Угождают американцам: МОК готовится утвердить новые виды спорта в программе Олимпиады-2028

Интересно, что вопрос об исключении из программы Игр-2028 бокса снова отложили.Проблемы с этим видом спорта возникли из-за разногласий между МОК и Международной ассоциацией бокса (IBA). Последнюю возглавляет россиянин Умар Кремлев, и 22 июня текущего года исполком МОК 69 голосами из 70 окончательно исключил IBA из числа своих членов. Осенью 2022 года IBA допустила к своим международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, что вызвало возмущение у многих стран, которые поспешили выйти из ассоциации и организовали собственную федерацию. Сам же Бах рекомендует сохранить бокс в олимпийской программе, просто организовывать соревнования силами Международного олимпийского комитета.

Между тем, также остаётся невыясненным вопрос о максимальном количестве спортсменов-участников Олимпиады. Их должно быть не более 10500 человек, а т.к. новые виды спорта командные, с большим количеством спортсменов, либо МОК увеличит квоту, либо придётся жертвовать медалями в традиционных видах спорта.