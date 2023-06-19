Экзотическая, но эффективная методика тренировок сурового скандинавского спортсмена

Терпение, планомерность и выдержка – это важнейшие для достижения результата качества, которыми должен обладать спортсмен. Конечно, при условии, если он действительно нацелен на результат.
И скромный норвежец Магнар Сольберг использовал уникальную методику тренировки, позволившую ему дважды стать победителем Олимпиады. Мальчик родился в деревеньке Сокнедал в 1937 году. Как и любой норвежец, уже с детства прилично бегал на лыжах. После университета парень устроился на работу в полицию, где познакомился с Мартином Стоккеном. Коллега в прошлом был спортсменом, долгие годы занимался лёгкой атлетикой и стал чемпионом Норвегии. Но на общемировой уровень выйти не смог.
И Стоккен предложил новому приятелю усовершенствовать навыки, улучшить качество катания на лыжах и освоить новый вид спорта – биатлон. Сольберг согласился, увлёкся. Но у парня были явные проблемы со скоростью, да и меткость оставляла желать лучшего.
И наставник придумал для подопечного в буквальном смысле адскую методику тренировок. Вплоть до наступления зимы полицейские регулярно ходили в лес. Где Мартин развешивал на расстоянии примерно 50 метров от самого крупного муравейника мишени. И ученику надо было стрелять, сначала стоя в муравейнике, а потом продолжать уже в положении лёжа.
Первые тренировки были дико мучительными. Потревоженные мураши облепляли тело, нещадно кусая все открытые участки. Особенно доставалось ногам, но не обходили насекомые стороной и лицо. И терпя это садистское издевательство, надо было целиться и вести стрельбу. Полностью сосредоточившись на процессе.
Чтобы наверняка закалить характер и сделать стальной реакцию, тренер подключил к процессу и своего четвероногого друга. Овчарка Мартина сопровождала их во время вылазок и по команде хозяина могла беззвучно подкрасться и залаять прямо над ухом. Такие упражнения учили стрелка не отвлекаться на посторонние раздражители и сосредотачиваться исключительно на мишени, игнорируя всё остальное.
В результате Магнар попал в состав сборной и принял участие в Олимпийских играх 1968 года в Гренобле. Всерьёз его никто не рассматривал. Ведь в гонке принимали участие другие состоявшиеся норвежцы, шведы, немцы. Очевидным претендентом на чемпионский титул был наш Александр Тихонов.
Но незаметный норвежец удивил всех. Он выиграл у Тихонова 55 секунд и поразил все без исключения мишени. Что оказалось несложно после экзекуций с кусачими насекомыми и внезапно возникающей за спиной громкой собакой.
Но это ещё не всё: Сольберг повторил успех в 1972 году, став первым в истории Олимпийских игр биатлонистом, сумевшим во второй раз выиграть на той же самой дистанции.
Таким образом, методика тренировки и познания через боль себя полностью оправдала. Правда, никто из спортсменов не рискнул брать её на вооружение.
Источник:
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Такое можно увидеть только в Норвегии.
Лето- это не Турция с олинклюзив, лето- это тренировки