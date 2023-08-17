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30 гениальных инженерных творений со всего мира

30 гениальных инженерных творений со всего мира

Автор:
17 августа 2023 21:33
Сообщество : Строитель
Метки: Строительство   в мире   гениально   инженерные решения   инженеры   интересное   подборка   постройки   сооружения   фото   
640
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Мосты, дороги, плотины, электростанции и другая инфраструктура может быть и красивой, и функциональной. На форуме Reddit даже есть сообщество, которое собирает самые шедевральные примеры инженерной мысли. Взглянем на самые яркие примеры!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Строительство   в мире   гениально   инженерные решения   инженеры   интересное   подборка   постройки   сооружения   фото   
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2  комментария
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52k
Мойша 3 минуты назад
Комментарий к фото
Благородная бедность Скандинавии.
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19k
Bill Минуту назад
Шо, опять?
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