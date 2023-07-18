Пресненский суд Москвы арестовал 100 миллионов рублей на счетах Блиновской, конфисковал 21 объект недвижимости и коллекцию золотых монет

Всего же ей нужно вернуть 918 миллионов рублей неуплаченных налогов.
«Исполнительницу желаний» Блиновскую задержали в апреле этого года - она пыталась уехать на неприметном «Майбахе» в Белоруссию. Как утверждают следователи, в период с 2019 по 2021 год, она не заплатила 918 миллионов налогов. Поэтому некоторое время «любительница мечтать» провела в камере, а в интернете ей уже придумали новый тренинг.
Под опись также попало: несколько люксовых авто, драгоценности и другие предметы роскоши.
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Теперь осталось дождаться суда и посмотреть, чем закончится громкое дело «Королевы марафонов».
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Просто представьте сколько кругом сумасшедших баб!