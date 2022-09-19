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Во время землетрясения на Тайване на детей в спортзале обрушился потолок

Во время землетрясения на Тайване на детей в спортзале обрушился потолок

Автор:
19 сентября 2022 10:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Тайвань   видео   дети   землетрясение   обрушение потолка   спортивный центр   школа   
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Во время занятий спортом потолочное перекрытие обрушилось словно костяшки домино.

На Тайване произошло мощное землетрясение. По сообщениям сейсмологов, максимальная амплитуда толчков составила 6,4 баллов. Разгул стихии принес многочисленные разрушения: 420 дизель-электрических поездов сошли с рельсов на станции Дунли, в уезде Хуалянь обрушилось здание мини-маркета, а также рухнул мост Юйли Гаолио. В Национальном спортивном центре Таоюань тоже не обошлось без последствий. Там прямо во время занятий спортом рухнул потолок. Известно, что эта площадка для бадминтона находится на пятом этаже спортивного центра. Само здание относительно новое - оно было построено и открыто в 2011 году.


На видео, которое попало в соцсети, зафиксирован момент обрушения потолка. Известно, что пластиковые панели, упавшие на занимавшихся, поцарапали одного из спортсменов. Остальные успели отбежать в сторону и оказались в безопасном месте.


Мэр города Чжэн Вэньцань уже поручил проверить состояние всего здания и оценить метод строительства из армированной звукоизоляционной плиты, легкой стали и сэндвич-панелей.


Так землетрясение ощущали жители Тайваня

Не обошлось и без жертв. По сообщениям издания REGNUM, землетрясение не только повредило дороги, мосты, здания и объекты инфраструктуры - в поселке Юйли уезда Хуалянь на цементном заводе под обломками погиб рабочий.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Тайвань   видео   дети   землетрясение   обрушение потолка   спортивный центр   школа   
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2  комментария
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48k
dima423 2 часа назад
Это было последнее китайское предупреждение))
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ЦСКА 2 часа назад
Старая б.л.ядь и шутки у неё б.л.я.дские...
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