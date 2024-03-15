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Женщина, подозревавшая мужа в изменах, уличила его в прямом радиоэфире

Женщина, подозревавшая мужа в изменах, уличила его в прямом радиоэфире

Автор:
15 марта 2024 14:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: измена   истории людей   муж изменщик   ну и ну   отношения   поймали с поличным   попался   радио шоу   
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Детройтская радиостанция Channel 955 опубликовала серию видеороликов TikTok c программы Mojo in the Morning. В программу обратилась женщина, которая подозревала, что ее муж ей изменяет. Она попросила помощи у радиошоу, чтобы поймать его с поличным.


Если в двух словах, мужчину обманным путем заставили признаться в измене жене в прямом эфире.



История такая: у женщины давно появились подозрения, что ее муж встречается с другими. Но каждый раз, когда она заводила разговор на эту тему, он уверял, что всё это ей кажется. Однако она убедилась в его измене, когда нашла в его машине «улики»:


«Мне нужно было забрать дочь с танцев, и я не могла найти ключи от своей машины, поэтому пришлось взять его машину. По дороге меня остановили за превышение скорости. Полезла искать регистрационные документы в бардачке, и нашла там брошюру о спектакле, на который хотела пойти».


Она сразу решила, что муж ходил на спектакль с другой женщиной. И радиоведущие позвонили ему, чтобы выяснить, в чем дело.


Тут-то и произошло то, чего никто из них не ожидал.


Мужчина взял трубку. Ведущий, который вел с ним разговор, представился сотрудником флористической компании и сказал, что у них проходит рекламная акция — можно отправить бесплатный букет цветов выбранному им человеку.


Оказалось, что мужчина не прочь отправить букет. Но в качестве получателя он назвал не жену, а другую женщину.


«А какие у вас отношения с этой женщиной? — спрашивает ведущий.

«Она друг», — отвечает мужчина.


Далее его просят записать голосовое сообщение для отправки вместе с цветами, и в нем он говорит той женщине, что любит ее.


В этот момент в разговор вклинивается второй ведущий и сообщает:


«На самом деле это шоу Mojo in the Morning, и ваша жена прослушивала весь этот разговор. И только что услышала, как вы отправили цветы другой женщине. Ваша жена позвонила нам, потому что подозревает, что вы ей изменяете».


Мужчина не может подобрать слов, так как его поймали с поличным.


Ведущий продолжает выпытывать у него информацию, прося подтвердить, является ли та женщина ему больше чем другом.


Уклоняясь от темы, он отвечает: «И да, и нет», после чего в разговор уже вступает его жена.


«Это твой шанс быть честным, — говорит она. — Я ведь прямо спросила, устраивает тебя наш брак или нет. Ты постоянно отнекиваешься и все это сводит меня с ума».


В конце концов мужчина признается, что изменял, но не без оправданий, утверждая, что «для него это были не лучшие несколько месяцев».


«Чувствую ли я себя плохо? Да, — говорит он. — Чувствую ли я себя пойманным? Конечно».


Такие истории заставляют задуматься — может быть, лучше не связывать себя узами браками и оставаться одному?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: измена   истории людей   муж изменщик   ну и ну   отношения   поймали с поличным   попался   радио шоу   
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13  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Хм, если есть ряд измен, это не значит, что институт брака порочен полностью. Так что только из-за этого точно не стоит оставаться одному.
Лучше придумать другую причину.
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9k
vasilykopkov 5 минут назад
"Такие истории заставляют задуматься может быть, лучше не связывать себя узами браками и оставаться одному?"
Вот нихрена не заставляют!!!
Не всем везёт в жизни и в бизнесе, это нормально.
А вот о чем заставляет задуматься - хотел бы ты знать об измене или готов пребывать в счастливом неведении.
Мужик полигамен по природе (я его не оправдываю), не все могут сдержаться (я могу:)).
Но, наигравшись, обычно он все равно возвращается к жене.
Ну не знала бы она, что у него "было" - и жила бы себе спокойненько...
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6k
Харон ( Χάρων) 6 минут назад
ТС Мультголова?
Это больше похоже на кукурузину...
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39k
russger Полчаса назад
Да таких передач по ТВ как грязи в Мухосранске
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3k
константин Час назад
слабак!Сразу сдался
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