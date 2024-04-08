Обезумевшая американка устроила спектакль в самолёте

Пассажирка авиакомпании Spirit Airlines закатила истерику на борту самолёта. И гримасничала она не хуже самого Джима Керри.
Инцидент произошёл перед вылетом рейса из Лас-Вегаса. Уже с первых кадров становится понятно, что женщина ведёт себя неадекватно. Выпучив глаза, она кричит и не даёт полицейским надеть на неё наручники.
"Я могу выйти сама. Почему вы так поступаете... Почему вы ведете себя так, будто я преступница?" - спрашивает она.
"Отпустите. Можно я сама выйду? Все, что меня волнует, - это свобода!"
Когда офицер говорит, что она арестована, та отвечает: "Я не боюсь. Я уже была там".
Затем она поворачивается и смотрит прямо в камеру пассажира, который ведёт прямую трансляцию происходящего. В этот момент её лицо меняется.
"Я, мать вашу, уже это проходила. Больно в локте, мне больно в запястье. Вы делаете мне больно, шериф! Вы делаете мне больно, шериф", - кричит она, крутясь на месте.
"Я не могу дышать. Почему вы трогаете мою ногу", - повторяет она, а пассажиры уже смеются.
Пока она кричит "Я не могу дышать" (предсмертные слова Джорджа Флойда), стюардесса просит пассажиров покинуть самолёт.
Комментаторы высказали свои предположения о том, что могло послужить причиной такой поведения.
"В неё вселился злой дух", - пошутил один.
"Как её не заметила охрана аэропорта?" - спросил другой.
"Это очень грустно. Надеюсь, ей оказали помощь, и она успокоилась", - написал третий.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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