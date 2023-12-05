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Женщина застала избранника с любовницей и устроила шоу

Женщина застала избранника с любовницей и устроила шоу

Автор:
05 декабря 2023 09:31
Сообщество : Жизнь
Метки: балкон   измена   инцидент   отношения   пара   скандал   
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Жители тихого района Нью-Йорка стали невольными свидетелями скандала. 34-летняя женщина вернулась домой и застала избранника в постели с любовницей. Американка тут же бросилась выкидывать вещи сожителя с шестого этажа. В итоге тротуар превратился в свалку одежды и предметов обихода.

Слышно, как соседка, записывающая инцидент, говорит: "Вот что происходит, когда я возвращаюсь в Нью-Йорк. Она устроила шоу! Всё ещё выбрасывает вещи, полицейские уже на улице".

За кадром слышны крики разъярённой женщины.


На асфальте также оказались косметика, ваза, пуфик, зеркало и мелкая кухонная техника. Разобравшись с вещами, женщина разделась догола.


Инцидент произошел 20 ноября в многоквартирном доме Коламбус Плейс, где аренда жилья обходится от 2800 до 5000 долларов (254-453 тыс. рублей) в месяц. Пара прожила там почти пять лет, отметил управляющий, хотя в договоре аренды значилось только имя женщины.

Соседи заявили, что удивлены произошедшим, поскольку никогда не слышали, чтобы влюблённые ссорились.

Житель дома рассказал, что захламлённое дерево спилили, чтобы освободить место для страховочной сетки на случай, если женщина прыгнет. В итоге её отвезли в больницу для обследования.

Пока полицейские перекрывали улицу, виновник трагедии спустился вниз и принялся судорожно собирать пожитки.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: балкон   измена   инцидент   отношения   пара   скандал   
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Доктор Джонс Час назад
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dima423 Полчаса назад
лучше бы сама тихо сбросилась и все...
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273
Катюшка Час назад
"На перекрестке Ленина и Мира
Примерно с пятого так этажа
Летели тряпки, тряпки из кашемира
Из за рубежа
Она кричала ему сверху ты обманщик
Он отвечал ей снизу шо то про любовь
А тряпки все летели, летели дальше
Версачи, Гучи, Прада, Прада вновь"

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