Девушка рассказала подруге, что муж ей изменяет - и наткнулась на негатив

Анастасия Жарикова в соцсетях поделилась историей: она узнала, что муж подруги изменяет, к тому же на стороне уже есть ребёнок. Она не смогла молчать и всё рассказала. В итоге они развелись, бывший ушёл в новую семью. После та самая подруга начала обвинять Анастасию, ведь после измены она не могла оставаться с мужем, так как другие осудят...