Обезумевшая американка устроила спектакль в самолёте

Инцидент произошёл перед вылетом рейса из Лас-Вегаса. Уже с первых кадров становится понятно, что женщина ведёт себя неадекватно. Выпучив глаза, она кричит и не даёт полицейским надеть на неё наручники.

"Я могу выйти сама. Почему вы так поступаете... Почему вы ведете себя так, будто я преступница?" - спрашивает она.

"Отпустите. Можно я сама выйду? Все, что меня волнует, - это свобода!"