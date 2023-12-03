Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло

Даже Шарлот уже определился, где будет встречать Новый год, а ты все еще думаешь!
После своего фееричного возвращения на родину, о певце Шарлоте узнали даже те, кто знать о нем и не планировал. Сначала этот чудик оскорбил кого только смог, сжег российский паспорт, а когда в Армении выяснилось, что он там особо ни кому и не нужен, воспылал любовью к России и вернулся на родину. Где его тепло встретили правоохранительные органы и арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство. Ну после, Шарлота этапировали в Самару.
В суде Самары певец клятвенно пообещал больше не хулиганить, прочитал стишок собственного сочинения и попросил его освободить, так как он уже готов даже ездить с концертами на передовой и помогать бойцам СВО. Следователь сообщил, что обвиняемый признал вину по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении верующих.
Суд, внимательно выслушал все стороны и решил, что Новый год любитель сжигать документы проведет в СИЗО. Кировский районный суд Самары отправил его под арест до 24 января. Будет время заняться творчеством.
Напомним, что на него возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих".
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