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«Невозможно же обмануть столько людей»: инфобизнесмен Аяз Шабутдинов услышал судебный вердикт и расплакался

«Невозможно же обмануть столько людей»: инфобизнесмен Аяз Шабутдинов услышал судебный вердикт и расплакался

Автор:
22 ноября 2023 17:28
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Аяз Шабутдинов   Видео   Суд   арест   бизнесмен   предприниматель   сизо   
2468
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По его словам, он просто хотел помогать другим открывать своё дело. Вместо этого угодил за решётку.

К Аязу Шабутдинову в обществе примерно такое же отношение, как с основателю МММ Сергею Мавроди. Как считают многие, и один, и второй, продавали воздух за огромные деньги. Мавроди отсидел и помер на автобусной остановке. Шабутдинов находится в СИЗО.

Сегодня прошло судебное заседание, на нём Аяз требовал выпустить его под домашний арест. Взамен предлагал залог в 15 миллионов рублей. Его поддерживала команда из троих юристов, которые утверждали, что блогер, и «лидер мнений» никого не обманывал, продавая курсы по 3-5 миллионов рублей. Вовсе нет, на самом деле он помогал людям разбогатеть:

Как можно не считать это предпринимательской деятельностью? Невозможно же обманывать стольких людей! - возмущались адвокаты.

С ними соглашались бывшая владелица Okko Екатерина Лапшина и основатель сервиса доставки продуктов и рецептов «Партия еды» Михаил Перегудов. Они тоже говорили, что Шабутдинова сажать не надо, парень чист, как первый снег. И готовы были немедленно внести за него залог.

Инфогуру наблюдал за этим по видеосвязи. Он растянул плакат с надписью «Предприниматель» и заявил:

Недавно вышла статья, в которой я вошел в топ-5 людей страны, которые вдохновили других на создание своего бизнеса. Впоследствии я успешно создал свой кофейный бизнес и запустил небольшой курс. Ко мне обращались люди и просили делиться опытом, — сообщил Аяз. — Моя команда обучает конкретным инструментам, учету найму и другим важным средствам. Я готов подтвердить качество своих услуг. Это похоже на спортзал, можно купить абонемент, но нужно прикладывать усилия.

Я надеюсь, рано или поздно эта ситуация разрешится. Самое больное для меня - это даже не несправедливость, которую я испытываю, а то, что могу не увидеть, как растут мои дети. У меня всё», - после этого Шабутдинов расплакался.

Суд он не растрогал и Аяза оставили в камере до декабря. Потом предъявят обвинение и отправят по этапу. Ну или случится чудо и его отпустят - тут ещё будут разбираться.

Источник:

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Метки: Аяз Шабутдинов   Видео   Суд   арест   бизнесмен   предприниматель   сизо   
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9  комментариев
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34k
БамбарбияКиргуду 58 минут назад
К Аязу Шабутдинову в обществе примерно такое же отношение, как с основателю МММ Сергею Мавроди.
-----------
Ну у шабутдинова вся жизнь впереди.И отсидеть успеет,и в африку поедет как мавроди бизнес открывать.А у него чо,и дети есть уже?
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4
alekc Минуту назад
пусть посидит
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271
oleg Pesotsky 22 минуты назад
Меня все время мучает загадка - ладно эти инфоцыгане, их цели четки и понятны, заработать денежку, но вот те люди что им платят, неужели они не понимают что это голимое разводилово?! Человек способный выложить 3-5 лямов за всякую ерунду неужели не понимает сути происходящего? Неужели расчитывает чего-то добиться с самого начала выступая в роли лоха на развод? Загадка однако.
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12
evgenylevichev 23 минуты назад
А ещё слушок про таблеточки зелёненькие в кофеёк его фирменный вместо сахара добавляемые, на тренингах которым потчевали, прошёл... Так кто же он - клофелинщик? Или блогер? Или теперь это одно и тоже?
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3k
Anners Полчаса назад
Как по мне, так он должен радоваться.
Сможет после отсидки продавать курс:

"Как Правильно/Неправильно Сидеть!!! Проверено На Собственном Опыте!!!"
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7k
Echo 57 минут назад
Каждый предприниматель должен быть юридически подкованным, вот сейчас ему мастер-класс судьи и проведут
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August

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