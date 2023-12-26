Контрастная пара и настоящая любовь

Ради чего всё это затевалось? Ради привлечения внимания? Но брачующиеся были обычными людьми, и внимание прессы и общественности их больше отталкивало, нежели привлекало.

По каким причинам в семье Люциус родилась такая девочка – неизвестно, но с большой долей вероятности речь идёт об ахондроплазии (карликовости). Родители были обычными людьми среднего роста. А дочь так и осталась на уровне трёхлетней малышки.