1600 безжизненных глаз: жуткий японский парк

Здесь все давно поросло травой, трава поглотила все, кроме каменных статуи, чьи взгляды с годами становятся словно проникновеннее.
Вся жуть в их взглядах.
Это парк в Тояме, в деревне Форесаи Секибуцу но Сато. Название говорящее, переводится как «деревушка, где можно встретить буддийские статуи». И не соврали.
В 1989 году здесь решил разбить парк местный меценат-управляющий Муцуо Фурукава. Он заказал у одного скульптора 800 статуи на 53 миллиона долларов.
Поэтому все статуи и выполнены в одном художественном стиле, а взгляды у художника получались особенно леденящие.
Леденящее душу очарование парка
Поскольку статуй нужно было много, художнику сложно было выдумывать что-то новое, потому он брал за примеры обычных людей, которые соглашались ему позировать.
Так появился сад каменных обычных людей – они просто сидят на стуле перед художником, странно улыбаясь. Женщины в офисной одежде, мужчины в костюмах, тетушки-домохозяйки.
Многие из этих людей – местные, просто брали позирование, как подработку. Но теперь, когда многие уже умерли, они все равно остались жить здесь в каменном виде. Как будто кадр из странной японской манги.
Некоторые статуи, правда, фантастические, пока у скульптора не закончилась фантазия. Тем жутче, что сред сотен нормальных внезапно мелькает статуя с головой петуха.
Посетителей в этом парке практически нет, только любители путешествий по всяким заброшкам. Японцев такое место искренне пугает, они думают, что можно тоже обратиться в статую, если останешься с ними один на один.
И любое шевеление в траве заставляет сердце остановиться, вдруг это статуи двигаются за твоей спиной, пока ты не видишь?
Даже фотографы нередко бегут оттуда уже через полчаса после фотосессии.
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