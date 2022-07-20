20+ гениальных сооружений и шедевров инженерной мысли

Иногда мы и не замечаем, какими невероятными сооружениями и гениальными инженерными творениями окружены. В мире много подобных примеров - и мосты, и трассы, и железные дороги. Взгляните на эту подборку интересных сооружений со всех уголков мира.

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Спиральный виадук в Брусио, Швейцария 0 Источник:

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В Индии построили дорогу через лес на небольшой высоте, чтобы под ней могли проходить дикие животные 0 Источник:

Мост Юнцзи, Китай 0 Источник:

При строительстве дороги оставили "мостик", чтобы животные могли переходить через него. Нидерланды 0 Источник:

Дорога в Брайтнау, Германия 0 Источник:

Мост Фридриха Байера, в честь основателя фармацевтической компании. Сан-Паулу, Бразилия 0 Источник:

Мостик для крабов над дорогой. Остров Рождества, Австралия 0 Источник:

Мост канала Сарт в Бельгии 0 Источник:

Мост "Дракон", Вьетнам 0 Источник:

Золотой мост, Вьетнам 0 Источник:

Бобровая плотина - тоже гениальное сооружение! Эта - высотой около трёх метров 0 Источник:

Плавучая солнечная фотоэлектрическая станция. Рамагандам, Индия 0 Источник:

Старейшая в мире станция метро Бейкер-стрит в Лондоне: фото с разницей в 157 лет 0 Источник:

Мост Sea Cliff, Новый Южный Уэльс, Австралия 0 Источник:

Бальенац - необитаемый остров в Адриатическом море у побережья Хорватии. Издалека он очень напоминает отпечаток пальца, а на самом острове расположено около 23 километров низких стен - в древности люди использовали их для разделения полей 0 Источник:

Дорога, соединяющая острова, на Аландских островах, Балтийское море 0 Источник:

Высокоскоростные поезда в Нанкине, Китай 0 Источник:

Редкий кадр строительства висячего моста "Золотые Ворота" в Калифорнии. 1935 год 0 Источник:

Дорога Панлонг, Китай 0 Источник:

Мост объединяет парки в городке Провиденс, США 0 Источник:

Триумфальная арка: вид сверху 0 Источник:

Дорога в городе Сямынь, Китай 0 Источник:

Велосипедная дорожка в Дели, Индия 0 Источник:

Эскалатор на станции метро Wheaton Station в штате Мэриленд, США - один из самых длинных в штатах. С нижней точки он возвышается на высоту 70 метров 0 Источник:

Железнодорожный мост Форт-Бридж, Шотландия 0 Источник:

Плотина Фукасиро, Яманаси, Япония 0 Источник:

Метро в Варшаве, Польша считается одним из самых чистых и новейших в Европе. Местный метрополитен построили в 1995 году 0 Источник:

Гонконг 0 Источник:

Солнечная электростанция "Ашалим" в Негеве, Израиль 0 Источник:

Башня для испытаний скоростных лифтов ThyssenKrupp, Гуанчжоу, Китай 0 Источник:

Перекрёсток в Загребе, Хорватия 0 Источник:

Мост Уэллс-Стрит в Чикаго, США 0 Источник:

Железная дорога Хотан-Чарклык, Китай 0 Источник:

Дорога в Тегеране, Иран 0 Источник:

Мост Kisha-Michi, Иокогама, Япония 0 Источник:

Плотина Boundary Dam, Вашингтон, США 0 Источник: