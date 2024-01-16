Познакомьтесь со счастливой парой, посетившей уже 102 страны

Почему они так много путешествуют? Бахар ответил: "Это помогает нам двигаться вперёд".

Сармин добавила: "Это отдых. Мне не нужно думать о работе или домашних делах. Самое главное, я получаю удовольствие от общения с мужем. Это время для нас".