"Женщина пришла в бордель и потребовала вернуть потраченные её мужем деньги"

С таким же успехом она могла бы потребовать вернуть верность мужа.
Австралийка ворвалась в публичный дом Pentagon Grand в городе Голд-Кост и потребовала у руководства предоставить объяснения по поводу потраченных её мужем денег. Женщина обвинила бордель в том, что её супруга намерено опоили, накачали наркотиками и украли деньги. После принятой дозы, муж даже помнит, что посещал бордель, заявила она.
В ходе разбирательств с менеджером заведения Сюзанной Пфайфер выяснилось, что мужчина провёл в борделе семь часов и развлекался сразу с двумя проститутками. Сначала он платил наличными, чтобы не узнала жена, но когда они закончились, наплевал на осторожность и стал пользоваться банковской картой, оставив в борделе в общей сложности 6 тысяч австралийских долларов (352 тысячи рублей).
Также обманутой жене предоставили кадры с камер наблюдения, на которых её благоверный предстал, может, и не в приятном свете, но во вполне адекватном состоянии — ходил твёрдой походкой и расплачивался за предоставленные услуги по собственной воле.
По мнению менеджера борделя, вся суть конфликта заключается во взаимоотношениях их клиента и его жены. Она затруднилась ответить, является ли агрессия женщины реакцией на измену или на большие расходы мужа. Она добавила, что семейные разборки их на касаются. И деньги, разумеется, не вернула.
"Это не наша проблема. Мы ведём легальный бизнес, и это была законная услуга с законной оплатой. Он знал, что делал, просто потом попался", — заявила управляющая.
Источник:
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Тем временем менеджер отеля мужу:
Крепкий МУЖИК с большой буквой
А то непонятно, добровольно платил или нет. Какие Услуги ему впарили за 300 с лихуем тысяч, непонятно!
))))
Кстати, ниже иллюстрация от иноисточника
.
А интересно, там камеры во всех помещениях установлены? и по скольку штук? ))