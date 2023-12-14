Российский учёный-гидролог Александр Цветков был задержан в феврале 2023 года. Система на основе искусственного интеллекта определила, что его лицо на 55 % совпадает с составленным 20 лет назад фотороботом убийцы.
Александр Цветков, сотрудник Института биологии внутренних вод РАН, посление 10 месяцев живёт в кошмаре. В феврале его сняли с рейса во время рабочей поездки в Красноярск и сообщили, что он обвиняется в серии убийств, совершенных более 20 лет назад.
Следователи утверждали, что он и его предполагаемый сообщник убили как минимум двух человек в Москве и Подмосковье в августе 2002 года, игнорируя показания других учёных о том, что Цветков находился с ними в то время. Система распознавания лиц, которая теперь установлена во всех аэропортах, показала, что он похож на разыскиваемого убийцу.
Убийства, в которых обвиняется Александр Цветков, произошли 2 августа 2002 года. Сначала во время ссоры был убит мужчина, с которым подозреваемые выпивали. В ту же ночь под предлогом снять квартиру они ограбили 64-летнюю женщину, затем напали и убили ещё одну женщину и её 90-летнюю мать.
Предполагаемый сообщник Цветкова признался в убийствах и опознал учёного. Он уверял, что Александр бомжевал с ним в Москве, крепко пил и "выкуривал по полпачки сигарет в день". Только Цветков никогда не бомжевал, не пил и не выкурил ни одной сигареты в своей жизни из-за проблем с лёгкими. Осужденный также вспомнил, что у Цветкова были татуировки в виде колец на пальцах и кельтского узора на левой руке. Но родственники учёного утверждают, что у него никогда не было татуировок.
Коллеги Александра дали показания, что он был с ними за сотни километров от места убийства, но их даже не приняли во внимание. Гидролога заставили написать признание, от которого он позже отказался, а его семья последние 10 месяцев отчаянно пыталась вытащить его на свободу.
Вот уже несколько месяцев дело Александра Цветкова не сходит со страниц российских новостей, и только после вмешательства Владимира Путина учёный вышел на волю в начале этого месяца, но обвинения с него не сняли.
"Искусственный интеллект — сложная тема, и сфера больших данных. Она очень эффективно работает во многих областях. Если есть сбои какие-то, надо их проанализировать и сделать выводы соответствующие", — прокомментировал ситуацию президент на заседании совета по правам человека.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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(А если бы ты попал в такую же ситуацию, то уже давно был бы лучшей Машкой-защеканкой на зоне - 100% )
Система распознавания лиц сообщила о 55%-м сходстве учёного с фотороботом предполагаемого преступника, который совершил 20 лет назад серию убийств. Гидролога задержали прямо в самолёте в феврале...
Когда надо закрыть дело - похер на реальные показания. Главное - наличие подозреваемого.
Представляю, что с мужиком делали чтобы он признание подписал. Ужас....
PS Вспомнился пророческий рассказ Гордона Диксона 1965 года "Перфокарты не обсуждают" Там из-за ошибки компьютера человека казнили.
Если сажать следака, то нужно выпускать и других невиновных, из которых он выбил признание за всю свою карьеру. Потом начинать проверять всех других невиновных, сидящих только на основании подписанного признания.
На такую массовую реабилитацию был способен только Никита Сергеевич.
2) "Осужденный также вспомнил, что у Цветкова были татуировки в виде колец на пальцах и кельтского узора на левой руке. Но родственники учёного утверждают, что у него никогда не было татуировок." - даже, если предположить что они реально были и он их свёл - следы на коже должны были остаться заметными, а если у него никаких следов нет на коже, то....?
3) Показания нескольких свидетелей, явно не бомжей и убийц - разве не являются одним из доказательств невиновности?