Познакомьтесь со счастливой парой, посетившей уже 102 страны

Супруги приняли решение не заводить детей и нашли радость в путешествиях. 45-летняя Шахариат Сармин и 47-летний Резаул Бахар не жалеют о том, что не стали родителями.
"Мы просто сделали так, как нам лучше. Нам не нужно было становиться родителями, чтобы стать счастливыми или чтобы наша жизни была радостной. А теперь мы понимаем, что это было правильное решение. С детьми мы не смогли бы путешествовать так много", - признаются супруги.
Они действительно много путешествуют: посетили все семь континентов, 102 страны.
Бангладешцы поженились в 2005 году и перебрались из родного города Дакка в американский Эссекс, штат Коннектикут.
Их первая совместная поездка состаялась в 2008 году на Багамы.
"Путешествия для нас - это своего рода счастье", - говорит Бахар.
Он работает инженером, а Сармин - бизнес-консультантом, большую часть своего отпуска они тратят на поездки.
Каждый год они посещают 6-8 стран.
Бахар рассказал, что за последние 16 лет они потратили на приключения в общей сложности 500 тыс. долларов (около 44 млн рублей).
Почему они так много путешествуют? Бахар ответил: "Это помогает нам двигаться вперёд".
Сармин добавила: "Это отдых. Мне не нужно думать о работе или домашних делах. Самое главное, я получаю удовольствие от общения с мужем. Это время для нас".
Особенно им запомнились Антарктида, Аляска, Монголия, Египет, Исландия, Кения, Марокко, Патагония, Иордания, Чили и Фарерские острова.
Сармин выбрала Аляску за её "спокойствие" и Кению за дикую природу. Ей посчастливилось увидеть животных вблизи в национальном заповеднике Масаи-Мара.
"Номер один для меня - Антарктида. Вы должны увидеть, насколько она необъятна. Все вокруг гигантское", - поделился Бахар.
Паре также понравился Египет, который они описали как "путешествие во времени".
Супруги планируют увидеть 195 стран.
В мае они летят в Болгарию, а март оставили для спонтанной поездки.
"Некоторые считают путешествия утомительными, но для нас это уже стиль жизни", - уверен мужчина.
Он призывает всех, кто имеет возможность, отправиться в путешествие.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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правда у меня от первого брака сын выращен, он уже сам женат, и сейчас во втором браке 2ух дочерей ращу (16 и 14), с детьми поездки становятся гораздо сложнее и дороже