20+ гениальных сооружений и шедевров инженерной мысли

653
38
Иногда мы и не замечаем, какими невероятными сооружениями и гениальными инженерными творениями окружены. В мире много подобных примеров - и мосты, и трассы, и железные дороги. Взгляните на эту подборку интересных сооружений со всех уголков мира.
×
×
В Индии построили дорогу через лес на небольшой высоте, чтобы под ней могли проходить дикие животные
При строительстве дороги оставили "мостик", чтобы животные могли переходить через него. Нидерланды
Бальенац - необитаемый остров в Адриатическом море у побережья Хорватии. Издалека он очень напоминает отпечаток пальца, а на самом острове расположено около 23 километров низких стен - в древности люди использовали их для разделения полей
Эскалатор на станции метро Wheaton Station в штате Мэриленд, США - один из самых длинных в штатах. С нижней точки он возвышается на высоту 70 метров
Метро в Варшаве, Польша считается одним из самых чистых и новейших в Европе. Местный метрополитен построили в 1995 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20+ удивительных кадров из мира животных
- Удивительная архитектура храмов Индии
- 30 лучших фото животных от фотографов со всего мира
- 20+ вещей и явлений, смотреть на которые и жутко, и любопытно
- 20+ лучших снимков с конкурса All About Photo Awards 2022
Метки: Строительство в мире гениально инженерия инженеры подборка сооружения строения фото фотографии
Новости партнёров