10 самых опасных и захватывающих мостов со всего мира

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Мосты - мощные, прочные и большие сооружения, которые поражают масштабами инженерной мысли. Но до сих пор на планете есть такие мосты, от одного вида на которые захватывает дух: у кого-то от страха, а у других - от желания пройтись по нему, словив порцию адреналина. Взглянем на одни из самых опасных и одновременно захватывающих мостов в мире.
1. Мост через Чесапикский залив, США
Мост, который называют "ночным кошмаром акрофобов" находится в американском штате Мэриленд. Сооружение 60-метровой высоты и 5-километровой длины построили в 1952 году. Говорят, некоторые водители боятся по нему ездить, и платят большие деньги за то, чтобы кто-то другой проехал по нему за них.
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2. Титлис Клифф Уок, Швейцария
Titlis Cliff Walk - один из самых высоких и опасных подвесных мостов во всем мире. Это пешеходный мост вдоль скалы горы Титлис в Швейцарских Альпах, построенный в 1913 году на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Мост составляет три метра в ширину и около 98 метров в длину.
3. Висячий мост Капилано, Канада
Висячий мост Капилано пересекает реку Капилано в канадском округе Северный Ванкувер. Мост длиной 140 метров и высотой 70 метров был построен в 1889 году, и считается одним из самых длинных и высоких подвесных мостов в мире. На мосту произошло несколько инцидентов - бывали случаи, что с него падали люди. Например, 6 июня 2010 года подросток-турист перелез через перила и упал с высоты 30 метров с огороженной смотровой площадки в начале моста.
4. Канатный мост Каррик-а-Рид, Ирландия
Мост соединяет материк с крошечным островом Каррикареде. Длина моста составляет всего 20 метров, а высота над скалами - около 30 метров, но прогулка по нему по-настоящему захватывает дух. Именно поэтому посетить мост съезжаются туристы со всего мира.
5. "Мосты обезьян", Вьетнам
"Обезьяньи" мосты можно встретить во многих местах Вьетнама. Их строят буквально из нескольких бревен или полностью из бамбука - для незнающего человека конструкция выглядит жутко. Местные уже приноровились переходить через такие мосты, но для туриста - это максимально сложная задача.
6. Эгюий-дю-Миди, Франция
С моста Эгюий-дю-Миди во Франции открываются великолепные виды на Альпы. Этот мост расположен между двумя утесами, и соединяет две горы. Полюбоваться на красоты на высоте 3.850 метров над уровнем моря - захватывающее занятие!
7. Подвесной мост Canopy Walk, Гана
Подвесной мост Canopy Walk находится в национальном парке "Какум" в африканской Гане. Здесь построили масштабную сеть висячих мостов, высота которых достигает 50 метров над землей. Несмотря на защитные сетки, прогулка по такому мосту страшновата, и заряжает доброй порцией адреналина.
8. Мост бессмертных, Китай
Тот самый мост, на котором снимали фильм "Аватар", еще называют "Мостом бессмертных". Он расположен в горах восточного Китая, в горной гряде Хуаншань - месте с множеством природных и исторических достопримечательностей. Мост построили в 1987 году, и он соединяет два коротких туннеля прямо в скалах. Его высота над уровнем моря составляет 1320 метров. Чтобы добраться до моста, нужно пройти длинную дорогу по извилистым ступенькам над пропастью - именно поэтому он и получил свое название.
9. Мусоу Цурибаси, Япония
Musou Tsuribashi называют одним из самых страшных подвесных мостов в Японии и мире. Построенный в 1950-х годах, мост держится только из проволоке и тонких деревянных досках, и трещит буквально на каждом шагу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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