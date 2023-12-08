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Жениху "свадьбы века" за 56 млн долларов грозит пожизненное заключение

Жениху "свадьбы века" за 56 млн долларов грозит пожизненное заключение

Автор:
08 декабря 2023 09:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Джейкоб Лагрон   Мадлен Броквей   история   обвинение   пара   свадьба   срок   
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Ещё недавно Мадлен Броквей, дочь владельца сети автосалонов во Флориде, делилась кадрами своей сказочной свадьбы в Париже. На днях девушка закрыла аккаунты в соцсетях, ведь теперь её главная задача - поддерживать мужа в суде.

Мадлен Броквей, известной своей вирусной свадьбой за 56 миллионов долларов, теперь не до веселья

Те, кто успел увидеть грандиозное празднество, помнят её четырехдневный девичник на пятизвездочном курорте в Юте перед тем, как отправиться на свадьбу в Париж.

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26-летняя наследница автомобильной компании вышла замуж за Джейкоба Чейза Лагрона. По сообщениям, свадьбу праздновали неделю в самых известных заведениях Парижа. На Мадлен был подвенечный наряд от Dior.

Церемония состоялась в замке Шато де Виллет, а ужин - в Гранд-Опера. Кроме того, гостей развлекала группа Maroon 5. Первая брачная ночь молодожёнов прошла в Версальском дворце.

Свадебное агентство Lake Como Wedding Planner и HMR Designs, занимавшиеся организацией и оформлением торжества, назвали это событие "свадьбой века".

Популярность Мадлен в социальных сетях росла по мере того, как она делилась подробностями радостного события. Однако вскоре эту сказку омрачило прошлое новоиспечённого мужа.


Оказалось, 29-летний Джейкоб обвиняется в нападении на полицейских в штате Техас.

14 марта Лагрон, как сказано в обвинительном заключении, "намеренно и осознанно угрожал офицерам тяжкими телесными повреждениями" и "использовал или демонстрировал огнестрельное оружие".

Любое преступление против полицейского, повлёкшее за собой серьезные телесные повреждения, в Техасе считается преступлением первой степени. За содеянное грозит пожизненное заключение. Мужчине предложили пойти на сделку - признать себя виновным в обмен на 25 лет тюрьмы, но он отказался.

На прошлой неделе Мадлен не явилась в окружной суд округа Таррант в Форт-Уэрте, штат Техас, куда её супруг прибыл на слушания по делу.

Многие задаются вопросом, как Мадлен и Джейкоб заработали на такую пышную свадьбу.

До того как выяснилось криминальное прошлое Джейкоба, он работал ассистентом на съёмках кантри-певца Джейсона Олдина.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джейкоб Лагрон   Мадлен Броквей   история   обвинение   пара   свадьба   срок   
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6  комментариев
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Не повезло с цветом кожи, был бы черным, тогда бы ему копы ноги целовали коленоприклоненно !
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3k
portroy 17 минут назад
Это что за сеть автосалонов такая во Флориде?
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36k
АнтонПолднев 19 минут назад
Либо у автора лыжи не едут, либо...
Просто есть статья "Угроза убийством", а есть "Убийство". И там прям очень разные санкции...

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9k
Бритва 41 минуту назад
теперь жене никто не будет мешать.
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26
Мальчик в трусиках Бритва 23 минуты назад
А ей кто-то мешал?
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1k
StoneWolf Час назад
Гульнуть что ли напоследок решил?
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