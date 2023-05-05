Блиновская остановила продажи своих курсов и марафонов, чтобы не угодить в СИЗО

А вот сидеть на одном месте Блиновской прискучило, и её адвокат просит Мосгорсуд заменить своей подзащитной домашний арест запретом определенных действий. Защита давит на то, что нужно учесть, что блогерша признала свою вину, раскаялась и частично возместила ущерб по делу. Поэтому, считает адвокат Блиновской Наталья Сальникова, бизнес-леди доказала свою лояльность следствию и оно могло бы пойти на уступки. Полный перечень того, что хотят получить взамен домашнего ареста, не разглашается. Известно лишь, что защита просит разрешить арестантке покидать свой дом.

Кстати, в соцсетях Блиновской её арест, пребывание в суде и вообще вся эта уголовная вакханалия последней недели никак не отражена. Яркие слоганы по-прежнему зазывают доверчивых дамочек стать богатыми и успешными. Интересно, кто-нибудь еще хочет купить курс о выполнении заветных желаний?