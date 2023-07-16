В Берлине требуют отменить концерты группы Rammstein

В Берлине должны состояться 3 концерта Rammstein, но из-за крупного скандала с фронтменом Тиллем Линдеманном мероприятия оказались под угрозой. Началось все с того, что певцу выдвинули обвинения в занятии сексом с женщинами(!) и "патриархальном системном насилии". Несколько дам заявили, что Линдеманн накачал их алкоголем и наркотиками после концертов и вступил с ними в интимную близость. Адвокаты певца с ними категорически не согласны и утверждают, что 60-летнему музыканту и так дадут это не нужно.



