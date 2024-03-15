Женщина, подозревавшая мужа в изменах, уличила его в прямом радиоэфире

Детройтская радиостанция Channel 955 опубликовала серию видеороликов TikTok c программы Mojo in the Morning. В программу обратилась женщина, которая подозревала, что ее муж ей изменяет. Она попросила помощи у радиошоу, чтобы поймать его с поличным.
Если в двух словах, мужчину обманным путем заставили признаться в измене жене в прямом эфире.
История такая: у женщины давно появились подозрения, что ее муж встречается с другими. Но каждый раз, когда она заводила разговор на эту тему, он уверял, что всё это ей кажется. Однако она убедилась в его измене, когда нашла в его машине «улики»:
«Мне нужно было забрать дочь с танцев, и я не могла найти ключи от своей машины, поэтому пришлось взять его машину. По дороге меня остановили за превышение скорости. Полезла искать регистрационные документы в бардачке, и нашла там брошюру о спектакле, на который хотела пойти».
Она сразу решила, что муж ходил на спектакль с другой женщиной. И радиоведущие позвонили ему, чтобы выяснить, в чем дело.
Тут-то и произошло то, чего никто из них не ожидал.
Мужчина взял трубку. Ведущий, который вел с ним разговор, представился сотрудником флористической компании и сказал, что у них проходит рекламная акция — можно отправить бесплатный букет цветов выбранному им человеку.
Оказалось, что мужчина не прочь отправить букет. Но в качестве получателя он назвал не жену, а другую женщину.
«А какие у вас отношения с этой женщиной? — спрашивает ведущий.
«Она друг», — отвечает мужчина.
Далее его просят записать голосовое сообщение для отправки вместе с цветами, и в нем он говорит той женщине, что любит ее.
В этот момент в разговор вклинивается второй ведущий и сообщает:
«На самом деле это шоу Mojo in the Morning, и ваша жена прослушивала весь этот разговор. И только что услышала, как вы отправили цветы другой женщине. Ваша жена позвонила нам, потому что подозревает, что вы ей изменяете».
Мужчина не может подобрать слов, так как его поймали с поличным.
Ведущий продолжает выпытывать у него информацию, прося подтвердить, является ли та женщина ему больше чем другом.
Уклоняясь от темы, он отвечает: «И да, и нет», после чего в разговор уже вступает его жена.
«Это твой шанс быть честным, — говорит она. — Я ведь прямо спросила, устраивает тебя наш брак или нет. Ты постоянно отнекиваешься и все это сводит меня с ума».
В конце концов мужчина признается, что изменял, но не без оправданий, утверждая, что «для него это были не лучшие несколько месяцев».
«Чувствую ли я себя плохо? Да, — говорит он. — Чувствую ли я себя пойманным? Конечно».
Такие истории заставляют задуматься — может быть, лучше не связывать себя узами браками и оставаться одному?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Лучше придумать другую причину.
Вот нихрена не заставляют!!!
Не всем везёт в жизни и в бизнесе, это нормально.
А вот о чем заставляет задуматься - хотел бы ты знать об измене или готов пребывать в счастливом неведении.
Мужик полигамен по природе (я его не оправдываю), не все могут сдержаться (я могу:)).
Но, наигравшись, обычно он все равно возвращается к жене.
Ну не знала бы она, что у него "было" - и жила бы себе спокойненько...
Это больше похоже на кукурузину...