Блиновская остановила продажи своих курсов и марафонов, чтобы не угодить в СИЗО

Даже после ареста и запрета на сетевую деятельность "инфоцыганка всея Руси" исхитрялась через кураторов продавать места на свои марафоны. Однако потом смекнула, что ей это может выйти боком - и сдалась.
27 апреля Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке выехать из РФ. Блогершу предупредили о возможном аресте, поэтому она решила внезапно покинуть страну, но что-то пошло не так. Суд, на котором Блиновская признала свою вину, избрал для задержанной меру пресечения в виде домашнего ареста. Также коучу было запрещено пользоваться интернетом и вести любую деятельность в Сети.
Инфоцыганка не перечила, ущерб от неперечисленных в казну налогов возместила, а продавать свои курсы не прекратила. Во всяком случае кураторы Блиновской запросто записывали всех желающих на её марафоны даже после её ареста.
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После того, как эта информация всплыла в Сети, заговорили о том, что при таком раскладе для арестантки велик шанс сменить место дислокации. По-видимому, попасть в СИЗО вместо роскошного особняка под Истрой Блиновской не улыбалось, поэтому она, похоже, дала команду кураторам притормозить. И сейчас купить "пакет к успеху" уже не получится. Желающих обогатить госпожу Блиновскую лишь могут занести в "лист ожидания" - и не больше. Сколько придётся ждать - не уточняется.
А вот сидеть на одном месте Блиновской прискучило, и её адвокат просит Мосгорсуд заменить своей подзащитной домашний арест запретом определенных действий. Защита давит на то, что нужно учесть, что блогерша признала свою вину, раскаялась и частично возместила ущерб по делу. Поэтому, считает адвокат Блиновской Наталья Сальникова, бизнес-леди доказала свою лояльность следствию и оно могло бы пойти на уступки. Полный перечень того, что хотят получить взамен домашнего ареста, не разглашается. Известно лишь, что защита просит разрешить арестантке покидать свой дом.
Кстати, в соцсетях Блиновской её арест, пребывание в суде и вообще вся эта уголовная вакханалия последней недели никак не отражена. Яркие слоганы по-прежнему зазывают доверчивых дамочек стать богатыми и успешными. Интересно, кто-нибудь еще хочет купить курс о выполнении заветных желаний?
Напомним: по версии следствия Блиновская не уплатила более 918 миллионов рублей налогов и отмыла ещё 43 миллиона рублей. Свою вину она признала, хотя раньше утверждала, что чиста перед законом, как младенец.
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Если она сама это придумала, то аплодирую стоя! это просто О.Бендер в юбке, держащий в руках "блюдечко с голубой каемкой"!
Люди сами обозначили сумму, сказали, что готовы "потерять", сами отдали... никакого мошеНСтва - ну, согласитесь, красиво же!
Не была бы такой жадной, так и начинала бы свой день "в вааааааанной, с чашечкой кооооооооофе"
Злобный Путин. Лишил возможности разбогатеть такое количество дебилов. Ужос...
Обманывать нам, стало быть, с руки (цы).
Да там вся песенка целиком - гимн таких как эта.