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Контрастная пара и настоящая любовь

Контрастная пара и настоящая любовь

Автор:
26 декабря 2023 12:20
Сообщество : Истории
Метки: Натали Люциус   Фабьен Прету   высота   гармония   любовь   пара   рекорд   рост   свадьба   семья   
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Когда в середине весны 1990 года эта пара заключала брак, то в искренность чувств, по крайней мере, со стороны жениха, мало кто верил. И неверящих можно понять, ведь разница в росте между супругами составила почти метр.

Натали Люциус было 24 года, когда она стала супругой 22-летнего Фабьена Прету. Всё бы ничего, но во время торжественной церемонии в церкви Гренобля (Франция) жених держал свою суженую на руках. И не от избытка чувств, а потому что ей просто тяжело было стоять. Ведь женой привлекательного парня ростом 1,88 стала девушка, которая едва дотянула до 94 сантиметров.

Ради чего всё это затевалось? Ради привлечения внимания? Но брачующиеся были обычными людьми, и внимание прессы и общественности их больше отталкивало, нежели привлекало.

По каким причинам в семье Люциус родилась такая девочка – неизвестно, но с большой долей вероятности речь идёт об ахондроплазии (карликовости). Родители были обычными людьми среднего роста. А дочь так и осталась на уровне трёхлетней малышки.

Дать интервью супруги согласились только почти 15 лет спустя после свадьбы. Когда шумиха вокруг их пары давно утихла и забылась. Натали рассказала, что знакомству поспособствовали друзья, организовавшие модное тогда свидание вслепую. Причём девушка хотела познакомиться с обычным парнем, не лилипутом и не карликом.

Конечно, Фабьен удивился при виде малышки, но сам инициировал следующее свидание, от которого та не отказалась.

После свадьбы молодожёны поселились в пригороде Гренобля, где у Прету был домик. Муж оборудовал доступную среду для своей миниатюрной супруги своими руками. Установил дополнительную раковину и плиту на уровне роста Натали, заказал двухъярусную мебель.

На прогулках женщина использовала коляску с электроприводом, чтобы и не нагружать мужа своей беспомощностью, и быть с ним на равных.

Довольно часто люди с такими дефектами как у Натали оказываются бесплодными. Но у пары родилась совершенно здоровая дочь Амели.

После интервью 2004 года пара снова перестала контактировать с прессой. Фабьен умер в 2011 году в возрасте 42 лет. Через два года ушла из жизни Натали. Их дочь обычного роста. Амели окончила университет и работает в нотариальной конторе. В память о родителях остался рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса, – самая большая разница в росте между супругами.

Во время того интервью Фабьен не смог дать прямого ответа на вопрос журналиста о чувствах, которые ощутил после знакомства. Было ли первым порывом сострадание? Или интерес, симпатия, жалость, любопытство? Но вне зависимости от этого пара прожила тихую счастливую жизнь, которая даётся далеко не всем здоровым, высоким и красивым.

Как считаете, были ли чувства этой пары искренними, или для гармоничной жизни нужна схожесть не только взглядов, но и физических параметров и внешности?

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Метки: Натали Люциус   Фабьен Прету   высота   гармония   любовь   пара   рекорд   рост   свадьба   семья   
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Иван Иванов 43 минуты назад
Рад за них. Счастливы и хорошо
Зачем додумывать про искренность/неискренность, физические параметры и пр.
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