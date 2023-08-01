"Катя жила по своей воле": мать челябинского насильника, 14 лет удерживавшего женщину в плену, не верит в вину сына

Чудовищная история, произошедшая в посёлке Смолино, до сих пор не укладывается в голове односельчан. Как же так: в доме на правах рабыни много лет жила женщина, и никто не знал о творившемся там...