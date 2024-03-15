Женщина, подозревавшая мужа в изменах, уличила его в прямом радиоэфире

История такая: у женщины давно появились подозрения, что ее муж встречается с другими. Но каждый раз, когда она заводила разговор на эту тему, он уверял, что всё это ей кажется. Однако она убедилась в его измене, когда нашла в его машине «улики»:

«Мне нужно было забрать дочь с танцев, и я не могла найти ключи от своей машины, поэтому пришлось взять его машину. По дороге меня остановили за превышение скорости. Полезла искать регистрационные документы в бардачке, и нашла там брошюру о спектакле, на который хотела пойти».

Она сразу решила, что муж ходил на спектакль с другой женщиной. И радиоведущие позвонили ему, чтобы выяснить, в чем дело.

Тут-то и произошло то, чего никто из них не ожидал.