Девушка рассказала подруге, что муж ей изменяет - и наткнулась на негатив

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Анастасия Жарикова в соцсетях поделилась историей: она узнала, что муж подруги изменяет, к тому же на стороне уже есть ребёнок. Она не смогла молчать и всё рассказала. В итоге они развелись, бывший ушёл в новую семью. После та самая подруга начала обвинять Анастасию, ведь после измены она не могла оставаться с мужем, так как другие осудят...
1. В комментариях часть людей начали обвинять Анастасию, что она разрушила чужую семью, потому что влезла
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11. Многие сказали, что не поделились бы такой информацией об измене, чтобы не быть крайними
А вы бы как поступили в такой ситуации?
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Метки: измена муж и жена муж изменил муж ушел отношения фото
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И неважно кто изменил муж или жена. Это всегда скотство и плевание в душу родного человека.
А вот причины измены уже совсем другой разговор. Если пошел разлад, по разным причинам. Неважно кто неправ, нужно разводиться. И думать, что делать с нажитым. Но изменять при наличии штампа в паспорте нельзя никогда. И "отмазок" для этот нет. Пьяный был/была, он начальник/начальница моя, давно не виделись, обиделся/обиделась и куча еще всяких бредовых причин НИКОГДА не будут оправданием.
Изменил - ты последнее животное, прощения которому нет. И ни наличие детей, ни сто лет в браке не причина.