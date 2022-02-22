Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос

В Подмосковье девятиклассник пришел в школу в старой форме сотрудника ЧОП и, поигрывая игрушечным оловянным пистолетом, объявил, что он новый работник. После этого парнишка решил показать свою крутость. Он стал крушить окна, а также попытался нажать кнопку пожарной сигнализации.

Охранник школы остановил разбушевавшегося девятиклассника и выгнал из учебного заведения. Правда, при этом пострадал - ряженый чоповец разбил ему нос. В итоге парня задержали, а когда за сынком в отдел полиции приехал его отец, досталось и ему. После просьбы папы выпустить "кровиночку" на поруки тот набросился с кулаками и на родителя.