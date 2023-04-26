На Кубани задержали семью "экстрасенсов", одурачивших клиентов на 24 млн рублей

Целый семейный подряд потомственных магов и чародеев задержали полицейские Краснодарского края. Имена мошенников, к сожалению, не озвучиваются, но по данным МВД, все они носят одну фамилию. Преступную группу создал 47-летний отец семейства. В неё входила его жена и трое родственниц, включая несовершеннолетнюю девочку.



По совету мужчины подельницы создали странички в соцсетях, в которых представлялись ясновидящими, после чего предлагали людям свою "магическую" помощь. Действовали как типичные цыгане — сначала гадали на картах, а затем сообщали жертве, что у них или у близких намечаются серьёзные проблемы со здоровьем, финансами или личной жизнью. А затем, разумеется, разводили на деньги, обещая решить проблему заговорами, обрядами и прочей чепухой.