Жениху "свадьбы века" за 56 млн долларов грозит пожизненное заключение

Ещё недавно Мадлен Броквей, дочь владельца сети автосалонов во Флориде, делилась кадрами своей сказочной свадьбы в Париже. На днях девушка закрыла аккаунты в соцсетях, ведь теперь её главная задача - поддерживать мужа в суде.
Мадлен Броквей, известной своей вирусной свадьбой за 56 миллионов долларов, теперь не до веселья
Те, кто успел увидеть грандиозное празднество, помнят её четырехдневный девичник на пятизвездочном курорте в Юте перед тем, как отправиться на свадьбу в Париж.
26-летняя наследница автомобильной компании вышла замуж за Джейкоба Чейза Лагрона. По сообщениям, свадьбу праздновали неделю в самых известных заведениях Парижа. На Мадлен был подвенечный наряд от Dior.
Церемония состоялась в замке Шато де Виллет, а ужин - в Гранд-Опера. Кроме того, гостей развлекала группа Maroon 5. Первая брачная ночь молодожёнов прошла в Версальском дворце.
Свадебное агентство Lake Como Wedding Planner и HMR Designs, занимавшиеся организацией и оформлением торжества, назвали это событие "свадьбой века".
Популярность Мадлен в социальных сетях росла по мере того, как она делилась подробностями радостного события. Однако вскоре эту сказку омрачило прошлое новоиспечённого мужа.
Оказалось, 29-летний Джейкоб обвиняется в нападении на полицейских в штате Техас.
14 марта Лагрон, как сказано в обвинительном заключении, "намеренно и осознанно угрожал офицерам тяжкими телесными повреждениями" и "использовал или демонстрировал огнестрельное оружие".
Любое преступление против полицейского, повлёкшее за собой серьезные телесные повреждения, в Техасе считается преступлением первой степени. За содеянное грозит пожизненное заключение. Мужчине предложили пойти на сделку - признать себя виновным в обмен на 25 лет тюрьмы, но он отказался.
На прошлой неделе Мадлен не явилась в окружной суд округа Таррант в Форт-Уэрте, штат Техас, куда её супруг прибыл на слушания по делу.
Многие задаются вопросом, как Мадлен и Джейкоб заработали на такую пышную свадьбу.
До того как выяснилось криминальное прошлое Джейкоба, он работал ассистентом на съёмках кантри-певца Джейсона Олдина.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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