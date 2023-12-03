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Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло

Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло

Автор:
03 декабря 2023 06:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Самара   Суд   Шарлот   арест   шоу бизнес   
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Даже Шарлот уже определился, где будет встречать Новый год, а ты все еще думаешь!

После своего фееричного возвращения на родину, о певце Шарлоте узнали даже те, кто знать о нем и не планировал. Сначала этот чудик оскорбил кого только смог, сжег российский паспорт, а когда в Армении выяснилось, что он там особо ни кому и не нужен, воспылал любовью к России и вернулся на родину. Где его тепло встретили правоохранительные органы и арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство. Ну после, Шарлота этапировали в Самару.


В суде Самары певец клятвенно пообещал больше не хулиганить, прочитал стишок собственного сочинения и попросил его освободить, так как он уже готов даже ездить с концертами на передовой и помогать бойцам СВО. Следователь сообщил, что обвиняемый признал вину по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении верующих.

Суд, внимательно выслушал все стороны и решил, что Новый год любитель сжигать документы проведет в СИЗО. Кировский районный суд Самары отправил его под арест до 24 января. Будет время заняться творчеством.

Напомним, что на него возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих".

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Метки: Видео   Самара   Суд   Шарлот   арест   шоу бизнес   
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6  комментариев
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38k
Александр 20 минут назад
Увы, это не раскаяние, это просто страх за свою задницу
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745
Антоха Оренбург 58 секунд назад
Расстрелять! Толку все равно не будет.
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1k
adssaf afasffdsga 7 минут назад
Два месяца в сизо за реабилитацию нацизма? На три года на принудительное работы его!
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9k
Дмитрий 21 минуту назад
Шарлота наверное теперь правильно говорить? Ну в крайнем случае можно просто Лотта!
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4k
Двестиграмм Полчаса назад
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660
Александр 44 минуты назад
Опять про этого М.У.Д.А.К.А...
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