракетчик, я с детства мечтал попасть в Северную Америку. Но политики и политика не позволяют мне это сделать. Может быть мне тоже выступить от лица другой страны, под другим флагом? Например, под флагом дружественной США Украины отправить туда наши изделия.

И тогда, Евгений Кафельников и за меня заступится:

"Факт в том, что карьера ракетчика ограничена как и биологический ресурс. Ракетчик не может ждать у моря погоды, ждать, когда изменится политическая ситуация и нас вернут на мировую арену на тех же условиях, которые были. Нужно понимать, что это не случится в ближайшее время. Поэтому мне осуждать Ракетчиков точно не комильфо. Я их, безусловно, понимаю, это сугубо выбор каждого. Такая тенденция, к сожалению, продолжится, но я считаю, что мы не вправе осуждать Ракетчиков за такие решения."
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15k
FatZilla 2 часа назад
Мне, честно говоря, на спорт вообще плевать. Я имею в виду профессиональный спорт, а не физкультура. Профессиональный спортсмен зарабатывает спортом. Это как обычный бизнесмен, просто его область спорт. Поэтому будет действовать из выгоды - рекламные контракты, призовые, известность. Это такой популизм, что носятся с этими спортсменами как с писаной торбой. Профессиональные спортсмены должны сами себя окупать, а не сидеть на бюджете. Вот массовая физкультура - дело государственное.
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2k
Альтер Иго 2 часа назад
В первую очередь нужно перестать платить членские взносы в МОК.
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