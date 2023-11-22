«Невозможно же обмануть столько людей»: инфобизнесмен Аяз Шабутдинов услышал судебный вердикт и расплакался

По его словам, он просто хотел помогать другим открывать своё дело. Вместо этого угодил за решётку.
К Аязу Шабутдинову в обществе примерно такое же отношение, как с основателю МММ Сергею Мавроди. Как считают многие, и один, и второй, продавали воздух за огромные деньги. Мавроди отсидел и помер на автобусной остановке. Шабутдинов находится в СИЗО.
Сегодня прошло судебное заседание, на нём Аяз требовал выпустить его под домашний арест. Взамен предлагал залог в 15 миллионов рублей. Его поддерживала команда из троих юристов, которые утверждали, что блогер, и «лидер мнений» никого не обманывал, продавая курсы по 3-5 миллионов рублей. Вовсе нет, на самом деле он помогал людям разбогатеть:
Как можно не считать это предпринимательской деятельностью? Невозможно же обманывать стольких людей! - возмущались адвокаты.
С ними соглашались бывшая владелица Okko Екатерина Лапшина и основатель сервиса доставки продуктов и рецептов «Партия еды» Михаил Перегудов. Они тоже говорили, что Шабутдинова сажать не надо, парень чист, как первый снег. И готовы были немедленно внести за него залог.
Инфогуру наблюдал за этим по видеосвязи. Он растянул плакат с надписью «Предприниматель» и заявил:
Недавно вышла статья, в которой я вошел в топ-5 людей страны, которые вдохновили других на создание своего бизнеса. Впоследствии я успешно создал свой кофейный бизнес и запустил небольшой курс. Ко мне обращались люди и просили делиться опытом, — сообщил Аяз. — Моя команда обучает конкретным инструментам, учету найму и другим важным средствам. Я готов подтвердить качество своих услуг. Это похоже на спортзал, можно купить абонемент, но нужно прикладывать усилия.
Я надеюсь, рано или поздно эта ситуация разрешится. Самое больное для меня - это даже не несправедливость, которую я испытываю, а то, что могу не увидеть, как растут мои дети. У меня всё», - после этого Шабутдинов расплакался.
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Суд он не растрогал и Аяза оставили в камере до декабря. Потом предъявят обвинение и отправят по этапу. Ну или случится чудо и его отпустят - тут ещё будут разбираться.
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Ну у шабутдинова вся жизнь впереди.И отсидеть успеет,и в африку поедет как мавроди бизнес открывать.А у него чо,и дети есть уже?
Сможет после отсидки продавать курс:
"Как Правильно/Неправильно Сидеть!!! Проверено На Собственном Опыте!!!"