30 гениальных инженерных творений со всего мира

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Мосты, дороги, плотины, электростанции и другая инфраструктура может быть и красивой, и функциональной. На форуме Reddit даже есть сообщество, которое собирает самые шедевральные примеры инженерной мысли. Взглянем на самые яркие примеры!
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2. Мостик в Альберте, Канада, по которому могут передвигаться дикие животные. Эти сооружения сократили количество столкновений транспортных средств с животными более чем на 80%
7. Фолкеркское колесо в Шотландии - первый в мире вращающийся судоподъёмник, который соединяет каналы Форд-Клаид и Юнион
15. Утрехт, Нидерланды. 50 лет назад этот канал засыпали и превратили в дорогу. Теперь же канал вернули обратно, и сделали красивое пространство с дорожками для велосипедов
26. Лестница Иакова на острове Святой Елены в Атлантическом океане. Одна из самых длинных лестниц в мире, её длина - 183 метра
Источник: — переведено специально для fishki.net
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