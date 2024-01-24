Одарённому шахматисту грозит баснословный штраф за неудачную шутку

Студент Адитья Верма был вызван в суд Мадрида после того, как ему было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка.

В июле 2022 года два испанских военных истребителя были подняты в воздух после того, как бывший ученик гимназии Святого Олава в Орпингтоне, Кент, заявил, что он талиб и собирается взорвать самолёт, на котором он летел из Великобритании на испанскую Менорку.