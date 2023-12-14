После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки искусственного интеллекта

Система распознавания лиц сообщила о 55%-м сходстве учёного с фотороботом предполагаемого преступника, который совершил 20 лет назад серию убийств. Гидролога задержали прямо в самолёте в феврале...