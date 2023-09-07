«Просто до этого никогда их не считали»: олимпийская чемпионка рассказала об отказавшихся от российского гражданства спортсменах

По её словам, в этом нет ничего страшного.
Недавно подсчитали, что за последнее время более 100 российских спортсменов стали выступать за другие страны. 55 из них - представители олимпийских видов спорта.
Это прокомментировала олимпийская чемпионка 2006-го года действующий депутат ГД Светлана Журова:
Мы просто до этого никогда их не считали, давайте быть честным. До 2023 года мы такой статистики не вели. Допускаю, что было даже больше спортсменов, которые переходили в другие страны. Потому что, это и юниоры, и другие малоизвестные атлеты, не входящие в сборные команды… Среди топовых спортсменов, конечно, были единичные случаи. Причем, это были в основном страны нашего ближнего зарубежья, бывшие советские республики — Казахстан, Белоруссия и т.д. Мы просто их не считали. А тут сосчитали. В этом только и разница. Ничего особенного, я думаю, при этом по количеству не произошло.
Если бы не была той ситуации, которая сегодня, мы бы даже не заметили отъездов. Не считали бы и не думали бы даже об этом. И даже радовались где-то отчасти, что наши фигуристы везде выступают, например, несколько разминок – и все наши. И здесь наши, и эта тренировалась у того-то тренера. Это было постоянно… Да, они были не в сильнейших разминках, но при этом мы за них тоже переживали. Радовались даже, что вот один за Грузию, другой за еще какую-то страну. Как-то вроде и радовались искренне.
Высказался об этом и другой олимпийский чемпион - теннисист Евгений Кафельников:
Факт в том, что карьера спортсмена ограничена — как и биологический ресурс. Спортсмен не может ждать у моря погоды, ждать, когда изменится политическая ситуация и нас вернут в мировой спорт на тех же условиях, которые были. Нужно понимать, что это не случится в ближайшее время. Поэтому мне осуждать спортсменов точно не комильфо. Я их, безусловно, понимаю, это сугубо выбор каждого. Такая тенденция, к сожалению, продолжится, но я считаю, что мы не вправе осуждать спортсменов за такие решения.
Между тем, Международный паралимпийский комитет готовится навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России. Это означает, что в соревнованиях не смогут участвовать даже россияне с ограниченными возможностями. Мотивов своего поступка комитет не объясняет.
Хотя у наших спортсменов и до этого были проблемы. Например, их вынуждали выступать под нейтральным флагом и без гимна. С этим соглашались, потому что не было альтернативы. А теперь она есть. Как заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер:
Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую её и детям внушаю. Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будет «Кубок дружбы». Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется.
Источник:
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А как, например, переживают войска РВСН, у них же тоже ограничена карьера? Вы представляете, всю жизнь служить и ни разу не запустить ракету? Давайте разрешим им жахнуть куда-нибудь?
Пора прекращать этот бл&ский цирк и такие же рассуждения. Очень жаль, что такое слышно на государственном уровне.
Пусть заплатит и едет ко всем чертям.....
По этому считаю все предатели заслуживают как минимум что бы их лишили как и гражданства, так и всех регалий, и имущества! Ибо за предательство нужно нести ответственность! Минимум рублем, а максимум расстрелом, как в былые времена!
И тогда, Евгений Кафельников и за меня заступится:
"Факт в том, что карьера ракетчика ограничена как и биологический ресурс. Ракетчик не может ждать у моря погоды, ждать, когда изменится политическая ситуация и нас вернут на мировую арену на тех же условиях, которые были. Нужно понимать, что это не случится в ближайшее время. Поэтому мне осуждать Ракетчиков точно не комильфо. Я их, безусловно, понимаю, это сугубо выбор каждого. Такая тенденция, к сожалению, продолжится, но я считаю, что мы не вправе осуждать Ракетчиков за такие решения."