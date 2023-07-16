В Берлине требуют отменить концерты группы Rammstein

Акция протеста прошла в столице Германии, перед Олимпийским стадионом. Обошлось без стычек, но фанаты группы и её противники все же переругались.
В Берлине должны состояться 3 концерта Rammstein, но из-за крупного скандала с фронтменом Тиллем Линдеманном мероприятия оказались под угрозой. Началось все с того, что певцу выдвинули обвинения в занятии сексом с женщинами(!) и "патриархальном системном насилии". Несколько дам заявили, что Линдеманн накачал их алкоголем и наркотиками после концертов и вступил с ними в интимную близость. Адвокаты певца с ними категорически не согласны и утверждают, что 60-летнему музыканту
и так дадут это не нужно.
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Возмущенные столь вызывающим поведением Тилля, протестующие создали две онлайн-петиции за отмену концертов и собрали 50 000 подписей. А вот на демонстрацию пришло около 400 человек.
Короче говоря, пока суд разбирается кто с кем спал, фанаты готовятся к большому концерту, под вопли недовольной толпы.
Ожидается, что на концертах соберется более 60 000 поклонников творчества группы Rammstein. Да и власти, в свою очередь отмечают, что законных оснований для отмены концертов нет.
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Они в своём уме? Эти животные хотели, что бы он занимался сексом с мужчинами? А может их смертельно оскорбил сам факт того, что кто-то хочет и занимается сексом с противоположным полом? Европа стремительно деградирует и превращается в зловонную помойку во всех отношениях.
Против пол-штуки недовольыных геев и феминисток? Ну посмотрим, кто кого
А бабы чем недовольны? Напоили, накурили, отпихтерили и все за один билет. Не хотелось тебе этого - надо было похлопать после концерта и разойтись по домам, зачем оставалась-то?
получается у неё просто слова без всякой доказательной базы?
я например могу сказать что у меня член 40 сантиметров, но меня в отличии от неё назовут 3.14здоболом если я не покажу доказательства, почему так? ведь моя ложь она на много безобидней чем её - я то просто привираю про своё достоинство, а там человека порочат!
да и вообще у них там такой идиотизм что скажи девушке что у неё ну скажем "сексуальная фигура" тебя уже могут обвинить в домогательствах просто по тому что ты использовал черезмерно фривольный комплимент
Так что я лучше в своем "мордоре" жить буду, чем в их "демократиях".
настоящая демократия была у тех кто её придумал - у греков
а там "кривые модификации" с кучей багов, ошибок логики и сбоями уже
Вы видите только макушку айсберга, которая только 10-15% от общей массы.