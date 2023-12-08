10 копий известных сооружений со всего мира

Бангладешский режиссёр Ахсанулла Мони начал строить полноразмерную копию индийского Тадж-Махала в 2003 году, и закончил через пять лет. По его словам, он построил копию, потому что "многие жители Бангладеш не могут позволить себе поехать в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал". Около 40% населения Бангладеш живёт в бедности, поэтому Мони решил сделать это "только для бедных". Кроме того, он надеется, что грандиозное сооружение поможет привлечь больше туристов.