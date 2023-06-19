Экзотическая, но эффективная методика тренировок сурового скандинавского спортсмена

И наставник придумал для подопечного в буквальном смысле адскую методику тренировок. Вплоть до наступления зимы полицейские регулярно ходили в лес. Где Мартин развешивал на расстоянии примерно 50 метров от самого крупного муравейника мишени. И ученику надо было стрелять, сначала стоя в муравейнике, а потом продолжать уже в положении лёжа.

Первые тренировки были дико мучительными. Потревоженные мураши облепляли тело, нещадно кусая все открытые участки. Особенно доставалось ногам, но не обходили насекомые стороной и лицо. И терпя это садистское издевательство, надо было целиться и вести стрельбу. Полностью сосредоточившись на процессе.