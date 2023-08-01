Привлекли и мать этого гражданина, но там есть нюанс.
В посёлке Смолино Челябинской области проживал 51-летний Владимир Ческидов и его мать. Соседи характеризовали Владимира как странноватого, но в целом тихого и спокойного человека.
Оказалось, что «тихий и спокойный» удерживал двух девушек в плену. Одну из них зверски убил, а вторая просидела взаперти целых 14 лет. Всё это время неадекват избивал и насиловал её. А также заставлял работать по дому и ухаживать за его матерью.
Когда же ей удалось сбежать - сразу обратилась в полицию и мужчину задержали по горячим следам.
Источник:
Пока его подозревают в одном убийстве, но могут «всплыть» и другие эпизоды. Сначала его отвезли в психбольницу, а уже оттуда - в зал суда. Пока его арестовали на два месяца и отправили в СИЗО. Всего же ему светит до 25 лет на зоне. После решения о его аресте, Ческидов расплакался:
Источник:
Источник:
Предполагают, что мать персонажа знала о истинной природе сына и уж тем более понимала, что за девушки находится в их доме. Но вызывать полицейских боялась - думала, что его отправят в дурдом. Отработкой этой и других версий займутся следователи, а пока суд освободил её из-под стражи, хоть она и проходит по делу о похищении человека. Во время заседания, женщина утверждала, что «двери были открыты» и девушки «могли в любой момент уйти». Когда услышала, что ей определили подписку о невыезде, тоже расплакалась:
Спасибо вам за это, что вы меня отпускаете, — сказала Валентина Ческидова.
Источник:
Дама высказалась и о похищенной девушке:
Она жила как королева! Пристроилась к моему сыну!
Источник:
У Ческидовой был муж, который умер 5 лет назад. Жил ли он с ними и знал ли о преступлениях сына - пока неизвестно.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Вроде ж статей хватает на высшую меру.. похищение, удержание в неволе, принуждение к рабскому труду, побои, сексуальное насилие, убийство.. В таких случаях мне американское нравится законодательство, где срока не взаимопоглащаются, а идут в складчину.. и люди из зала суда выходят с приговорами - 3 пожизненных, или 200 лет тюрьмы.. или пожизненное и 2 года условно. И даже если адвокаты докажут, что одно из обвинений не полностью доказано или были нарушения в ходе следствия, то один из сроков снимается, но остальные остаются при обвиняемом. Было у него 3 пожизненных.. ну 2 останется всё равно.
Один раз даже случай был, где человека к пожизненному приговорили, он там в тюряге приболел сильно и в больничке перенёс клиническую смерть. Но, врачи его откачали и отправили обратно в родную камеру. Так там сразу адвокат возбудился - мол:
"По факту была смерть, хоть и клиническая, а значит пожизненное заключение - считается отбытым. Прошу освободить моего подзащитного."
Не прокатило конечно, судья знатно поржал, но заход был хороший.
Чудовищная история, произошедшая в посёлке Смолино, до сих пор не укладывается в голове односельчан. Как же так: в доме на правах рабыни много лет жила женщина, и никто не знал о творившемся там...