Девушка, сошедшая с небес, и любовь несвободного художника

Кажется, что путям этих людей никогда не суждено было не то что пересечься, а даже приблизиться друг к другу. Но судьба распорядилась иначе.
Григорий Лапченко родился в 1801 году в казачьей семье, которая стала крепостной, вероятно, ещё в екатерининскую эпоху. Мальчик с детства демонстрировал талант к рисованию.
С подачи и при содействии хозяина – честолюбивого графа М.С.Воронцова, страстно желавшего иметь собственного крепостного живописца, Григорий поступил в Академию художеств. Блестяще окончив учебное заведение по классу исторической живописи, он вместе с Александром Ивановым – ещё одним молодым художником отправился на стажировку в Италию.
Шёл 1820 год. В Риме сформировалась своего рода община свободных художников. Объединённые общими взглядами и стремлением видеть красоту и показывать её другим, молодые люди встречались, чтобы пообедать, посетить культурные мероприятия, обсудить работы друг друга. И, конечно, подыскивали натурщиков. И натурщиц.
С одной такой – совсем ещё юной красавицей провидение и послало им впоследствии встречу. Виттория Кальдони – дочь местного винодела стала моделью в 13 лет. Коллекционеру произведений искусства Августу Кестнеру, встретившему у колодца прелестную девушку, похожую на ангела, стоило большого труда уговорить семью позволить ей позировать.
Но в результате девочка стала музой, образы которой запечатлели такие мастера как Йозеф Антон Николаус Сеттегаст, Шарлеман Оскар Гюэ, Юлиус Шнорр фон Карольсфельд, Франц-Людвиг Катель, Рудольф Шадов, Бертель Торвальдсен и не только.
Когда через 10 лет после описываемых событий Иванов и Лапченко прибыли в Альбано, то остановились в доме семьи Кальдони. И оба оказались покорены красотой Виттории. Девушка отдала предпочтение Григорию.
Влюблённые сыграли через несколько лет свадьбу и решили вернуться домой. Воронцов доверил бывшему крепостному управление одним из имений. Дело в том, что из-за дистрофии сетчатки живописец стремительно терял зрение и не мог больше писать. Но в этом был и определенный плюс: Лапченко не видел увядания любимой женщины и навсегда запомнил её молодой и прекрасной.
В 1841 году у пары родился единственный сын Сергей. В стремлении подобрать для теплолюбивой Виттории подходящий климат они несколько раз переезжали. В итоге под конец жизни супруги осели в Петербурге, где Григорий Игнатьевич провёл последние пять лет жизни и скончался в 1876 году.
Точная дата смерти Виттории Лапченко-Кальдони, которая навсегда покинула солнечную Италию ради любви, неизвестна. Впрочем, в этом есть что-то символичное. Ведь истинная любовь и красота, вдохновившая множество мастеров на создание изумительных шедевров, бессмертна…
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