Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло

Суд, внимательно выслушал все стороны и решил, что Новый год любитель сжигать документы проведет в СИЗО. Кировский районный суд Самары отправил его под арест до 24 января. Будет время заняться творчеством.



Напомним, что на него возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих".