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30 интересных зданий со всего мира, которые поражают красотой и масштабами

30 интересных зданий со всего мира, которые поражают красотой и масштабами

Автор:
26 апреля 2022 20:41
Сообщество : Путешествия
Метки: архитектура   в мире   здания   история   красиво   красота   подборка   сооружения   старые здания   фото   
898
30
Время идёт, но некоторые исторические сооружения, здания и дома до сих пор поражают своей красотой, масштабами постройки и удивительной архитектурой. Они сохранили частичку истории и красоту, несмотря на ход времени. Взглянем на некоторые из таких интересных зданий, которые расположены по всему миру.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   в мире   здания   история   красиво   красота   подборка   сооружения   старые здания   фото   
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6  комментариев
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126k
Аааа 2 часа назад
Пражские часы уже несколько лет как по другому выглядят. Вот фото от июля 2019
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1k
Alexander Gorn 19 минут назад
Я не понял, а что интересного в канадской избушке? У нас самих такого "добра" по заброшенным деревням навалом, к сожалению.
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790
Шурман 23 минуты назад
5 лет назад снесли . Замок Миранда .
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−120
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
8 объектов из этого списка не видел в живую, но взял часть из них на заметку.
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3k
satra Час назад
конечно во всем этом есть элемент "вкусовщины", но я бы покидывал "заброшенки" и добавил что-то вроде

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7k
piton13 2 часа назад
Кто в лес, кто по дрова...
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