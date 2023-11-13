Певец Шарлот, сжегший летом российский паспорт, собрался вернуться в Москву

Акция со сжиганием паспорта, напомним, была связана с «нежеланием ассоциировать себя с этой страной». Принял в ней участие тогда не только Шарлот, но и некоторые другие. Правда, второго гражданства у всех принявших участие в этом веселом челледже не оказалось, и потому красивые, но одноразовые видео "получали непубличное и крайне неприглядное продолжение в виде унизительных походов в российское посольство для восстановления «потерянного» документа. Дошло до того, что русофобские СМИ начали писать отдельные памятки «Как сжигать российский паспорт правильно» для новых членов этой секты", - пишет Readovka.

Для творческих детишек, живущих на донаты таких же малолетних подписчиков, поездка в Европу и даже страны бывшего соцлагеря представлялась игровым путешествием в сказочный мир. Но чуда не произошло. Выяснилось, что «за бугром» тоже могут быть проблемы с работой и перспективами, только в случае релокантов они помножаются на незнание языка, отсутствие документов и русофобию, которая на Западе, как оказалось, всё-таки есть.

Теперь минестраль Шарлот "наметил вернуться" в Россию и собирает донаты на билет.