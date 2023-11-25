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«Свадьбу века» за 59 млн долларов (около 5,2 млрд рублей) отпраздновали в Париже

«Свадьбу века» за 59 млн долларов (около 5,2 млрд рублей) отпраздновали в Париже

Автор:
25 ноября 2023 23:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Версаль   Джейкоб ЛаГроун   Мадлен Брокуэй   Париж   свадьба   шоу   
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В ТикТоке широко разошлись кадры со свадьбы 26-летней дочери владельца автосалонов-дилеров Mercedes-Benz в США Боба Броквей с никому неизвестным парнем. Празднество длилось пять дней в Версальском замке и его уже окрестили"Свадьбой века"... Не завидуем, девочки!

Родители у невесты представительные и не бедные - папа, как уже было сказано, владелец автосалонов-дилеров Mercedes-Benz в США. Мать - вице-президент филиала Mercedes во Флориде. Что же касается жениха - в прошлом он работал координатором талантов в Ассоциации кантри-музыки, после этого он более трех лет трудился оперативным помощником в футбольной команде Ole Miss, а в 2018-м устроился помощником продюсера кантри-певца Джейсона Алдина. Чем новоиспеченный муж занимается сейчас, неизвестно.

Но это и не важно.

Пользователи уже окрестили свадьбу Мадлен Броквей и Джейкоба Лагроуна свадьбой века. Молодожены прибыли во Францию на частном самолете.

На протяжении всех пяти дней пару сопровождали личный водитель, команда парикмахеров и визажистов, следивших за внешним видом невесты, а также группа профессиональных фотографов, которые снимали практически каждое действие молодоженов.

Основное гуляние состоялось в парижском частном саду с видом на Эйфелеву башню.

Как сообщает таблоид Daily Mail, программа 5-дневного торжества была насыщенная: закрытый концерт целого оркестра и популярной группы Maroon 5, частный обед в Chanel Haute Couture Suite, эксклюзивная экскурсия на лодке и репетиционный ужин в Парижском оперном театре, который обошелся примерно в 325 тысяч долларов, ночевка в Версальском дворце - и это далеко не всё.

Свои наряды невеста показывала на личной странице в TikTok, на которую сначала были подписаны всего 10 тысяч человек, но вскоре аккаунт набрал уже миллионы просмотров от восхищенных зрителей.

Кроме того, Брокуэй провела четырехдневный девичник в звездном отеле Amangiri Resort в штате Юта: первый день назывался «Красотки в розовом», второй — «Пришельцы среди нас», третий — «Золотой час», четвертый был посвящен последней королеве Франции Марии-Антуанетте.

Предсвадебный марафон и масштабное бракосочетание Броквей и Лагрона вызвали шквал эмоций у пользователей сети. «Я сейчас просто сижу в машине, опустив челюсть на пол. Прямо сейчас происходит самая потрясающая свадьба в мире», — комментировали они вирусные ролики.

Точную сумму дохода родителей невесты журналисты так и не смогли выяснить, но доподлинно известно, что в начале 2023 года семья продала два своих автосалона, заработав на этом от 150 миллионов до 700 миллионов долларов.

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Метки: Версаль   Джейкоб ЛаГроун   Мадлен Брокуэй   Париж   свадьба   шоу   
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6  комментариев
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8k
MPEG-8 Час назад
Всё как у приличных цыган.
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29k
Alex Минуту назад
Ну если всё показали в тик ток, то так и есть значит ....
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7k
Умница-красавица 13 минут назад
Репетиционный ужин меня всегда умилял. Типо, потренироваться пожрать перед свадьбой, а то вдруг от волнения забудут, в какое отверстие еду пихать на банкете
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20k
Седой Бегемот 17 минут назад
Ну если у людей денег - хоть жопой ешь, не есть же их в самом деле жопой. Хоть как-то потратить.
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322
ruslan d 39 минут назад
Совет да любовь
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16k
GROMOZEKA 48 минут назад
Да и ладно.
Пусть будут счастливы
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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