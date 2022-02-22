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Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос

Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2022 10:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Подмосковье   видео   дети   драка   дубна   чоп   школа   
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"Мамкин воин" заявил, что он теперь тут "папочка", и устанавливать порядки будет сам.

В Подмосковье девятиклассник пришел в школу в старой форме сотрудника ЧОП и, поигрывая игрушечным оловянным пистолетом, объявил, что он новый работник. После этого парнишка решил показать свою крутость. Он стал крушить окна, а также попытался нажать кнопку пожарной сигнализации.


Охранник школы остановил разбушевавшегося девятиклассника и выгнал из учебного заведения. Правда, при этом пострадал - ряженый чоповец разбил ему нос. В итоге парня задержали, а когда за сынком в отдел полиции приехал его отец, досталось и ему. После просьбы папы выпустить "кровиночку" на поруки тот набросился с кулаками и на родителя.


Выяснилось, что с агрессивным нравом подростка знакомы многие ученики в его школе. От неуправляемого девятиклассника страдали и дети, и взрослые: одну учительницу парень ударил головой о стену, другому педагогу пытался свернуть шею. Между тем, с 2013 лет ребенок наблюдался у психиатра, и пока жил с матерью, она занималась его лечением. После развода родителей сына забрал к себе его отец, который приложил немало усилий, чтобы снять наследника с учета в ПНД. Возобновлять лечение мальчика он не хотел, считая, что тот полностью здоров.



После инцидента в школе и нападения на отца в полиции ребенок принудительно доставлен в московскую психиатрическую больницу.

Источник:

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Метки: Ynews   Подмосковье   видео   дети   драка   дубна   чоп   школа   
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30k
ACU900 2 часа назад
Бедный папаша. Знаю непонаслышке каково иметь ребенка с отклонениями в развитии...
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Жэка Полчаса назад
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6k
Виктор Полчаса назад
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9k
Евгений 38 минут назад
Социально опасный элемент, сейчас по лайту, а потом грохнет кого-то!

Подлежит утилизации!
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882
Алексей 59 минут назад
Блин, в Дубне зимой дети катаются на лыжах на физкультуре. Хоть где-то с головой в порядке у педсостава и родителей. У нас после нытья части родителей по поводу того что лыжи нужно покупать, сначала заменили на палки для ходьбы, а после начала пандемии вообще упразднили зимнюю уличную физкультуру.
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6k
Echo Час назад
пришел в школу в старой форме сотрудника ЧОП, а где сам то старый сотрудник
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9k
Vacony Час назад
охранников ЧОПа уже и 9ти классники бьют в нос...
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13k
Великий Кормчий Час назад
Усыпить животное
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9k
antonium Час назад
Интересно, а обезьян он тоже бил, или подсыкивал и дрался только с младшеклассниками, девочками и (так получилось) охранниками?
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Папашу дебила, закрыть в дурку на ПМЖ вместе с его недоделанным сынулькой.
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