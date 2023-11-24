На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела

Сейчас он в спецприёмнике и ждёт суда.
В июне певец и блогер Шарлот отправился в Армению и выложил видео со сжиганием российского паспорта:
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На новой родине вдруг выяснилось - ни денег, ни работы певцу там не светит и он решил вернуться. О чём немедленно написал в запрещённой соцсети* и попросил у подписчиков денег на обратный билет.
С возвращением у него не заладилось: в Санкт-Петербурге Шарлота задержали прямо в аэропорту и отправили на 13 суток в спецприёмник.
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Пока он сидел, всплыли кадры с его скандальным интервью и тем, как он разрывает георгиевскую ленточку и прибивает военный билет вместе с фото патриарха к распятию.
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К делу подключилась Екатерина Мизулина и сообщила:
Лига безопасного интернета обращалась в СК и МВД России в связи с деятельностью блогера Шарлота, который систематически дискредитировал российскую армию, оскорблял нашу страну, оскорблял президента нашей страны, чувства верующих и патриарха Кирилла, а также совершал различные провокационные выходки в своих видео, например, сжигал паспорт гражданина России.
Сегодня, как известно, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, он привлекается к административной ответственности, пока непонятно, каким образом он въехал на территорию России, по какому документу, потому что паспорт был сожжен и по нашей информации он не выезжал из России по загранпаспорту.
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Теперь Шарлота ждёт этап в родную Самару и суд. По указанным статьям, ему грозит не меньше 6 лет колонии.
*Instagram* признана экстремистской организацией и заблокирована на территории России.
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понимаю.мало(
Не дай Бог на своей скрипке играть начнут.