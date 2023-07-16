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В Берлине требуют отменить концерты группы Rammstein

В Берлине требуют отменить концерты группы Rammstein

Автор:
16 июля 2023 10:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: rammstein   Видео   Тилль Линдеманн   берлин   звезды   суд   шоу бизнес   
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Акция протеста прошла в столице Германии, перед Олимпийским стадионом. Обошлось без стычек, но фанаты группы и её противники все же переругались.

В Берлине должны состояться 3 концерта Rammstein, но из-за крупного скандала с фронтменом Тиллем Линдеманном мероприятия оказались под угрозой. Началось все с того, что певцу выдвинули обвинения в занятии сексом с женщинами(!) и "патриархальном системном насилии". Несколько дам заявили, что Линдеманн накачал их алкоголем и наркотиками после концертов и вступил с ними в интимную близость. Адвокаты певца с ними категорически не согласны и утверждают, что 60-летнему музыканту и так дадут это не нужно.


Возмущенные столь вызывающим поведением Тилля, протестующие создали две онлайн-петиции за отмену концертов и собрали 50 000 подписей. А вот на демонстрацию пришло около 400 человек.

Короче говоря, пока суд разбирается кто с кем спал, фанаты готовятся к большому концерту, под вопли недовольной толпы.

Ожидается, что на концертах соберется более 60 000 поклонников творчества группы Rammstein. Да и власти, в свою очередь отмечают, что законных оснований для отмены концертов нет.



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Метки: rammstein   Видео   Тилль Линдеманн   берлин   звезды   суд   шоу бизнес   
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17  комментариев
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171
Ирина Петрова 48 минут назад
Началось все с того, что певцу выдвинули обвинения в занятии сексом с женщинами(!)
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Они в своём уме? Эти животные хотели, что бы он занимался сексом с мужчинами? А может их смертельно оскорбил сам факт того, что кто-то хочет и занимается сексом с противоположным полом? Европа стремительно деградирует и превращается в зловонную помойку во всех отношениях.
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55
Denson 2 минуты назад
А в чём кипишь??? Как хохлам оружие раздавать так это не вызывающее поведение, а придурок на сцене чё-то сганабобил всё... трагедия века. Еврогейцы одним словом.
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18k
Сергей 23 минуты назад
Вполне возможно, что Тиль под сраку лет уже не торт и за просто так молодые поклонницы ему не дают (а на старых у него не встаёт). Ну да его дело...
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18k
Вася Полчаса назад
кстати, вот та самая "жертва". этож скока выпить надо
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36k
russger Полчаса назад
"Ожидается, что на концертах соберется более 60 000"

Против пол-штуки недовольыных геев и феминисток? Ну посмотрим, кто кого
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328
thrashbox 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
insaider 56 минут назад
Может просто "женщинам" надо меньше пить,не потреблять наркотики,и перестать заниматься беспорядочным сексом?
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Каков мерзавец, прямо насильно дев нецелованных накачивал алкоголем, обдалбливал наркотиками, и членом в живых людей тыкал! В Европе так не принято, вот если бы в трансов, животных, ну или в мужиков член совал или подростков, то другое дело! Прямо ай-яй-яй!
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8k
ишты Час назад
Я полагаю, Rammstein там петь собираются, а не пьяных баб шпилить.
А бабы чем недовольны? Напоили, накурили, отпихтерили и все за один билет. Не хотелось тебе этого - надо было похлопать после концерта и разойтись по домам, зачем оставалась-то?
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1k
rgubaev Час назад
Надо же, сексом с женщинами занимается - каков подлец! [сарказм]
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