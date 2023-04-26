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На Кубани задержали семью "экстрасенсов", одурачивших клиентов на 24 млн рублей

На Кубани задержали семью "экстрасенсов", одурачивших клиентов на 24 млн рублей

Автор:
26 апреля 2023 13:53
Сообщество : Криминал
Метки: арест   видео   краснодарский край   мвд   мошенники   суд   ясновидящие   
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На всё их имущество, нажитое непосильным чародейским трудом, наложили арест.

Целый семейный подряд потомственных магов и чародеев задержали полицейские Краснодарского края. Имена мошенников, к сожалению, не озвучиваются, но по данным МВД, все они носят одну фамилию. Преступную группу создал 47-летний отец семейства. В неё входила его жена и трое родственниц, включая несовершеннолетнюю девочку.

По совету мужчины подельницы создали странички в соцсетях, в которых представлялись ясновидящими, после чего предлагали людям свою "магическую" помощь. Действовали как типичные цыгане — сначала гадали на картах, а затем сообщали жертве, что у них или у близких намечаются серьёзные проблемы со здоровьем, финансами или личной жизнью. А затем, разумеется, разводили на деньги, обещая решить проблему заговорами, обрядами и прочей чепухой.

Сообщается, что от действий мошенников пострадало как минимум 7 женщин, которые отдали одарённой семейке 24 миллиона рублей. Однако скорее всего, это лишь вершина айсберга. Сообщается, что суд наложил арест на имущество "ясновидящих". Чтобы впоследствии возместить ущерб пострадавшим у них изымут два земельных участка, две квартиры, жилой дом и автомобиль BMW, что в деньгах составляет примерно 37 миллионов рублей.

Судить подозреваемых будут в Москве. Свою вину при этом они не признают. Надеятся, должно быть, на волшебство.

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Метки: арест   видео   краснодарский край   мвд   мошенники   суд   ясновидящие   
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6  комментариев
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10k
Ф Ив 24 минуты назад
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12k
Shtoppi 13 минут назад
чет эти чародеи на цыган похожи оч. сильно.
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23k
hebpat 17 минут назад
может потянуть на мошенничество, не более того
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5k
BenderRodriguez 21 минуту назад
И в чем их преступление? В том что читали молитвы для клиентов за денежное вознаграждение? Если есть такая статья, то придётся всех священников пересажать. Ведь они делают ровно то же самое.
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