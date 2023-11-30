Косметолог украл из ресторана французские бокалы на премии "Топ-50 лучших персон"

Вдовин получил премию как "лучшая персона года". В ресторане с него потребовали миллион рублей. Сам косметолог заявил, что официант потребовал с него деньги за еду и напитки, которые были бесплатными.
Хирурга-косметолога Александра Вдовина обвинили в воровстве. Произошло всё на мероприятии "Топ-50 лучших персон", в ресторане Lamborghini на Большой Полянке в Москве. Хирург приехал в заведение со своим представителем и сел за столик. Он получил премию и остался на банкет. На нём Вдовин вместе со своим дружком сложили шесть фужеров из французского хрусталя в пакетик. Официанты попросили оставить фужеры, но Вдовин покинул заведение.
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Действия хирурга попали на видео. Ущерб ресторан оценил в 1 миллион рублей. По словам совладельца ресторана Аршака Григоряна, такое поведение Вдовина — позорище и вопиющий поступок, сообщает SHOT. Директор Lamborghini обратилась с заявлением в полицию.
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Но сам Вдовин рассказал другую историю. По его словам, на мероприятии (которое было бесплатное) к нему подошёл официант, предложил шампанское и попросил оплату. Вдовин заплатил 6 тысяч рублей, а потом узнал, что вся выпивка и алкоголь был бесплатным. Хирург потребовал вернуть деньги, но вместе этого официант принёс три бокала. Вдовин посмотрел, что эти бокалы стоят тысячу рублей и потребовал ещё три, как возмещение потраченных денег.
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Он намерен обращаться с встречным заявлением в полицию и требовать компенсацию в 3 млн рублей, сообщает SHOT. Бармены ресторана заявили, что Вдовин вообще ничего не платил и на мероприятии даже не было официантов.
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Вот глядя на это, кому захочется себе такое же?