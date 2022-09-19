Во время землетрясения на Тайване на детей в спортзале обрушился потолок

На Тайване произошло мощное землетрясение. По сообщениям сейсмологов, максимальная амплитуда толчков составила 6,4 баллов. Разгул стихии принес многочисленные разрушения: 420 дизель-электрических поездов сошли с рельсов на станции Дунли, в уезде Хуалянь обрушилось здание мини-маркета, а также рухнул мост Юйли Гаолио. В Национальном спортивном центре Таоюань тоже не обошлось без последствий. Там прямо во время занятий спортом рухнул потолок. Известно, что эта площадка для бадминтона находится на пятом этаже спортивного центра. Само здание относительно новое - оно было построено и открыто в 2011 году.