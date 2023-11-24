На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела

Лига безопасного интернета обращалась в СК и МВД России в связи с деятельностью блогера Шарлота, который систематически дискредитировал российскую армию, оскорблял нашу страну, оскорблял президента нашей страны, чувства верующих и патриарха Кирилла, а также совершал различные провокационные выходки в своих видео, например, сжигал паспорт гражданина России.

Сегодня, как известно, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, он привлекается к административной ответственности, пока непонятно, каким образом он въехал на территорию России, по какому документу, потому что паспорт был сожжен и по нашей информации он не выезжал из России по загранпаспорту.