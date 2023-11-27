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Девушка рассказала подруге, что муж ей изменяет - и наткнулась на негатив

Девушка рассказала подруге, что муж ей изменяет - и наткнулась на негатив

Автор:
27 ноября 2023 16:55
Сообщество : Истории
Метки: измена   муж и жена   муж изменил   муж ушел   отношения   фото   
1370
13

Анастасия Жарикова в соцсетях поделилась историей: она узнала, что муж подруги изменяет, к тому же на стороне уже есть ребёнок. Она не смогла молчать и всё рассказала. В итоге они развелись, бывший ушёл в новую семью. После та самая подруга начала обвинять Анастасию, ведь после измены она не могла оставаться с мужем, так как другие осудят...

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А вы бы как поступили в такой ситуации?

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Метки: измена   муж и жена   муж изменил   муж ушел   отношения   фото   
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5  комментариев
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36k
АнтонПолднев Час назад
"Уж сколько раз твердили миру"(с) Не нужно никогда лезть к другим в отношения. Никогда выхлоп не будет положительным ,как бы вы не думали "это ж моя подруга/друг, как я могу молчать?!". Как бы не вывернуло ситуацию, вы будете в проигрыше. Не думайте, что кто-то скажет вам спасибо. Люди помирятся/разбегутся, но вы навсегда останетесь крысой. Общаться с вами никто не будет в итоге. Хоть даже вы были лучшими друзьями.
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9k
Дмитрий Полчаса назад
Вот эта история о том, что "помог на улице незнакомой девушке, а они же потом заявления написали", это такая борода. Помнится ещё до всех этих ваших тырнетов, в газетах из года в год её постоянно печатали. При чём именно в таком виде. Хорошая байка. Долгоиграющая.
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17k
Majul Полчаса назад
Измена всегда была есть и будет вещью наипоследнейшей и прощения ей нет никогда, ни при каких условиях.
И неважно кто изменил муж или жена. Это всегда скотство и плевание в душу родного человека.
А вот причины измены уже совсем другой разговор. Если пошел разлад, по разным причинам. Неважно кто неправ, нужно разводиться. И думать, что делать с нажитым. Но изменять при наличии штампа в паспорте нельзя никогда. И "отмазок" для этот нет. Пьяный был/была, он начальник/начальница моя, давно не виделись, обиделся/обиделась и куча еще всяких бредовых причин НИКОГДА не будут оправданием.
Изменил - ты последнее животное, прощения которому нет. И ни наличие детей, ни сто лет в браке не причина.
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