«Невозможно же обмануть столько людей»: инфобизнесмен Аяз Шабутдинов услышал судебный вердикт и расплакался

Сегодня прошло судебное заседание, на нём Аяз требовал выпустить его под домашний арест. Взамен предлагал залог в 15 миллионов рублей. Его поддерживала команда из троих юристов, которые утверждали, что блогер, и «лидер мнений» никого не обманывал, продавая курсы по 3-5 миллионов рублей. Вовсе нет, на самом деле он помогал людям разбогатеть:

Как можно не считать это предпринимательской деятельностью? Невозможно же обманывать стольких людей! - возмущались адвокаты.

С ними соглашались бывшая владелица Okko Екатерина Лапшина и основатель сервиса доставки продуктов и рецептов «Партия еды» Михаил Перегудов. Они тоже говорили, что Шабутдинова сажать не надо, парень чист, как первый снег. И готовы были немедленно внести за него залог.