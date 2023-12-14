Александр Цветков, сотрудник Института биологии внутренних вод РАН, посление 10 месяцев живёт в кошмаре. В феврале его сняли с рейса во время рабочей поездки в Красноярск и сообщили, что он обвиняется в серии убийств, совершенных более 20 лет назад.

Следователи утверждали, что он и его предполагаемый сообщник убили как минимум двух человек в Москве и Подмосковье в августе 2002 года, игнорируя показания других учёных о том, что Цветков находился с ними в то время. Система распознавания лиц, которая теперь установлена во всех аэропортах, показала, что он похож на разыскиваемого убийцу.