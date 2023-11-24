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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8297 постов • 894 подписчика подписаться
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На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела

На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела

Автор:
24 ноября 2023 18:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Армения   Видео   Суд   Шарлот   блогер   задержание   певец   российский паспорт   уголовное дело   шоубиз   
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Сейчас он в спецприёмнике и ждёт суда.

В июне певец и блогер Шарлот отправился в Армению и выложил видео со сжиганием российского паспорта:

На новой родине вдруг выяснилось - ни денег, ни работы певцу там не светит и он решил вернуться. О чём немедленно написал в запрещённой соцсети* и попросил у подписчиков денег на обратный билет.

С возвращением у него не заладилось: в Санкт-Петербурге Шарлота задержали прямо в аэропорту и отправили на 13 суток в спецприёмник.

Пока он сидел, всплыли кадры с его скандальным интервью и тем, как он разрывает георгиевскую ленточку и прибивает военный билет вместе с фото патриарха к распятию.

К делу подключилась Екатерина Мизулина и сообщила:

Лига безопасного интернета обращалась в СК и МВД России в связи с деятельностью блогера Шарлота, который систематически дискредитировал российскую армию, оскорблял нашу страну, оскорблял президента нашей страны, чувства верующих и патриарха Кирилла, а также совершал различные провокационные выходки в своих видео, например, сжигал паспорт гражданина России.

Сегодня, как известно, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, он привлекается к административной ответственности, пока непонятно, каким образом он въехал на территорию России, по какому документу, потому что паспорт был сожжен и по нашей информации он не выезжал из России по загранпаспорту.

Шарлот не успел отсидеть и 13 положенных суток, а на него уже завели 3 уголовных дела:

Теперь Шарлота ждёт этап в родную Самару и суд. По указанным статьям, ему грозит не меньше 6 лет колонии.

*Instagram* признана экстремистской организацией и заблокирована на территории России.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Армения   Видео   Суд   Шарлот   блогер   задержание   певец   российский паспорт   уголовное дело   шоубиз   
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42  комментария
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17k
Majul Час назад
Спасибо за хорошую новость. Да еще и в пятницу.
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13k
Иван Иваныч 2 минуты назад
Уверен, что за такими пид0рами кто-то стоит.
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92k
sapér Vodička 3 минуты назад
Сын Лехи Анального ?
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1k
Валерий 6 минут назад
Скоро будет у "хозяина" новая шарлотка! Там духовку и почистят
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376
Александр 6 минут назад
Теперь станет шарлоткой, жаренной.
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4k
cnob7 6 минут назад
знатный петух на зоне будет. наверняка кликуха будет Шарлотка
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754
Exciter 10 минут назад
Это правильно, чтобы остальные не вздумали обратно ломится!
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5
Сигнал 11 минут назад
Вот самарским пацанам ,в сизо такая певчая птичка по душе будет ...
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41k
Сергей 13 минут назад
Скользкий гадёнышь. Закрыть, а то улизнёт обратно.
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870
Андрей БолтКонский 14 минут назад
А не пидо"ок ли он?
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60k
Олег 16 минут назад
а за "измену Родине" еще 20-ку вкатать ублюдку ?
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557
стеклоВАТА 19 минут назад
зато сын кадырова с орденами...
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694
cvintus_1 Полчаса назад
Хватить уже постить это чмо
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19k
Shtoppi Полчаса назад
это он заипись так вернулся - на три статьи сразу. щас пока по этим делам в сизо чариться будет, глядишь еще чего из его "подвигов" всплывет и в итоге поедет малчик за забором сидеть на долго.
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3k
Василий Афиногенов Полчаса назад
дык ему же вроде уже 10 суток дали,упырёнышу
понимаю.мало(
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52k
Прораб Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
... Полчаса назад
А теперь о психологии, на вопрос он не статичен, думает и горазд, дайте мне его на допрос, дознание оно не сдюжит. Оно даже слоника не поймет, про бег с родины говорит думаю глупо. Погоны вы что?! Дайте покурить нормально!!! По себе знаю можите.
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156
Александра С Полчаса назад
Его мама и папа где?
Не дай Бог на своей скрипке играть начнут.
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14k
..: Атеист :.. 39 минут назад
Ну и славно, надеюсь этот питуш?к больше отсвечивать на экранах не будет.
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9k
Роман 43 минуты назад
Зачем это днище пиарить? Кто он? Почему мы должны о нем знать? Давайте каждого фрика делать знаменитым на всю страну...
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9k
Гур 46 минут назад
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