Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос

"Мамкин воин" заявил, что он теперь тут "папочка", и устанавливать порядки будет сам.
В Подмосковье девятиклассник пришел в школу в старой форме сотрудника ЧОП и, поигрывая игрушечным оловянным пистолетом, объявил, что он новый работник. После этого парнишка решил показать свою крутость. Он стал крушить окна, а также попытался нажать кнопку пожарной сигнализации.
Охранник школы остановил разбушевавшегося девятиклассника и выгнал из учебного заведения. Правда, при этом пострадал - ряженый чоповец разбил ему нос. В итоге парня задержали, а когда за сынком в отдел полиции приехал его отец, досталось и ему. После просьбы папы выпустить "кровиночку" на поруки тот набросился с кулаками и на родителя.
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Выяснилось, что с агрессивным нравом подростка знакомы многие ученики в его школе. От неуправляемого девятиклассника страдали и дети, и взрослые: одну учительницу парень ударил головой о стену, другому педагогу пытался свернуть шею. Между тем, с 2013 лет ребенок наблюдался у психиатра, и пока жил с матерью, она занималась его лечением. После развода родителей сына забрал к себе его отец, который приложил немало усилий, чтобы снять наследника с учета в ПНД. Возобновлять лечение мальчика он не хотел, считая, что тот полностью здоров.
После инцидента в школе и нападения на отца в полиции ребенок принудительно доставлен в московскую психиатрическую больницу.
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и никто в чате не ныл - не было чатов.
Так что, если вдумываться без знания реальных фактов, образ матери вырисовывается не таким уж и плохим, как хотели бы тут представить.
Лечить не хотел, с учета постарался снять.