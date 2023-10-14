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Угождают американцам: МОК готовится утвердить новые виды спорта в программе Олимпиады-2028

Угождают американцам: МОК готовится утвердить новые виды спорта в программе Олимпиады-2028

Автор:
14 октября 2023 08:06
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Томас Бах   бейсбол   бокс   крикет   новые виды спорта   олимпиада   
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"Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта", - заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Напомним, что летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в в Лос-Анджелесе.

Новые виды, включенные в программу Олимпийских игр 2028 года - это бейсбол (и его разновидность - софтбол), крикет (версия Twenty20), флаг-футбол (узкая разновидность американского футбола), лакросс и сквош. Примечательно, что некоторые из этих игр, к примеру, бейсбол и софтбол (с 1992 по 2008 годы, а также в 2020 г), крикет (в 1900 г) и лакросс (в 1904 и 1908гг) раннее уже были олимпийскими, затем их исключили из программы, и теперь возвращают вновь. А вот для флаг-футбола и сквоша появление в перечне дисциплин Олипиады произойдёт впервые.


Этот шаг, по словам Томаса Баха, "позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты". Возможно, это просто разовая акция и жест вежливости по отношению к принимающей соревнования стороне, и в дальнейшем эти виды спорта перестанут быть олимпийским.


Интересно, что вопрос об исключении из программы Игр-2028 бокса снова отложили.Проблемы с этим видом спорта возникли из-за разногласий между МОК и Международной ассоциацией бокса (IBA). Последнюю возглавляет россиянин Умар Кремлев, и 22 июня текущего года исполком МОК 69 голосами из 70 окончательно исключил IBA из числа своих членов. Осенью 2022 года IBA допустила к своим международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, что вызвало возмущение у многих стран, которые поспешили выйти из ассоциации и организовали собственную федерацию. Сам же Бах рекомендует сохранить бокс в олимпийской программе, просто организовывать соревнования силами Международного олимпийского комитета.


Между тем, также остаётся невыясненным вопрос о максимальном количестве спортсменов-участников Олимпиады. Их должно быть не более 10500 человек, а т.к. новые виды спорта командные, с большим количеством спортсменов, либо МОК увеличит квоту, либо придётся жертвовать медалями в традиционных видах спорта.

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Метки: Ynews   Томас Бах   бейсбол   бокс   крикет   новые виды спорта   олимпиада   
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19  комментариев
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
дык ..кроме пиндосов в эти игры никто играть не умеет....ублюдочный фашистский МОК..сразу им победу на ОИ выписывай..авансом так сказать..
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11k
Dmitry 5 минут назад
Все логично. Дальше их надо будет переименовать в "англо-саксонские" и играть своей тусовочкой.
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4k
Я дам вам парабеллум 22 минуты назад
Все эти:
МОК
ФИФА
УЕФА
ООН
СЕ
ЮНЕСКО
ВТО
МАГАТЭ
и прочая "международная" [мат]- чистой воды,проамериканские организации,где Вашингтон руководит напрямую и навязывает остальным свою позицию
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945
Иванов Петров Сидоров Полчаса назад
Если когда в России будет, то надо включить Пряталки, Ножички и Салки.
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15k
Типа граф Полчаса назад
Скоро реально не Олимпийские , а Голодные игры будут .
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9k
krivsan 38 минут назад
бейсбол? сидеть ни ху....я не понимая как палкой теннисный мячик отбивают
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17k
banzai7 55 минут назад
Ну и кто в мире будет смотреть трансляции этих видов спорта? Кроме пиндосов?
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25k
СергейПименов Час назад
Зато греко-римскую борьбу который раз хотят исключить из олимпийского спорта. Не зрелищно им сукам...
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49k
Элек Мек Час назад
Пиндоские народные игры.
А соревнования по линчеванию негров будут?
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257
Павел Верещагин Элек Мек 55 минут назад
вряд ли,..негров не хватит,для тренровок,отборочных соревнований,финала
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7k
tamin 2 часа назад
Правильно Винер сказала. В жопу эти игры
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78
naidenof 2 часа назад
Хоббихорсинг - вид спорта, представляющий собой «скачки» на деревянной палке с лошадиной головой. Ещё и это га*но тоже бы надо включить)))
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223
iskra naidenof Полчаса назад
Вчера в Камеди клаб показывали российское общество хоббихорсинга. Довольно красиво..
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