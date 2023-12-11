1600 безжизненных глаз: жуткий японский парк

Это парк в Тояме, в деревне Форесаи Секибуцу но Сато. Название говорящее, переводится как «деревушка, где можно встретить буддийские статуи». И не соврали.

В 1989 году здесь решил разбить парк местный меценат-управляющий Муцуо Фурукава. Он заказал у одного скульптора 800 статуи на 53 миллиона долларов.