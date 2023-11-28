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Женщина пришла в бордель и потребовала вернуть потраченные её мужем деньги

Женщина пришла в бордель и потребовала вернуть потраченные её мужем деньги

Автор:
28 ноября 2023 16:56
Сообщество : Голая правда
Метки: Австралия   бордель   деньги   жена   измена   курьёз   публичный дом   скандал   
1431
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С таким же успехом она могла бы потребовать вернуть верность мужа.

Австралийка ворвалась в публичный дом Pentagon Grand в городе Голд-Кост и потребовала у руководства предоставить объяснения по поводу потраченных её мужем денег. Женщина обвинила бордель в том, что её супруга намерено опоили, накачали наркотиками и украли деньги. После принятой дозы, муж даже помнит, что посещал бордель, заявила она.

В ходе разбирательств с менеджером заведения Сюзанной Пфайфер выяснилось, что мужчина провёл в борделе семь часов и развлекался сразу с двумя проститутками. Сначала он платил наличными, чтобы не узнала жена, но когда они закончились, наплевал на осторожность и стал пользоваться банковской картой, оставив в борделе в общей сложности 6 тысяч австралийских долларов (352 тысячи рублей).


Также обманутой жене предоставили кадры с камер наблюдения, на которых её благоверный предстал, может, и не в приятном свете, но во вполне адекватном состоянии — ходил твёрдой походкой и расплачивался за предоставленные услуги по собственной воле.

По мнению менеджера борделя, вся суть конфликта заключается во взаимоотношениях их клиента и его жены. Она затруднилась ответить, является ли агрессия женщины реакцией на измену или на большие расходы мужа. Она добавила, что семейные разборки их на касаются. И деньги, разумеется, не вернула.


"Это не наша проблема. Мы ведём легальный бизнес, и это была законная услуга с законной оплатой. Он знал, что делал, просто потом попался", — заявила управляющая.


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Метки: Австралия   бордель   деньги   жена   измена   курьёз   публичный дом   скандал   
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9  комментариев
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9k
Алексей 2 часа назад
"Женщина пришла в бордель и потребовала вернуть потраченные её мужем деньги"
Тем временем менеджер отеля мужу:
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41k
Сергей 15 минут назад
Сначала он платил наличными, чтобы не узнала жена, но когда они закончились, наплевал на осторожность и стал пользоваться банковской картой...
Крепкий МУЖИК с большой буквой
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6k
livaneth 15 минут назад
Боюсь, что после развода у мужика уже не будет денег на проституток. Особенно с учетом того, что в борделе камеры снимают всех клиентов.
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31k
Григорий 36 минут назад
Она требует отдать деньги за услуги, что уже оказаны. Как в анекдотах про клиентов и долг в ресторане можно подойти к вопросу - вы можете вернуть своим трудом.
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61
Liberman 39 минут назад
Напоминает "изнасилование" от камеди)))
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13k
ron 54 минуты назад
И где то видео из борделя с доказательствами?
А то непонятно, добровольно платил или нет. Какие Услуги ему впарили за 300 с лихуем тысяч, непонятно!
))))
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16k
Николаевич 55 минут назад
Похоже я понимаю, почему мужик от такой мегеры и её претензий свалил в бордельеро. Зато далее как в песне Валерия Александровича...
Кстати, ниже иллюстрация от иноисточника

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6k
S__D Час назад
предоставили кадры с камер наблюдения
.
А интересно, там камеры во всех помещениях установлены? и по скольку штук? ))
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36k
Опаньки 2 часа назад
хорошо гульнул )
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