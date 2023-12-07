FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1002 поста • 45 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Брянске ученица гимназии открыла стрельбу по одноклассникам, есть погибшие и пострадавшие

В Брянске ученица гимназии открыла стрельбу по одноклассникам, есть погибшие и пострадавшие

Автор:
07 декабря 2023 10:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Оружие   брянск   гимназия   дети   расстрел   убитые   школа   
6451
7
9
Открыть все картинки 18+

Восьмиклассница пронесла оружие в школу и начала стрелять.


Сегодня утром в гимназии №5 Бежицкого района 14-летняя девочка устроила стрельбу.




"По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка..." - цитирует городскую администрацию агентство РИА Новости.



В СМИ появляются подробности ЧП. Опубликовано фото оружия - это охотничий дробовик "Бекас-3" 16-го калибра.





Он принадлежал отцу девочки. В школу Алина принесла его в тубусе, после чего вошла на урок биологии во время переклички и начала стрелять по одноклассникам.


Услышав стрельбу, учителя заперли двери в классах и не выпускали детей, пока не прибыл ОМОН.

Двери классов забаррикадировали стульями и столами.


Известно, что одну из одноклассниц Алина убила и ранила еще четырех учеников. После этого девочка поднялась на другой этаж и застрелилась - по крайней мере, такая предварительная информация сейчас есть в ряде СМИ.



К гимназии продолжают прибывать машины скорой помощи. Раненых детей увозят в клиники.


Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. Мальчика готовят к операции. Еще четверо детей находятся в состоянии средней тяжести. Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при стрельбе в Брянске.


Учеников эвакуировали из гимназии и отпустили домой. Многие дети до сих пор находятся в состоянии паники. В Минпросвещении РФ сообщили, что школьникам, педагогам и родителям оказывается психологическая помощь. Сейчас здание учебного заведения оцеплено силовиками.


По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В качестве предварительной причины конфликта рассматривается конфликт с одноклассниками, хотя ученики рассказывают, что Алина была странной и почти ни с кем не общалась. Также стало известно об аресте отца Алины. Правоохранители выясняют, как оружие, которое должно храниться в сейфе, могло попасть в руки девочки. В СМИ появилась информация, что отец Алины ранее сам работал охранником в ЧОПе, который, помимо прочего, занимался охраной школ.


По его словам, дочь не жаловалась на травлю со стороны одноклассников, и если даже какой-то буллинг и был, девочка с родными переживаниями не делилась. Ключ от сейфа, в котором хранилось оружие, восьмиклассница могла украсть. Кстати, помимо дробовика, во время нападения с собой у девочки был еще и охотничий нож - тоже отцовский. Вчера у отца Алины был день рождения - возможно, дочь воспользовалась праздничной суматохой и тогда выкрала ключ.


Также известно, что у Алины есть сестра-близняшка Даша. Она училась в том же классе, что и Алина. На урок биологии Даша пришла вовремя, а вот Алина опоздала и вошла в класс уже с ружьем. Были ли Даше известны планы сестры, пока неизвестно. С ней также работают следователи. По словам одноклассников, вторая девочка была тоже замкнутой, но между собой сестры очень хорошо ладили.


Что касается гимназии, в которой училась Алина, договор об охране у учебного заведения был заключён с ЧОО "Агентство экскалибур". Был ли он продлен по окончанию (30 ноября) неизвестно. Ученики гимназии говорят, что на входе не было ни рамок металлоискателя, ни охранников. Иногда сидела бабушка-вахтёрша. В таких обстоятельствах пронести оружие мог кто угодно.


Руководитель одного из охранных агентств рассказывает, что брать на контракт гимназию никто из ЧОПов не хотел, т.к. "слишком много сложностей":

"Беда там — из-за отсутствия нормальной пропускной системы в виде хорошо работающих рамок-металлоискателей и турникетов, нет средств слежения, полного обзора камерами. Поэтому вручную надо проверять, а всех не проверишь. Вот и не хотел никто такой госконтракт забирать за мизерную сумму. Потом, вроде, кто-то всё же согласился".


UPD. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.


Власти Брянской области окажут помощь семьям погибшей и раненных после стрельбы, сообщил губернатор Александр Богомаз


ЧОП, который охранял гимназию, ждет проверка.


UPD-2. Появилась версия, что Алина шла расправиться с конкретной одноклассницей - её она и убила из-за ревности к мальчику. Его девочка ранила. Остальные могли попасть под прицел случайно. Однако это причина расправы в официальных СМИ пока не озвучивается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Ynews   Оружие   брянск   гимназия   дети   расстрел   убитые   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
103  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Франц Лефорт 2 часа назад
А вот не удивлюсь, если окажется, что к девочке, скажем так , плохо относились. И скорее всего об этом знали,если не все,то многие. Подождем новостей......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
10k
Борис Карабанов 5 минут назад
Всё. Причина происшедшего уже названа Хинштейном: ХАЛАТНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ ОРУЖИЯ!!! Расходимся до следующей трагедии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Prof 16 минут назад
Понеслись обвинения во все стороны...
Если кому то вздумалось, по разным причинам, кого то пришить, он это сделает с трудностями или без них.
1.Даже если бы в школе была лучше организована пропускная система, девочка могла легко застрелить соперницу, или того, кто ее довел до такого состояния, на выходе из школы, дождавшись снаружи.
2. Если ружье хранилось в сейфе, то у дочери была масса способов выкрасть ключи.
Главная проблема , и не только у нас в стране : ВСЕМ НА ВСЕХ ПЛЕВАТЬ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Игорь 17 минут назад
Жалко их всех... Одно не понял - что у неё матушки то нет что ли? Если только отец - тогда многое понятно. Вряд ли он мог её воспитать нормально...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Рафаэль Закиров Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ScorpionDS Полчаса назад
Скорее всего ее травили, взрослые не смогли помочь и она решила проблему так как смогла. Жаль Алину и ее жертву тоже жаль, виноваты взрослые в первую очередь отец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
А никому еще не кажется, что мы много лет развиваемся не тем путем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
владимир Полчаса назад
Виноват только отец. Скорее всего рассказ что ключи украли придумал чтобы избежать ответственности. Впрочем максимум что ему грозит до 2 лет. Скорее всего не получит и этого. Основное наказание конечно гражданские иски от родственников потерпевших. Суммы там будут приличные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Ashabad 36 минут назад
Ну что, кто там хвалило сериал "Пацаны"?
Подростки в самом критическом переломном возрасте с некритческим мышлением и неустойчивой психикой начинают искать самые простые и "очевидные" способы решения своих подростковых проблем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
11
Игорелл а 43 минуты назад
Да сколько можно этому происходить? Родители своих детей идите с требованиями уже защитить правительства наших и своих детей от таких ситуаций! Пусть устанавливают металлоискатели на входе,охранников готовых шмонать детей ,что б ни как и ни каким образом даже ножичек не вышло пронести поехавшим от интернета,тик тока и русского рэпа малолеткам.... Каждое убийство это как пример для патенциально проехавшего подростка....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кот 43 минуты назад
Папке дать 20 лет. Начальнику охраны дать тоже двадцатку. Опять небрежное хранение оружия. Что только государство не сделает, лишь бы не наводить порядок в рядах МВД, в частности наконец то сделать нормальных участковых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte 43 минуты назад
Сложно это всё.
С одной стороны, доводить ребенка в школе до такой степени озлобленности это само по себе преступление.
С другой стороны- попустительство со стороны школы- еще большее преступление.
С третьей стороны - хвататься за оружие, возможно буллинг и не был таким чтоб за него убивать. Непонятно что именно было в стенах школы. Вдруг буллинг был с ее стороны а она однажды получила отпор и затаила злобу, может вообще боулинга не было, а был подростковый максимализм и неадекватность.
В четвертых- а если буллинг и был, пострадали только виновные или невинные школьники тоже попали под огонь? Не получится ли так что хулиганы и задиры не остались безнаказанными?
В любом случае- главный виновник это школа, предпочитающая замалчивать проблему, и не делающая ничего для профилактики травли. По сути- тюрьма для детей, дети не могут защитить себя, не могут сменить коллектив, вынуждены общаться с задирами и хулиганами не имея опыта защиты от травли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 46 минут назад
Бл Ну как так-то? В очередной раз? Чё трейлер ГТА6 повлиял? пипец. Девку реально жалко, жертв и их родителей тоже. Пусть органы разбираются, но не должно быть такого!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
brotherirk 51 минуту назад
Чучело, альтернативная концовка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Аврашалом Маркович 59 минут назад
И тут все неожиданно подумали, что гурьбой травить одиночку оказывается не так уж весело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
K7OO Час назад
Пишут, что она шла валить конкретную одноклассницу, ее и убила. Остальные прицепом под замес попали, чисто на адреналине. Видимо, по мере следствия еще много подробностей всплывет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Aleks Час назад
Поражает лицемерие в комментариях. Когда в 2021 году Ильназ Галявиев в Казани устроил стрельбу, тут все возмущались, мол расстрелять ублюдка, и тд и тп...
Сейчас аналогичная ситуация, только фигурирует уже "бедную девочку довели", "куда смотрят власти" и тд...
То есть если мальчик, то тварь и ублюдок, а если девочка, то она бедная и ее довели, это я так понимаю?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
iskra Час назад
А вот и подтянулись те, кому радостно одноклассников унижать..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Example 6.2.6 Час назад
Серьёзная девочка, если из помпового дробовика огонь вела. Это вам не полуавтомат, там надо иметь определённую силу в руках и сноровку чтоб из такого стрелять (и попадать куда целишься).
Я как-то на стрельбище с помпового ружья бил по тарелкам.. я на 3-ем выстреле уже понял что это знатно геморройная процедура на любителя, и вернулся к своей Сайге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Константин Час назад
И сразу набежали защитники этой твари. "Ой булинг, ой девочку обижали, ойойой".

Жила как чмошница и сдохла как чмошница. И на могилку к ней будут ходить чтобы на холмик насрать. Хотя могилки тварь не заслуживает - сжечь и развеять по ветру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Робот ник-балда Час назад
Забулили девчонку, жаль что решила так сделать. Ну а государству на это как было, так и будет насрать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 50 комментариев
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

203962



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"У нас тут так не принято": туристка приехала в Дагестан и нарвалась на "полицию нравов"
"У нас тут так не принято": туристка приехала в Дагестан и нарвалась на "полицию нравов"
В абхазских горах нашли 120-летний паровоз, рядом с которым похоронен его машинист!
В абхазских горах нашли 120-летний паровоз, рядом с которым похоронен его машинист!
Набирающие популярность в сообществах
Рейдеры Карибского моря. Часть вторая
Рейдеры Карибского моря. Часть вторая
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный подарок

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#люди#ДТП#фильм#позитив#Ynews#подборка#Москва
#в мире#машина#Прикол#Юмор#кино#забавно#США#удивительно#собака#дети
#животные#автомир#интересное#аварии#авто аварии#факты#Автовсячина#Разное#история#Мемы
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос Во время землетрясения на Тайване на детей в спортзале обрушился потолок Во время землетрясения на Тайване на детей в спортзале обрушился потолок Под Пермью ученик шестого класса устроил в школе стрельбу Под Пермью ученик шестого класса устроил в школе стрельбу В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом

На что жалуетесь?

Вернуться