Жениху "свадьбы века" за 56 млн долларов грозит пожизненное заключение

Мадлен Броквей, известной своей вирусной свадьбой за 56 миллионов долларов, теперь не до веселья

Те, кто успел увидеть грандиозное празднество, помнят её четырехдневный девичник на пятизвездочном курорте в Юте перед тем, как отправиться на свадьбу в Париж.