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В Техасе шефа полиции уличили в тройной жизни: любовница спалила его на Facebook перед женой, невестой и всем городом

В Техасе шефа полиции уличили в тройной жизни: любовница спалила его на Facebook перед женой, невестой и всем городом (8 фото)

Автор:
29 января 2021 17:07
Сообщество : Жизнь в США
Метки: facebook   Техас   измена   истории из жизни   отношения   скандал   
463
8

Шефа полиции из Техаса отправили в отпуск за свой счет, когда стало известно, что он крутил роман как минимум с двумя женщинами — помимо своей жены. История вызвала широкой резонанс: пост обманутой девушки на Facebook собрал 35 тысяч комментариев и больше 40 тысяч репостов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: facebook   Техас   измена   истории из жизни   отношения   скандал   
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6  комментариев
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79k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Фейсбук - зло, полицай красава
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16k
Марина 5 минут назад
Всё тайное рано или поздно станет явным.
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42k
Цыц тут у меня 10 минут назад
Мужик молодец, только бабы у него страшненькие.
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5k
citrus1 Час назад
Вот трагедия достойная *Уильяма нашего Шекспира*, мужика спалили на другой бабе, уничтожены последние клочья интернета
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9k
Schandmaul Час назад
ну что ж тут сказать.. не прокатило
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6k
Перст Указующий Час назад
совсем жития мужикам не дают
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