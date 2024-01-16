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Познакомьтесь со счастливой парой, посетившей уже 102 страны

Познакомьтесь со счастливой парой, посетившей уже 102 страны

Автор:
16 января 2024 08:46
Сообщество : Путешествия
Метки: история   мир   пара   поездка   путешествия   турист   
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Супруги приняли решение не заводить детей и нашли радость в путешествиях. 45-летняя Шахариат Сармин и 47-летний Резаул Бахар не жалеют о том, что не стали родителями.

"Мы просто сделали так, как нам лучше. Нам не нужно было становиться родителями, чтобы стать счастливыми или чтобы наша жизни была радостной. А теперь мы понимаем, что это было правильное решение. С детьми мы не смогли бы путешествовать так много", - признаются супруги.

Они действительно много путешествуют: посетили все семь континентов, 102 страны.

Бангладешцы поженились в 2005 году и перебрались из родного города Дакка в американский Эссекс, штат Коннектикут.

Их первая совместная поездка состаялась в 2008 году на Багамы.

"Путешествия для нас - это своего рода счастье", - говорит Бахар.

Он работает инженером, а Сармин - бизнес-консультантом, большую часть своего отпуска они тратят на поездки.

Каждый год они посещают 6-8 стран.

Бахар рассказал, что за последние 16 лет они потратили на приключения в общей сложности 500 тыс. долларов (около 44 млн рублей).

Почему они так много путешествуют? Бахар ответил: "Это помогает нам двигаться вперёд".

Сармин добавила: "Это отдых. Мне не нужно думать о работе или домашних делах. Самое главное, я получаю удовольствие от общения с мужем. Это время для нас".


Особенно им запомнились Антарктида, Аляска, Монголия, Египет, Исландия, Кения, Марокко, Патагония, Иордания, Чили и Фарерские острова.

Сармин выбрала Аляску за её "спокойствие" и Кению за дикую природу. Ей посчастливилось увидеть животных вблизи в национальном заповеднике Масаи-Мара.

"Номер один для меня - Антарктида. Вы должны увидеть, насколько она необъятна. Все вокруг гигантское", - поделился Бахар.

Паре также понравился Египет, который они описали как "путешествие во времени".

Супруги планируют увидеть 195 стран.

В мае они летят в Болгарию, а март оставили для спонтанной поездки.

"Некоторые считают путешествия утомительными, но для нас это уже стиль жизни", - уверен мужчина.

Он призывает всех, кто имеет возможность, отправиться в путешествие.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   мир   пара   поездка   путешествия   турист   
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4  комментария
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941
Olufsen Полчаса назад
задумался, стал считать в скольки странах я побывал
насчитал 64
правда у меня от первого брака сын выращен, он уже сам женат, и сейчас во втором браке 2ух дочерей ращу (16 и 14), с детьми поездки становятся гораздо сложнее и дороже
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61k
Олег 54 минуты назад
пустоцветы не размножаются.....
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528
Уверенный пользователь Час назад
пустоцвет, жалки они какие -то
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1k
Злодей 2 часа назад
Не получилось,скорее всего. Но возможно попытки продолжаются.
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