В Брянске ученица гимназии открыла стрельбу по одноклассникам, есть погибшие и пострадавшие

Также известно, что у Алины есть сестра-близняшка Даша. Она училась в том же классе, что и Алина. На урок биологии Даша пришла вовремя, а вот Алина опоздала и вошла в класс уже с ружьем. Были ли Даше известны планы сестры, пока неизвестно. С ней также работают следователи. По словам одноклассников, вторая девочка была тоже замкнутой, но между собой сестры очень хорошо ладили.





Что касается гимназии, в которой училась Алина, договор об охране у учебного заведения был заключён с ЧОО "Агентство экскалибур". Был ли он продлен по окончанию (30 ноября) неизвестно. Ученики гимназии говорят, что на входе не было ни рамок металлоискателя, ни охранников. Иногда сидела бабушка-вахтёрша. В таких обстоятельствах пронести оружие мог кто угодно.





Руководитель одного из охранных агентств рассказывает, что брать на контракт гимназию никто из ЧОПов не хотел, т.к. "слишком много сложностей":

"Беда там — из-за отсутствия нормальной пропускной системы в виде хорошо работающих рамок-металлоискателей и турникетов, нет средств слежения, полного обзора камерами. Поэтому вручную надо проверять, а всех не проверишь. Вот и не хотел никто такой госконтракт забирать за мизерную сумму. Потом, вроде, кто-то всё же согласился".



UPD. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.





Власти Брянской области окажут помощь семьям погибшей и раненных после стрельбы, сообщил губернатор Александр Богомаз



