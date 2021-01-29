В Техасе шефа полиции уличили в тройной жизни: любовница спалила его на Facebook перед женой, невестой и всем городом

«На прошлой неделе он взял меня с собой на смену, но не стал знакомить меня с женщинами в офисе, поскольку, по его словам, “они с*ки, и одна из них бесится, что я отказываюсь встречаться с ее сестрой”», — добавила Стейнмец.

Скандал на этом не закончился. Еще несколько женщин заявили о своих отношениях с Коллиером: некоторые утверждали, что познакомились с ним в приложениях для знакомств, а еще одна сообщила, что тоже встречается с начальником полиции.