10 копий известных сооружений со всего мира

Миллионы туристов путешествуют по миру, чтобы своими глазами увидеть самые известные достопримечательности. Однако, в некоторых странах можно встретить множество копий этих сооружений, статуй и зданий. Например, Эйфелеву башню в Японии, или Биг-Бен в Индии. Взглянем на самые знаковые из копий!
Этот особняк в Ираке построил местный предприниматель Шихаб Шихаб. Он решил подражать "красоте и простоте" Белого дома в Вашингтоне, который был резиденцией всех президентов США. Строительство обошлось магнату в 20 миллионов долларов. Сейчас копия Белого дома находится в городе Эрбиль на севере Ирака. Потолки и перила парадной лестницы особняка облицованы 21-каратным золотом, а ещё - там есть роскошный хаммам.
Самая известная статуя Иисуса Христа в мире находится в Рио-де-Жанейро, и её высота - 38 метров. В 1934 году кардинал-патриарх Лиссабона увидел эту статую, и решил воздвигнуть такую же в Португалии. Португальская версия статуи, Кришту Рей, была открыта в 1959 году, и её общая высота составляет 110 метров. Величественный памятник, на который можно подняться на лифте, находится в Алмаде (Лиссабон).
В мире есть сотни "копий" Статуи Свободы, но одна из самых уникальных находится в замке Вакей во Франции. Её отличительная особенность - факелы в обеих руках. Эту версию под названием "Победа Свободы" ("La Victoire de la Liberté") создал известный художник Сальвадор Дали в 1972 году. Копия оригинальной статуи Дали также находится в его родном городе Кадакес, в Испании - она также считается символом независимости Каталонии от Испании.
Эта копия Биг-Бена находится в Калькутте, на перекрёстке, ведущем в город Лейк Таун. Часовую башню построили в 2015 году, и она значительно короче оригинала: её высота составляет 30 метров, а высота оригинального Биг-Бена - 96 метров. Хотя возведение часовой башни вызвало много споров, её всё же построили.
На кладбище Макоманай Такино в японском городе Саппоро возвели 40 статуй моаи, копии известных статуй на острове Пасхи в Тихом океане. Высота оригинальных статуй в среднем составляет 4 метра, а японских - от 6,5 до 9,5 м. Копии моаи также есть в японском парке Сан Мессе Ничинан.
Бангладешский режиссёр Ахсанулла Мони начал строить полноразмерную копию индийского Тадж-Махала в 2003 году, и закончил через пять лет. По его словам, он построил копию, потому что "многие жители Бангладеш не могут позволить себе поехать в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал". Около 40% населения Бангладеш живёт в бедности, поэтому Мони решил сделать это "только для бедных". Кроме того, он надеется, что грандиозное сооружение поможет привлечь больше туристов.
Стоунхендж - известное каменное сооружение, которое находится в Англии и внесено в список Всемирного наследия. Ещё один Стоунхендж можно увидеть в Западной Австралии. "Эсперанс Стоунхендж" воссоздаёт, как бы выглядели оригинальные камни Стоунхенджа, когда были установлены изначально, не изношенные временем. Реплика построена на ферме и состоит из 137 камней весом 2500 тонн, которые вырезали из гранита. Кроме того, версия полноразмерная и даже астрологически выверенная.
В Китае есть множество копий знаменитых достопримечательностей со всего мира. В тематических парках World Park в Пекине и Window of the World в Шэньчжэне находятся реплики таких известных сооружений, как Эйфелева башня, Тадж-Махал, Пизанская башня, а также печально известные башни-близнецы Всемирного торгового центра. При этом башни построили в этих парках ещё до трагических событий 11 сентября 2001 года — но после этого парки решили их оставить.
В Японии возвели несколько копий Эйфелевой башни, но самая впечатляющая находится в Минато, Токио. Её построили в 1958 году, и её высота составляет 333 метра - она выше французского оригинала на 33 метра, и является вторым по высоте сооружением в Японии (после телерадиовещательной и смотровой башни высотой 634 метра). На японской Эйфелевой башне есть две смотровых площадки на высоте 150 метров и 250 метров. В отличие от оригинала, башня красно-белая: это сделано по правилам авиационной безопасности.
Оригинальная гробница Тутанхамона, конечно, тоже расположена в Египте — но недалеко от неё находится детализированная копия. Из-за большого количества туристов оригинальной гробнице грозит опасность — каждый посетитель буквально приближает её разрушение. Именно поэтому в 2014 году художник Адам Лоу создал реплику гробницы, которая обошлась в 690 тысяч долларов (63 млн рублей). Для достижения идеального сходства новой и старой гробниц специалисты использовали 3D-сканеры и компьютерные технологии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 20+ гениальных сооружений и шедевров инженерной мысли
- 30 интересных зданий со всего мира, которые поражают красотой и масштабами
- 10 исторических сооружений, чей первоначальный облик мы можем увидеть лишь макетах
- 30 гениальных инженерных творений со всего мира
- 17 несимпатичных и откровенно страшненьких архитектурных сооружений, которые встречаются в разных странах мира