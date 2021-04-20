10 самых опасных и захватывающих мостов со всего мира

Мосты - мощные, прочные и большие сооружения, которые поражают масштабами инженерной мысли. Но до сих пор на планете есть такие мосты, от одного вида на которые захватывает дух: у кого-то от страха, а у других - от желания пройтись по нему, словив порцию адреналина. Взглянем на одни из самых опасных и одновременно захватывающих мостов в мире.

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1. Мост через Чесапикский залив, США 0 Источник: Мост, который называют "ночным кошмаром акрофобов" находится в американском штате Мэриленд. Сооружение 60-метровой высоты и 5-километровой длины построили в 1952 году. Говорят, некоторые водители боятся по нему ездить, и платят большие деньги за то, чтобы кто-то другой проехал по нему за них.

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2. Титлис Клифф Уок, Швейцария 0 Источник: Titlis Cliff Walk - один из самых высоких и опасных подвесных мостов во всем мире. Это пешеходный мост вдоль скалы горы Титлис в Швейцарских Альпах, построенный в 1913 году на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Мост составляет три метра в ширину и около 98 метров в длину.

3. Висячий мост Капилано, Канада 0 Источник: Висячий мост Капилано пересекает реку Капилано в канадском округе Северный Ванкувер. Мост длиной 140 метров и высотой 70 метров был построен в 1889 году, и считается одним из самых длинных и высоких подвесных мостов в мире. На мосту произошло несколько инцидентов - бывали случаи, что с него падали люди. Например, 6 июня 2010 года подросток-турист перелез через перила и упал с высоты 30 метров с огороженной смотровой площадки в начале моста.

4. Канатный мост Каррик-а-Рид, Ирландия 0 Источник: Мост соединяет материк с крошечным островом Каррикареде. Длина моста составляет всего 20 метров, а высота над скалами - около 30 метров, но прогулка по нему по-настоящему захватывает дух. Именно поэтому посетить мост съезжаются туристы со всего мира.

5. "Мосты обезьян", Вьетнам 0 Источник: "Обезьяньи" мосты можно встретить во многих местах Вьетнама. Их строят буквально из нескольких бревен или полностью из бамбука - для незнающего человека конструкция выглядит жутко. Местные уже приноровились переходить через такие мосты, но для туриста - это максимально сложная задача.

6. Эгюий-дю-Миди, Франция 0 Источник: С моста Эгюий-дю-Миди во Франции открываются великолепные виды на Альпы. Этот мост расположен между двумя утесами, и соединяет две горы. Полюбоваться на красоты на высоте 3.850 метров над уровнем моря - захватывающее занятие!

7. Подвесной мост Canopy Walk, Гана 0 Источник: Подвесной мост Canopy Walk находится в национальном парке "Какум" в африканской Гане. Здесь построили масштабную сеть висячих мостов, высота которых достигает 50 метров над землей. Несмотря на защитные сетки, прогулка по такому мосту страшновата, и заряжает доброй порцией адреналина.

8. Мост бессмертных, Китай 0 Источник: Тот самый мост, на котором снимали фильм "Аватар", еще называют "Мостом бессмертных". Он расположен в горах восточного Китая, в горной гряде Хуаншань - месте с множеством природных и исторических достопримечательностей. Мост построили в 1987 году, и он соединяет два коротких туннеля прямо в скалах. Его высота над уровнем моря составляет 1320 метров. Чтобы добраться до моста, нужно пройти длинную дорогу по извилистым ступенькам над пропастью - именно поэтому он и получил свое название.

9. Мусоу Цурибаси, Япония 0 Источник: Musou Tsuribashi называют одним из самых страшных подвесных мостов в Японии и мире. Построенный в 1950-х годах, мост держится только из проволоке и тонких деревянных досках, и трещит буквально на каждом шагу.