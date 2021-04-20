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10 самых опасных и захватывающих мостов со всего мира

10 самых опасных и захватывающих мостов со всего мира (11 фото)

Автор:
20 апреля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: в мире   мир   мост   мосты   подборка   сооружения   факты   фото   
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Мосты - мощные, прочные и большие сооружения, которые поражают масштабами инженерной мысли. Но до сих пор на планете есть такие мосты, от одного вида на которые захватывает дух: у кого-то от страха, а у других - от желания пройтись по нему, словив порцию адреналина. Взглянем на одни из самых опасных и одновременно захватывающих мостов в мире.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   мир   мост   мосты   подборка   сооружения   факты   фото   
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175
Денис Веселов 2 часа назад
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Андрей Лобанов 3 минуты назад
Волгоград

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15k
Пумба 2 часа назад
Если ни один из этих мостов до сих пор не рухнул, значит, они как раз безопасны!
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18k
SolomonA 2 часа назад
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