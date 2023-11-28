"Женщина пришла в бордель и потребовала вернуть потраченные её мужем деньги"

В ходе разбирательств с менеджером заведения Сюзанной Пфайфер выяснилось, что мужчина провёл в борделе семь часов и развлекался сразу с двумя проститутками. Сначала он платил наличными, чтобы не узнала жена, но когда они закончились, наплевал на осторожность и стал пользоваться банковской картой, оставив в борделе в общей сложности 6 тысяч австралийских долларов (352 тысячи рублей).





Также обманутой жене предоставили кадры с камер наблюдения, на которых её благоверный предстал, может, и не в приятном свете, но во вполне адекватном состоянии — ходил твёрдой походкой и расплачивался за предоставленные услуги по собственной воле.