Женщина застала избранника с любовницей и устроила шоу

Инцидент произошел 20 ноября в многоквартирном доме Коламбус Плейс, где аренда жилья обходится от 2800 до 5000 долларов (254-453 тыс. рублей) в месяц. Пара прожила там почти пять лет, отметил управляющий, хотя в договоре аренды значилось только имя женщины.

Соседи заявили, что удивлены произошедшим, поскольку никогда не слышали, чтобы влюблённые ссорились.