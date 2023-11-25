«Свадьбу века» за 59 млн долларов (около 5,2 млрд рублей) отпраздновали в Париже

В ТикТоке широко разошлись кадры со свадьбы 26-летней дочери владельца автосалонов-дилеров Mercedes-Benz в США Боба Броквей с никому неизвестным парнем. Празднество длилось пять дней в Версальском замке и его уже окрестили"Свадьбой века"... Не завидуем, девочки!
Родители у невесты представительные и не бедные - папа, как уже было сказано, владелец автосалонов-дилеров Mercedes-Benz в США. Мать - вице-президент филиала Mercedes во Флориде. Что же касается жениха - в прошлом он работал координатором талантов в Ассоциации кантри-музыки, после этого он более трех лет трудился оперативным помощником в футбольной команде Ole Miss, а в 2018-м устроился помощником продюсера кантри-певца Джейсона Алдина. Чем новоиспеченный муж занимается сейчас, неизвестно.
Но это и не важно.
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Пользователи уже окрестили свадьбу Мадлен Броквей и Джейкоба Лагроуна свадьбой века. Молодожены прибыли во Францию на частном самолете.
На протяжении всех пяти дней пару сопровождали личный водитель, команда парикмахеров и визажистов, следивших за внешним видом невесты, а также группа профессиональных фотографов, которые снимали практически каждое действие молодоженов.
Основное гуляние состоялось в парижском частном саду с видом на Эйфелеву башню.
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Как сообщает таблоид Daily Mail, программа 5-дневного торжества была насыщенная: закрытый концерт целого оркестра и популярной группы Maroon 5, частный обед в Chanel Haute Couture Suite, эксклюзивная экскурсия на лодке и репетиционный ужин в Парижском оперном театре, который обошелся примерно в 325 тысяч долларов, ночевка в Версальском дворце - и это далеко не всё.
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Свои наряды невеста показывала на личной странице в TikTok, на которую сначала были подписаны всего 10 тысяч человек, но вскоре аккаунт набрал уже миллионы просмотров от восхищенных зрителей.
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Кроме того, Брокуэй провела четырехдневный девичник в звездном отеле Amangiri Resort в штате Юта: первый день назывался «Красотки в розовом», второй — «Пришельцы среди нас», третий — «Золотой час», четвертый был посвящен последней королеве Франции Марии-Антуанетте.
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Предсвадебный марафон и масштабное бракосочетание Броквей и Лагрона вызвали шквал эмоций у пользователей сети. «Я сейчас просто сижу в машине, опустив челюсть на пол. Прямо сейчас происходит самая потрясающая свадьба в мире», — комментировали они вирусные ролики.
Точную сумму дохода родителей невесты журналисты так и не смогли выяснить, но доподлинно известно, что в начале 2023 года семья продала два своих автосалона, заработав на этом от 150 миллионов до 700 миллионов долларов.
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Пусть будут счастливы