Угождают американцам: МОК готовится утвердить новые виды спорта в программе Олимпиады-2028

"Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта", - заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Напомним, что летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в в Лос-Анджелесе.
Новые виды, включенные в программу Олимпийских игр 2028 года - это бейсбол (и его разновидность - софтбол), крикет (версия Twenty20), флаг-футбол (узкая разновидность американского футбола), лакросс и сквош. Примечательно, что некоторые из этих игр, к примеру, бейсбол и софтбол (с 1992 по 2008 годы, а также в 2020 г), крикет (в 1900 г) и лакросс (в 1904 и 1908гг) раннее уже были олимпийскими, затем их исключили из программы, и теперь возвращают вновь. А вот для флаг-футбола и сквоша появление в перечне дисциплин Олипиады произойдёт впервые.
Этот шаг, по словам Томаса Баха, "позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты". Возможно, это просто разовая акция и жест вежливости по отношению к принимающей соревнования стороне, и в дальнейшем эти виды спорта перестанут быть олимпийским.
Интересно, что вопрос об исключении из программы Игр-2028 бокса снова отложили.Проблемы с этим видом спорта возникли из-за разногласий между МОК и Международной ассоциацией бокса (IBA). Последнюю возглавляет россиянин Умар Кремлев, и 22 июня текущего года исполком МОК 69 голосами из 70 окончательно исключил IBA из числа своих членов. Осенью 2022 года IBA допустила к своим международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, что вызвало возмущение у многих стран, которые поспешили выйти из ассоциации и организовали собственную федерацию. Сам же Бах рекомендует сохранить бокс в олимпийской программе, просто организовывать соревнования силами Международного олимпийского комитета.
Между тем, также остаётся невыясненным вопрос о максимальном количестве спортсменов-участников Олимпиады. Их должно быть не более 10500 человек, а т.к. новые виды спорта командные, с большим количеством спортсменов, либо МОК увеличит квоту, либо придётся жертвовать медалями в традиционных видах спорта.
Источник:
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МОК
ФИФА
УЕФА
ООН
СЕ
ЮНЕСКО
ВТО
МАГАТЭ
и прочая "международная" [мат]- чистой воды,проамериканские организации,где Вашингтон руководит напрямую и навязывает остальным свою позицию
А соревнования по линчеванию негров будут?