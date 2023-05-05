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Блиновская остановила продажи своих курсов и марафонов, чтобы не угодить в СИЗО

Блиновская остановила продажи своих курсов и марафонов, чтобы не угодить в СИЗО

Автор:
05 мая 2023 12:15
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Блиновская   арест   видео   кураторы   курсы   марафон   сизо   суд   
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Даже после ареста и запрета на сетевую деятельность "инфоцыганка всея Руси" исхитрялась через кураторов продавать места на свои марафоны. Однако потом смекнула, что ей это может выйти боком - и сдалась.

27 апреля Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке выехать из РФ. Блогершу предупредили о возможном аресте, поэтому она решила внезапно покинуть страну, но что-то пошло не так. Суд, на котором Блиновская признала свою вину, избрал для задержанной меру пресечения в виде домашнего ареста. Также коучу было запрещено пользоваться интернетом и вести любую деятельность в Сети.


Инфоцыганка не перечила, ущерб от неперечисленных в казну налогов возместила, а продавать свои курсы не прекратила. Во всяком случае кураторы Блиновской запросто записывали всех желающих на её марафоны даже после её ареста.


После того, как эта информация всплыла в Сети, заговорили о том, что при таком раскладе для арестантки велик шанс сменить место дислокации. По-видимому, попасть в СИЗО вместо роскошного особняка под Истрой Блиновской не улыбалось, поэтому она, похоже, дала команду кураторам притормозить. И сейчас купить "пакет к успеху" уже не получится. Желающих обогатить госпожу Блиновскую лишь могут занести в "лист ожидания" - и не больше. Сколько придётся ждать - не уточняется.


А вот сидеть на одном месте Блиновской прискучило, и её адвокат просит Мосгорсуд заменить своей подзащитной домашний арест запретом определенных действий. Защита давит на то, что нужно учесть, что блогерша признала свою вину, раскаялась и частично возместила ущерб по делу. Поэтому, считает адвокат Блиновской Наталья Сальникова, бизнес-леди доказала свою лояльность следствию и оно могло бы пойти на уступки. Полный перечень того, что хотят получить взамен домашнего ареста, не разглашается. Известно лишь, что защита просит разрешить арестантке покидать свой дом.



Кстати, в соцсетях Блиновской её арест, пребывание в суде и вообще вся эта уголовная вакханалия последней недели никак не отражена. Яркие слоганы по-прежнему зазывают доверчивых дамочек стать богатыми и успешными. Интересно, кто-нибудь еще хочет купить курс о выполнении заветных желаний?


Напомним: по версии следствия Блиновская не уплатила более 918 миллионов рублей налогов и отмыла ещё 43 миллиона рублей. Свою вину она признала, хотя раньше утверждала, что чиста перед законом, как младенец.

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Метки: Блиновская   арест   видео   кураторы   курсы   марафон   сизо   суд   
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16  комментариев
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12k
Shtoppi 2 часа назад
судя по доходам этой мадамы, количество идиотов в стране просто зашкаливает.
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375
Guilty Pleasure 24 минуты назад
никак не пойму, зачем эту тему так широко освещать??
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2k
Димон Полчаса назад
Когда человека сажают или он умирает, то интерес к нему повышается в несколько раз, думаю сча она заработает гораздо больше чем до этих всех дел))). распиарили таксказать.
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5k
мемфрид Полчаса назад
Бл*ть. Её уже посадили, уже по всему ТВ рассказали, что это за с*Ка, а народ продолжает нести деньги. ФНС надо запустить такие марафоны, может долгов поубавится у граждан
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31k
АнтонПолднев 42 минуты назад
Как же у нас такое любят... Император эстрады, золотой голос России, всероссийская сваха, а теперь ещё и новенького подкинули - инфоцыганка всея Руси...
Тошнит сцука...
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1k
Kra 49 минут назад
Комментарий к фото
Какой красивый ход!!
Если она сама это придумала, то аплодирую стоя! это просто О.Бендер в юбке, держащий в руках "блюдечко с голубой каемкой"!
Люди сами обозначили сумму, сказали, что готовы "потерять", сами отдали... никакого мошеНСтва - ну, согласитесь, красиво же!
Не была бы такой жадной, так и начинала бы свой день "в вааааааанной, с чашечкой кооооооооофе"
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9k
Сол Гудман Час назад
Не перестаю удивляться, сколько же безмозглых людей в стране нашей проживает
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10k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Лох - не мамонт, лох не вымрет.

Злобный Путин. Лишил возможности разбогатеть такое количество дебилов. Ужос...
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5k
Тамара 2 часа назад
Пока живут на свете дураки,
Обманывать нам, стало быть, с руки (цы).

Да там вся песенка целиком - гимн таких как эта.
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2k
ChePaev 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
ruslan d 2 часа назад
Ну судя по ее доходам , народ был в восторге , надо было просто не жадничать
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