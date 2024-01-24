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Одарённому шахматисту грозит баснословный штраф за неудачную шутку

Одарённому шахматисту грозит баснословный штраф за неудачную шутку

Автор:
24 января 2024 10:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Адитья Верма   история   обвинение   самолёт   угроза   шахматист   
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Британский шахматный гений, который назвал себя талибом и пошутил, что взорвёт самолёт авиакомпании easyJet, предстал перед судом 22 января.

Студент Адитья Верма был вызван в суд Мадрида после того, как ему было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка.

В июле 2022 года два испанских военных истребителя были подняты в воздух после того, как бывший ученик гимназии Святого Олава в Орпингтоне, Кент, заявил, что он талиб и собирается взорвать самолёт, на котором он летел из Великобритании на испанскую Менорку.

Испанские власти не публиковали обвинительное заключение, но подтвердили, что не будут добиваться тюремного заключения.


По некоторым сведениям, в случае обвинительного приговора 20-летнему юноше придётся выплатить компенсацию в размере 82 тыс. фунтов стерлингов (более 9 млн рублей) за поднятие двух истребителей F18 с военной базы в Сарагосе для сопровождения самолёта, приближавшегося к Менорке.

Также его хотят оштрафовать на 19500 фунтов стерлингов (около 2,2, млн рублей).

Адитью, который представлял Англию на нескольких международных шахматных турнирах и однажды встречался с легендарным игроком Гарри Каспаровым, задержали после того, как он написал друзьям в Snapchat: "Я собираюсь взорвать этот самолёт. Я талиб".


Шахматист отправил сообщение незадолго до вылета из лондонского аэропорта Гатвик. В итоге о его планах узнали британские спецслужбы и связались с испанскими коллегами.

Из самолёта Верму вывели в наручниках, два дня он провёл в полиции, прежде чем предстал перед судьей в Маоне. Его отпустили под залог в 8600 фунтов стерлингов (около 960 тыс. рублей) и разрешили покинуть Испанию.

Когда Верма вернулся домой в Лондон, с ним два часа беседовали сотрудники службы разведки MI6 и MI5 о его взглядах на войну в Ираке и Афганистане.


Он признался в интервью: "Это был момент безумия, о котором я сожалею, и мне очень жаль, что я причинил неприятности. Мне жаль, что я испортил друзьям праздник, но это была всего лишь шутка, и я не хотел никого пугать в самолёте".

"Я отправил сообщение в Snapchat своим друзьям, когда мы шли на посадку. Это была шутка, так как мы обсуждали, кого остановит и обыщет служба безопасности. Это глупый поступок, но я думал, что в закрытом чате его увидят только мои друзья".

Адитья рассказал о себе в недавней записи на LinkedIn: "Студент экономического факультета Университета Бата, интересующийся макроэкономикой, финансовым моделированием, историей и рынком акций".

В минувший понедельник состоялось заседание по делу. Обвиняемый обратился к судье: "У меня не было намерений причинить вред и страдания. Я просто хотел отправиться в Испанию со своими друзьями, чтобы насладиться хорошей погодой, испанским футболом и ночной жизнью".

Решение суда пока не огласили.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Адитья Верма   история   обвинение   самолёт   угроза   шахматист   
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29  комментариев
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17k
ss 2 часа назад
Что ещё раз доказывает, что шахматы и интеллект не обязательно составляют неотъемлемую пару.
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38k
Алексей 7 минут назад
володька же говорил у него 2 брата) вот видать где)
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38k
Алексей 8 минут назад
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38k
Алексей 8 минут назад
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42k
Example 6.2.6 12 минут назад
Вот она, тайна личной переписки в некоторых мессенджерах, пишешь друзьям, а читают спец службы. Пользоваться снапчатом для деловой переписки, после такого многие откажутся.
Ну и в целом, какие-то надуманные обвинения - он со своими друганами шутил в закрытом канале, а не на всеобщее обозрение пост в фейсбуке запилил с угрозами. И простите, зачем поднимать истребители было? Они что, могут из автоматической пушки через иллюминатор убить точным выстрелом в голову предполагаемого террориста? Зачем два военных самолёта? Чтобы что? Так то экипаж самолёта, предполагая, что на борту есть бомба, самостоятельно пойдёт на посадку в ближайшем доступном аэродроме, без всяких истребителей.. Они б ещё линкор в море выгнали и привели танковую армию в полную боевую готовность по этому поводу, а потом с шахматиста бабки требовали за все телодвижения.
Я парня не оправдываю, поступок идиотский, но по хорошему и суду - ему предъявить нечего, они сами залезли в личную переписку, сами сделали выводы на основании одного сообщения, сами задействовали силы. Ошиблись, бывает.. лучше перебдеть. Но и вешать всё на дурака, который в своём закрытом чатике со своими друзьями своеобразно шутит - такая себе затея.
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156
Александра С 17 минут назад
- Студент Адитья Верма, скажите, как ходит слон?
- Слон ходит как конь, только прямо.
-А конь как ходит?
- Как слон, только криво.
- Студент Адитья Верма, вы голубой?
- Нет. Я чёрный, но хожу как белые...
- Студент Адитья Верма, скажите, вы дебил?
- К сожалению пока еще нет, но, обещаю, скоро им буду...
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156
Александра С Полчаса назад
У этого одарённого шахматиста одна извилина. И та тянется вдоль позвонка.
Он не понимал, где шутки шутит.
Вот бы сказал в уСраине, что взорвет Зеленского, а его бабу т...ахнет, ему бы эту извилину сразу на бигуди бы закрутили, гражданство страны бы дали и присвоили бы степень конченого клоуна с пожизненным содержанием и бесплатным отчислением сала ежемесячно.
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156
Александра С Алексей 3 минуты назад
Не пугайте так, чуть чаем не поперхнулась.
Упаси Осподи человечество от таких презервативов. нам достаточно уже того, клоуна-попрошайку Зеленского с его бабёхой-шлюхой, которая даже одеваться нормально не умеет.
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1k
Alexander Полчаса назад
Не смог просчитать последствия своего хода ? ))
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−16
1k
АНДРЕЙ 45 минут назад
британец бл*
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4k
solovei7 59 минут назад
Идиот, хоть и шахматист
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12k
Vampire Час назад
Может шахматист он одарённый, а так дурак. Ой, дура-а-ак.
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34
Саша Час назад
Шахматист дебил-новый и редчайший вид человеков!
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17k
Kucher 2 часа назад
Действительно "одарённый"... альтернативно.
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1k
Darki 2 часа назад
Я думал что все шахматисты умные,оказалось есть прям исключения
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8k
Pravednik84 2 часа назад
"Я отправил сообщение в Snapchat своим друзьям, когда мы шли на посадку."

Рукалицо! Пошутил, ля! Даже высказать это вслух в лицо сотруднику СБ безопаснее (он может не понять).
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17k
Совранский 2 часа назад
не просчитал?!?! - странно
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
А зачем два истребителя выслали? Чтобы они пассажирский самолет подбили, если вдруг пацан и правда захотел бы взорвать самолёт? Приказали бы командиру судна приземлиться и там бы приняли горе-"террориста".
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3k
Илья 2 часа назад
Сразу видно что гениальный
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