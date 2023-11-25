«Свадьбу века» за 59 млн долларов (около 5,2 млрд рублей) отпраздновали в Париже

Родители у невесты представительные и не бедные - папа, как уже было сказано, владелец автосалонов-дилеров Mercedes-Benz в США. Мать - вице-президент филиала Mercedes во Флориде. Что же касается жениха - в прошлом он работал координатором талантов в Ассоциации кантри-музыки, после этого он более трех лет трудился оперативным помощником в футбольной команде Ole Miss, а в 2018-м устроился помощником продюсера кантри-певца Джейсона Алдина. Чем новоиспеченный муж занимается сейчас, неизвестно.

Но это и не важно.