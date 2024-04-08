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Обезумевшая американка устроила спектакль в самолёте

Обезумевшая американка устроила спектакль в самолёте

Автор:
08 апреля 2024 08:33
Сообщество : Жизнь в США
Метки: арест   инцидент   пассажирка   рейс   самолёт   скандал   
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Пассажирка авиакомпании Spirit Airlines закатила истерику на борту самолёта. И гримасничала она не хуже самого Джима Керри.

Инцидент произошёл перед вылетом рейса из Лас-Вегаса. Уже с первых кадров становится понятно, что женщина ведёт себя неадекватно. Выпучив глаза, она кричит и не даёт полицейским надеть на неё наручники.

"Я могу выйти сама. Почему вы так поступаете... Почему вы ведете себя так, будто я преступница?" - спрашивает она.

"Отпустите. Можно я сама выйду? Все, что меня волнует, - это свобода!"


Когда офицер говорит, что она арестована, та отвечает: "Я не боюсь. Я уже была там".

Затем она поворачивается и смотрит прямо в камеру пассажира, который ведёт прямую трансляцию происходящего. В этот момент её лицо меняется.

"Я, мать вашу, уже это проходила. Больно в локте, мне больно в запястье. Вы делаете мне больно, шериф! Вы делаете мне больно, шериф", - кричит она, крутясь на месте.

"Я не могу дышать. Почему вы трогаете мою ногу", - повторяет она, а пассажиры уже смеются.

Пока она кричит "Я не могу дышать" (предсмертные слова Джорджа Флойда), стюардесса просит пассажиров покинуть самолёт.

Комментаторы высказали свои предположения о том, что могло послужить причиной такой поведения.

"В неё вселился злой дух", - пошутил один.

"Как её не заметила охрана аэропорта?" - спросил другой.

"Это очень грустно. Надеюсь, ей оказали помощь, и она успокоилась", - написал третий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арест   инцидент   пассажирка   рейс   самолёт   скандал   
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12k
Гомерчик 2 часа назад
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6k
Отвратительный Мужик Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
просто Дмитрий 4 минуты назад
Выкидыш BLM
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23k
BiZ 13 минут назад
по фотке я подумал, что ей в еьало вломили
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21
Дмитрий Мальченков 13 минут назад
Перед полётом закинулась наркотой а в самолёт села и её вставило вот и всё
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431
Критерий Коши 16 минут назад
И я не знаю, каков процент
Сумасшедших на данный час,
Но, если верить глазам и ушам
Больше в несколько раз…
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2k
Андерсен 23 минуты назад
Непонятно, что там копы любезно стоят и не успокоят даму. На например вот так
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7k
Евгений Д Полчаса назад
Измененное сознание ???
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3k
Владимир Полчаса назад
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6k
Роман 47 минут назад
там по моему даже сами копы угорают с нее
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5k
brotherirk 58 минут назад
Верю! Все так, как она говорит! Правда хз что)
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426
Dragon Час назад
Косплеит сцену пленения Голлума из второй части.
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22k
alexis Час назад
Ссылка m.youtube.com
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11k
Сергей Час назад
Страна шизоидов
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Аристарх Севидов Час назад
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2856 постов (2683 в горячем)

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