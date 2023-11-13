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Певец Шарлот, сжегший летом российский паспорт, собрался вернуться в Москву

Певец Шарлот, сжегший летом российский паспорт, собрался вернуться в Москву

Автор:
13 ноября 2023 23:33
Сообщество : Истории
Метки: Ереван   Родина   Шарлот   билет   блогер   паспорт   сбор средств   
1781
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Не прошло и 4-х месяцев, как широко известный в узких кругах певец Эдуард Шарлот, в июне нынешнего года с пафосом подвергший сожжению на камеру российский паспорт и удравший в Ереван, снова вплыл в медиаповестку. Заграница этому недоразумению не помогла, теперь блудный Тиктокер уговаривает подписчиков скинуться ему деньгами на билет до родных берёзок.

Вы не обязаны знать, кто это, но если кратко, сначала этот мамкин протестун, родом из Самары, хотел сбежать на Украину, осудив СВО, потом публично сжег свой российский паспорт, находясь в аэропорту Армении, потом написал оскорбительный стих о Патриархе, а с началом конфликта в Газе отрезал себе пейсы.

Акция со сжиганием паспорта, напомним, была связана с «нежеланием ассоциировать себя с этой страной». Принял в ней участие тогда не только Шарлот, но и некоторые другие. Правда, второго гражданства у всех принявших участие в этом веселом челледже не оказалось, и потому красивые, но одноразовые видео "получали непубличное и крайне неприглядное продолжение в виде унизительных походов в российское посольство для восстановления «потерянного» документа. Дошло до того, что русофобские СМИ начали писать отдельные памятки «Как сжигать российский паспорт правильно» для новых членов этой секты", - пишет Readovka.

Для творческих детишек, живущих на донаты таких же малолетних подписчиков, поездка в Европу и даже страны бывшего соцлагеря представлялась игровым путешествием в сказочный мир. Но чуда не произошло. Выяснилось, что «за бугром» тоже могут быть проблемы с работой и перспективами, только в случае релокантов они помножаются на незнание языка, отсутствие документов и русофобию, которая на Западе, как оказалось, всё-таки есть.

Теперь минестраль Шарлот "наметил вернуться" в Россию и собирает донаты на билет.

Возможно, он просто устал от трэша и решил покаяться, но вообще-то он наговорил за год на несколько статей, - комментирует "Небожена".

Впрочем, в Госдуме предложили осознавшему себя патриотом певцу Шарлоту отправиться на перевоспитание в армию. Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов в беседе с «Абзацем» сказал, что музыканту необходимо закалить характер в армии и только после этого задуматься о творчестве в нашей стране.

Пусть для начала сходит в армию. Служба по призыву полезна для всех. Это возможность вырасти как мужчина, закалить свой характер. Если он порвал свой паспорт – оформим новый. Это не препятствие для службы. Я готов помочь ему с документами.

В общем, приезжай Эдик. Тебя ждут.

И товарищ майор тоже.

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Метки: Ереван   Родина   Шарлот   билет   блогер   паспорт   сбор средств   
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17  комментариев
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71k
SAndre 2 часа назад
а он точно себе пейсы отрезал? Вроде обрезание делается этажом куда как ниже
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24k
Тигран Саркисян 14 минут назад
Это ещё что за шлепок майонезный?
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5k
Горожанин 20 минут назад
Песох песоху глаз не выколет.
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6k
alex Полчаса назад
симпатичная
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2k
КАКАнгел 43 минуты назад
почему вы его рекламируете ? я не думаю что кто-то слышал его песни или знал о его существовании .
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19k
Shtoppi 43 минуты назад
<<Возможно, он просто устал от трэша и решил покаяться, но вообще-то он наговорил за год на несколько статей, - комментирует "Небожена".>>
---------
<<Впрочем, в Госдуме предложили осознавшему себя патриотом певцу Шарлоту отправиться на перевоспитание в армию.>>
---------
как по мне, то этому говну в российской армии делать нечего, а по большому счету вообще в России, но... коль уж он прям так вот жаждет вернуться, то добро пожаловать по маршруту: сизо -> суд -> зона лет на десять, без права на удо, а после отсидки -> лишение гражданства и с аннулированным, горящим паспортом в жопе, который ему так жаждут в госдуме оформить (и такое рвение явно не на пустом месте замешано), выдворение из страны. добро пожаловать отсюда!!! ибонех_й.
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16k
Фил Ософф 44 минуты назад
Спасибо, потошнил.
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4k
Феликс Дзержинский 55 минут назад
Певец }{уёв Заглот.
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11k
Михаил 55 минут назад
откуда вы их берете, кто это?
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20k
Bill Час назад
Резать пейсы - не привлечет много донатов. Надо отращивать крайнюю плоть в прямом эфире. И посекундную оплату за просмотр.
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11k
kaboza Час назад
А хде у трубадура встречи с паломниками будут?
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5k
Suvar_ 2 часа назад
может перед въездом хоть грамматику сдаст?
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11k
kaboza 2 часа назад
"Абзац" "Небожена"
[мат]
В мае 2023 гола Кузнецов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением дать шанс «иноагентам» раскаяться. По его словам, статус «иноагента» можно будет снять с тех, кто согласится передать деньги на нужды мобилизованных или окажет им иную помощь. ЩА ОТМАЖЕМ???
Автор не пиши у тебя скоро рот зеленым станет..бл не благодарите, желтый с синим это зеленка?...смехоьа...
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429
Уверенный пользователь 2 часа назад
какой он нах добрый мальчик? он матерый долпоеп преступник и место его возле параши
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9k
sedoisever 2 часа назад
К счастью для у нас за уничтожение паспорта есть только административка с мизерным штрафом. И к сожалению, для меня по крайней мере, у нас нет уголовки за публичное уничтожение паспорта.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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