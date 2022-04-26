30 интересных зданий со всего мира, которые поражают красотой и масштабами

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Время идёт, но некоторые исторические сооружения, здания и дома до сих пор поражают своей красотой, масштабами постройки и удивительной архитектурой. Они сохранили частичку истории и красоту, несмотря на ход времени. Взглянем на некоторые из таких интересных зданий, которые расположены по всему миру.
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Эти 600-летние часы в Праге - единственные в мире астрологические часы, которые все еще работают
Панагия Сумела - действующий монастырь Константинопольской православной церкви, возведенный около 386 века н.э. Монастырь построили на меловой скале на высоте 1200 метров. Провинция Трабзон, Турция
Замок Хохостервиц, построенный на доломитовой скале высотой 160 метров в Каринтии, Австрия. Первое упоминание о замке относится к 860 году. В 1571 году его приобрела семья Кевенхюллер, которая владеет им до сих пор
Интерьер храма Святого Семейства в Барселоне, Испания. Строительство храма началось в 1882 году, и продолжается до сих пор
Храм Маладеви в городе Видиша Гьяраспур, Индия. Это высеченный в скале храм, который восходит к IX веку
Вилла Фарнезе - усадьба кардинала Алессандро Фарнезе в Капрароле, Лацио, Италия. Построена в 16-м веке
Вароша, квартал в городе Фамагусте на Кипре, который называют "городом-призраком". В 1960-х и 1970-х годах, до турецкого вторжения, это место было популярным среди туристов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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