На Кубани задержали семью "экстрасенсов", одурачивших клиентов на 24 млн рублей

На всё их имущество, нажитое непосильным чародейским трудом, наложили арест.
Целый семейный подряд потомственных магов и чародеев задержали полицейские Краснодарского края. Имена мошенников, к сожалению, не озвучиваются, но по данным МВД, все они носят одну фамилию. Преступную группу создал 47-летний отец семейства. В неё входила его жена и трое родственниц, включая несовершеннолетнюю девочку.
По совету мужчины подельницы создали странички в соцсетях, в которых представлялись ясновидящими, после чего предлагали людям свою "магическую" помощь. Действовали как типичные цыгане — сначала гадали на картах, а затем сообщали жертве, что у них или у близких намечаются серьёзные проблемы со здоровьем, финансами или личной жизнью. А затем, разумеется, разводили на деньги, обещая решить проблему заговорами, обрядами и прочей чепухой.
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Сообщается, что от действий мошенников пострадало как минимум 7 женщин, которые отдали одарённой семейке 24 миллиона рублей. Однако скорее всего, это лишь вершина айсберга. Сообщается, что суд наложил арест на имущество "ясновидящих". Чтобы впоследствии возместить ущерб пострадавшим у них изымут два земельных участка, две квартиры, жилой дом и автомобиль BMW, что в деньгах составляет примерно 37 миллионов рублей.
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Судить подозреваемых будут в Москве. Свою вину при этом они не признают. Надеятся, должно быть, на волшебство.
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Когда подаёшь в Храме записку, о помине усопших и здравии живых, никто тебя не заставляет ПЛАТИТЬ деньги.
Ты при этом можешь пожертвовать Храму деньги, а можешь не пожертвовать - выбор за тобой.
Но обряд проведут и без твоих пожертвований..
Пишите всякую херню, а сами ни ухом ни рылом....