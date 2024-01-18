Девушка, сошедшая с небес, и любовь несвободного художника

Влюблённые сыграли через несколько лет свадьбу и решили вернуться домой. Воронцов доверил бывшему крепостному управление одним из имений. Дело в том, что из-за дистрофии сетчатки живописец стремительно терял зрение и не мог больше писать. Но в этом был и определенный плюс: Лапченко не видел увядания любимой женщины и навсегда запомнил её молодой и прекрасной.