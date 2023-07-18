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Пресненский суд Москвы арестовал 100 миллионов рублей на счетах Блиновской, конфисковал 21 объект недвижимости и коллекцию золотых монет

Пресненский суд Москвы арестовал 100 миллионов рублей на счетах Блиновской, конфисковал 21 объект недвижимости и коллекцию золотых монет

Автор:
18 июля 2023 19:14
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Видео   арест   елена блиновская   курс   марафон желаний   налоги   суд   тренинг   
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Всего же ей нужно вернуть 918 миллионов рублей неуплаченных налогов.

«Исполнительницу желаний» Блиновскую задержали в апреле этого года - она пыталась уехать на неприметном «Майбахе» в Белоруссию. Как утверждают следователи, в период с 2019 по 2021 год, она не заплатила 918 миллионов налогов. Поэтому некоторое время «любительница мечтать» провела в камере, а в интернете ей уже придумали новый тренинг.

После этого её посадили под домашний арест, а большую часть имущества - конфисковали:

Под опись также попало: несколько люксовых авто, драгоценности и другие предметы роскоши.

После задержания и допроса, Блиновская заявила: она готова погасить всю сумму неуплаченных налогов.

Теперь осталось дождаться суда и посмотреть, чем закончится громкое дело «Королевы марафонов».

Источник:

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Метки: Видео   арест   елена блиновская   курс   марафон желаний   налоги   суд   тренинг   
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11  комментариев
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19k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Комментарий к фото
Насколько надо быть поехавшей (а башляли ей бабы,мне сложно представить вписавшегося в эту херь мужика) чтобы заплатить деньги существу с такой рожей?!
Просто представьте сколько кругом сумасшедших баб!
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4k
Михаил 22 минуты назад
да ка бы хер с ней, она то молодец, поражает другое... количество лохов купивших эти марафоны... глядя на это понимаешь что лох не мамонт не вымрет, и пирамиды и инфоцигане на руси будут вечно...
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Интернет - хуже "испорченного телефончика: - Милок, очередь на лечение? - Почём печенье? - А печень-то говяжья? Пройдите для интереса по ссылке из поста КОНФИСКОВАЛИ и окажется, что не конфисковали, а АРЕСТОВАЛИ. Ещё пара творческих репостов и уже нарисуется РАССТРЕЛЯЛИ. Как говорил известный персонаж, а какая разница?
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33k
АнтонПолднев 43 минуты назад
Я не сильный экономист. Но просто представьте. Она не уплатила налогов миллиард. Значит у неё, как минимум, 10. Десять миллиардов известного дохода. Сколько лет существует её "бизнес"? Два года? Три? Пять? Вряд ли больше. А теперь разделите 10 млрд на 5 (ну допустим) лет. Путём несложных арифметических действий вычисляем, что она на протяжении 5 лет каждый день без выходных и праздничных дней должна была получать 550000р. Это реально, учитывая, что она трепло в интернете? Не знаю... Как по мне нет.
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1k
Darki 50 минут назад
Надеюсь её хоть на годик(ну учитывая наше крывое правосудие)закроют.
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17k
Алексей 55 минут назад
Чего это за шмара?

Ссылка www.youtube.com
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909
idhr Час назад
просто пора уже давно запомнить, что если ты не депутат, а непойми кто, то ты не должен быть успешнее депутата ... а то понимаешь, несколько люксовых авто, 21 объект ... ты депутат штоле?, нет?, тогда иди на запвод работай ...
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5k
Трям Час назад
Еще ее надо обоссать и на мороз!
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August

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