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20+ гениальных сооружений и шедевров инженерной мысли

20+ гениальных сооружений и шедевров инженерной мысли

Автор:
20 июля 2022 20:16
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Строительство   в мире   гениально   инженерия   инженеры   подборка   сооружения   строения   фото   фотографии   
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Иногда мы и не замечаем, какими невероятными сооружениями и гениальными инженерными творениями окружены. В мире много подобных примеров - и мосты, и трассы, и железные дороги. Взгляните на эту подборку интересных сооружений со всех уголков мира.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Строительство   в мире   гениально   инженерия   инженеры   подборка   сооружения   строения   фото   фотографии   
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Lexx 37 минут назад
Великая Хохлятская стена для сдерживания российских танков и защиты Европы. Протяжённость ~100км. Фото с Главным выдумщиком.
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