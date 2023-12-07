В Брянске ученица гимназии открыла стрельбу по одноклассникам, есть погибшие и пострадавшие

Восьмиклассница пронесла оружие в школу и начала стрелять.
"По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка..." - цитирует городскую администрацию агентство РИА Новости.
В СМИ появляются подробности ЧП. Опубликовано фото оружия - это охотничий дробовик "Бекас-3" 16-го калибра.
Он принадлежал отцу девочки. В школу Алина принесла его в тубусе, после чего вошла на урок биологии во время переклички и начала стрелять по одноклассникам.
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Услышав стрельбу, учителя заперли двери в классах и не выпускали детей, пока не прибыл ОМОН.
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Двери классов забаррикадировали стульями и столами.
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Известно, что одну из одноклассниц Алина убила и ранила еще четырех учеников. После этого девочка поднялась на другой этаж и застрелилась - по крайней мере, такая предварительная информация сейчас есть в ряде СМИ.
Людям с нестабильной психикой воздержаться от просмотра фото!
18+ Людям с нестабильной психикой воздержаться от просмотра фото!
К гимназии продолжают прибывать машины скорой помощи. Раненых детей увозят в клиники.
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Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. Мальчика готовят к операции. Еще четверо детей находятся в состоянии средней тяжести. Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе в Брянске.
Учеников эвакуировали из гимназии и отпустили домой. Многие дети до сих пор находятся в состоянии паники. В Минпросвещении РФ сообщили, что школьникам, педагогам и родителям оказывается психологическая помощь. Сейчас здание учебного заведения оцеплено силовиками.
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По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В качестве предварительной причины конфликта рассматривается конфликт с одноклассниками, хотя ученики рассказывают, что Алина была странной и почти ни с кем не общалась. Также стало известно об аресте отца Алины. Правоохранители выясняют, как оружие, которое должно храниться в сейфе, могло попасть в руки девочки. В СМИ появилась информация, что отец Алины ранее сам работал охранником в ЧОПе, который, помимо прочего, занимался охраной школ.
По его словам, дочь не жаловалась на травлю со стороны одноклассников, и если даже какой-то буллинг и был, девочка с родными переживаниями не делилась. Ключ от сейфа, в котором хранилось оружие, восьмиклассница могла украсть. Кстати, помимо дробовика, во время нападения с собой у девочки был еще и охотничий нож - тоже отцовский. Вчера у отца Алины был день рождения - возможно, дочь воспользовалась праздничной суматохой и тогда выкрала ключ.
Также известно, что у Алины есть сестра-близняшка Даша. Она училась в том же классе, что и Алина. На урок биологии Даша пришла вовремя, а вот Алина опоздала и вошла в класс уже с ружьем. Были ли Даше известны планы сестры, пока неизвестно. С ней также работают следователи. По словам одноклассников, вторая девочка была тоже замкнутой, но между собой сестры очень хорошо ладили.
Что касается гимназии, в которой училась Алина, договор об охране у учебного заведения был заключён с ЧОО "Агентство экскалибур". Был ли он продлен по окончанию (30 ноября) неизвестно. Ученики гимназии говорят, что на входе не было ни рамок металлоискателя, ни охранников. Иногда сидела бабушка-вахтёрша. В таких обстоятельствах пронести оружие мог кто угодно.
Руководитель одного из охранных агентств рассказывает, что брать на контракт гимназию никто из ЧОПов не хотел, т.к. "слишком много сложностей":
"Беда там — из-за отсутствия нормальной пропускной системы в виде хорошо работающих рамок-металлоискателей и турникетов, нет средств слежения, полного обзора камерами. Поэтому вручную надо проверять, а всех не проверишь. Вот и не хотел никто такой госконтракт забирать за мизерную сумму. Потом, вроде, кто-то всё же согласился".
UPD. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Власти Брянской области окажут помощь семьям погибшей и раненных после стрельбы, сообщил губернатор Александр Богомаз
ЧОП, который охранял гимназию, ждет проверка.
UPD-2. Появилась версия, что Алина шла расправиться с конкретной одноклассницей - её она и убила из-за ревности к мальчику. Его девочка ранила. Остальные могли попасть под прицел случайно. Однако это причина расправы в официальных СМИ пока не озвучивается.
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Если кому то вздумалось, по разным причинам, кого то пришить, он это сделает с трудностями или без них.
1.Даже если бы в школе была лучше организована пропускная система, девочка могла легко застрелить соперницу, или того, кто ее довел до такого состояния, на выходе из школы, дождавшись снаружи.
2. Если ружье хранилось в сейфе, то у дочери была масса способов выкрасть ключи.
Главная проблема , и не только у нас в стране : ВСЕМ НА ВСЕХ ПЛЕВАТЬ..
Подростки в самом критическом переломном возрасте с некритческим мышлением и неустойчивой психикой начинают искать самые простые и "очевидные" способы решения своих подростковых проблем.
Сериал не показывает нормального выхода из круга подростковых проблем. Он показывает только низменные и преступные способы жизни.
В который раз уже убеждаюсь, что худ.советы в СССР - это была правильная практика.
Но есть причина и опосредованная. Окружающая обстановка - именно это дурёхи окружающая обстановка - "подсказала"ей тот способ поведения, который она избрала.
Если бы она "не додумалась" но того, чтобы взять папин ствол и убить обидчиков, то и папино головотяпство и педагогическая неспособность просто не сработали бы и не привели бы к этой трагедии. А "додумалась" она, в том числе, насмотревшись боевиков и подобных сериальчиков.
С одной стороны, доводить ребенка в школе до такой степени озлобленности это само по себе преступление.
С другой стороны- попустительство со стороны школы- еще большее преступление.
С третьей стороны - хвататься за оружие, возможно буллинг и не был таким чтоб за него убивать. Непонятно что именно было в стенах школы. Вдруг буллинг был с ее стороны а она однажды получила отпор и затаила злобу, может вообще боулинга не было, а был подростковый максимализм и неадекватность.
В четвертых- а если буллинг и был, пострадали только виновные или невинные школьники тоже попали под огонь? Не получится ли так что хулиганы и задиры не остались безнаказанными?
В любом случае- главный виновник это школа, предпочитающая замалчивать проблему, и не делающая ничего для профилактики травли. По сути- тюрьма для детей, дети не могут защитить себя, не могут сменить коллектив, вынуждены общаться с задирами и хулиганами не имея опыта защиты от травли
Может быть на этом печальном примере можно будет остановить кого нибудь в последствии!
Не трави и убит будешь!
Сейчас аналогичная ситуация, только фигурирует уже "бедную девочку довели", "куда смотрят власти" и тд...
То есть если мальчик, то тварь и ублюдок, а если девочка, то она бедная и ее довели, это я так понимаю?
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Так она сама застрелилась, как её еще раз расстрелять?
Я как-то на стрельбище с помпового ружья бил по тарелкам.. я на 3-ем выстреле уже понял что это знатно геморройная процедура на любителя, и вернулся к своей Сайге.
Жила как чмошница и сдохла как чмошница. И на могилку к ней будут ходить чтобы на холмик насрать. Хотя могилки тварь не заслуживает - сжечь и развеять по ветру.
В Москве такая недавно из окна вышла, потому что папа у нее телефон забрал в наказание за бардак в комнате.
или "кошка бросила котят - это Путин виноват"?
Вы можете определиться: государство должно читать наши смс, соцсети, подслушивать разговоры в ванной, или все-таки нет?
Может все-таки чипируетесь ради эксперимента и расскажете каково это?