30 интересных зданий со всего мира, которые поражают красотой и масштабами

Время идёт, но некоторые исторические сооружения, здания и дома до сих пор поражают своей красотой, масштабами постройки и удивительной архитектурой. Они сохранили частичку истории и красоту, несмотря на ход времени. Взглянем на некоторые из таких интересных зданий, которые расположены по всему миру.

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Замок Эльц в Вирсхеме, Германия. Он уже более 850 лет принадлежит одной семье - Эльц 0 Источник:

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Эти 600-летние часы в Праге - единственные в мире астрологические часы, которые все еще работают 0 Источник:

Ле-Мон-Сен-Мишель - приливный остров и материковая коммуна во Франции 0 Источник:

Заброшенный дом в Канаде 0 Источник:

Необычный дом Spitzhäuschen, построенный в 1416 году в Бернкастель-Кус, Германия 0 Источник:

Панагия Сумела - действующий монастырь Константинопольской православной церкви, возведенный около 386 века н.э. Монастырь построили на меловой скале на высоте 1200 метров. Провинция Трабзон, Турция 0 Источник:

Католическая церковь Святой Марии и Святого Финнана, Шотландия 0 Источник:

Замок Мацумото конца 16-го века, Япония 0 Источник:

Замок Хохостервиц, построенный на доломитовой скале высотой 160 метров в Каринтии, Австрия. Первое упоминание о замке относится к 860 году. В 1571 году его приобрела семья Кевенхюллер, которая владеет им до сих пор 0 Источник:

Форт Бауртанге, провинция Гронинген, Нидерланды. Построен в 1593 году 0 Источник:

Эдинбургский замок, Шотландия. Первое упоминание о замке датируется 1139 годом 0 Источник:

Площадь Пласа-Майор, построенная в 15 веке в сердце Мадрида, Испания 0 Источник:

Интерьер храма Святого Семейства в Барселоне, Испания. Строительство храма началось в 1882 году, и продолжается до сих пор 0 Источник:

Венеция, Италия 0 Источник:

Мечеть Шах-Джахана 17 века в Пакистане 0 Источник:

Храм Маладеви в городе Видиша Гьяраспур, Индия. Это высеченный в скале храм, который восходит к IX веку 0 Источник:

Замок Кока, построенный в 15-м веке в Испании 0 Источник:

Заброшенный особняк во Франции 0 Источник:

Кёльнский собор в Германии. Его начали строить в 1248 году, а открыли в 1322 году 0 Источник:

Заброшенный дом, неизвестное место 0 Источник:

Вилла Фарнезе - усадьба кардинала Алессандро Фарнезе в Капрароле, Лацио, Италия. Построена в 16-м веке 0 Источник:

Здание с "молнией", Милан 0 Источник:

Мавзолей Фатимы Масуме, город Кум, Иран 0 Источник:

Комплекс зданий в Вайле, Дания 0 Источник:

Заброшенная церковь, Каргополь, Россия 0 Источник:

Заброшенный замок в Бельгии 0 Источник:

Вароша, квартал в городе Фамагусте на Кипре, который называют "городом-призраком". В 1960-х и 1970-х годах, до турецкого вторжения, это место было популярным среди туристов 0 Источник:

Закрытая тюрьма Уильямсона в Джорджтауне, Техас 0 Источник: