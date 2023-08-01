Оказалось, что «тихий и спокойный» удерживал двух девушек в плену. Одну из них зверски убил, а вторая просидела взаперти целых 14 лет. Всё это время неадекват избивал и насиловал её. А также заставлял работать по дому и ухаживать за его матерью.

Когда же ей удалось сбежать - сразу обратилась в полицию и мужчину задержали по горячим следам.