В Техасе шефа полиции уличили в тройной жизни: любовница спалила его на Facebook перед женой, невестой и всем городом

Шефа полиции из Техаса отправили в отпуск за свой счет, когда стало известно, что он крутил роман как минимум с двумя женщинами — помимо своей жены. История вызвала широкой резонанс: пост обманутой девушки на Facebook собрал 35 тысяч комментариев и больше 40 тысяч репостов.
Когда в феврале 2020 года 39-летнего Джейсона Коллиера назначили начальником департамента полиции города Стиннетта на севере Техаса, об этом тут же написали на странице департамента в Facebook, отметив, что Коллиер женат и имеет четверых детей. Однако недавно выяснилось, что Коллиер живет двойной жизнью — а то и как минимум тройной. Он встречался с несколькими девушками и сделал предложение как минимум двум, хотя уже был женат.
26 января его бывшая девушка Сесили Стейнмец написала пост на Facebook, в котором обвинила Коллиера в измене жене. По словам Стейнмец, Коллиер помимо нее встречался как минимум с еще одной девушкой. Пост быстро разлетелся по сети, собрал 35 тысяч комментариев и больше 40 тысяч репостов. Вот, что написала девушка:
Шеф Джейсон Коллиер живет двойной/тройной жизнью. До вчерашнего дня я была его девушкой. Он солгал мне и показал фальшивые документы об аннулировании брака, когда я узнала, что он женат. Еще вчера вечером я узнала, что у него есть вторая девушка, Кристи. Он солгал нам, нашим детям, и просил нас обеих выйти за него замуж. Он выставляет ваш город в плохом свете. Он также навещал меня в Амарилло, когда был на смене. Мы только в воскресенье вернулись из отпуска в Таосе, в то время как другая его девушка думала, что он по работе в Портленде, Орегоне.
По словам Стейнмец, она узнала об обмане, когда выложила фотографии с их совместного отпуска на Facebook. Фото нашла вторая девушка Коллиера, Кристи Шаффер, и оставила к ним комментарий, в котором заявила, что тоже встречается с этим человеком — более того, они обручены с декабря. Тогда Стейнмец в лоб спросила Коллиера о его жене, но тот показал ей фальшивый документ о расторжении брака. Девушка на это не купилась и поделилась своей историей на Facebook.
«На прошлой неделе он взял меня с собой на смену, но не стал знакомить меня с женщинами в офисе, поскольку, по его словам, “они с*ки, и одна из них бесится, что я отказываюсь встречаться с ее сестрой”», — добавила Стейнмец.
Скандал на этом не закончился. Еще несколько женщин заявили о своих отношениях с Коллиером: некоторые утверждали, что познакомились с ним в приложениях для знакомств, а еще одна сообщила, что тоже встречается с начальником полиции.
На фоне этих обвинений, которые продолжают поступать, 27 января администрация города Стиннетт отправила Коллиера в отпуск за его счет до завершения расследования.
«Администрация город Стиннетт осведомлена о текущей ситуации с начальником полиции Джейсоном Коллиером», — говорится в заявлении менеджера Дурка Даунса. — «В соответствии с политикой города мы воздерживаемся от публичных комментариев по любым вопросам о личной жизни сотрудников».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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