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Косметолог украл из ресторана французские бокалы на премии "Топ-50 лучших персон"

Косметолог украл из ресторана французские бокалы на премии "Топ-50 лучших персон"

Автор:
30 ноября 2023 17:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вдовин   Видео   интересное   кража   ресторан   светское мероприятие   фото   
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Вдовин получил премию как "лучшая персона года". В ресторане с него потребовали миллион рублей. Сам косметолог заявил, что официант потребовал с него деньги за еду и напитки, которые были бесплатными.

Хирурга-косметолога Александра Вдовина обвинили в воровстве. Произошло всё на мероприятии "Топ-50 лучших персон", в ресторане Lamborghini на Большой Полянке в Москве. Хирург приехал в заведение со своим представителем и сел за столик. Он получил премию и остался на банкет. На нём Вдовин вместе со своим дружком сложили шесть фужеров из французского хрусталя в пакетик. Официанты попросили оставить фужеры, но Вдовин покинул заведение.

Действия хирурга попали на видео. Ущерб ресторан оценил в 1 миллион рублей. По словам совладельца ресторана Аршака Григоряна, такое поведение Вдовина — позорище и вопиющий поступок, сообщает SHOT. Директор Lamborghini обратилась с заявлением в полицию.

Но сам Вдовин рассказал другую историю. По его словам, на мероприятии (которое было бесплатное) к нему подошёл официант, предложил шампанское и попросил оплату. Вдовин заплатил 6 тысяч рублей, а потом узнал, что вся выпивка и алкоголь был бесплатным. Хирург потребовал вернуть деньги, но вместе этого официант принёс три бокала. Вдовин посмотрел, что эти бокалы стоят тысячу рублей и потребовал ещё три, как возмещение потраченных денег.

Он намерен обращаться с встречным заявлением в полицию и требовать компенсацию в 3 млн рублей, сообщает SHOT. Бармены ресторана заявили, что Вдовин вообще ничего не платил и на мероприятии даже не было официантов.

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Метки: Вдовин   Видео   интересное   кража   ресторан   светское мероприятие   фото   
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8  комментариев
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365
Альберт Назыров 38 минут назад
П.и.з.д.е.ц. он страшный
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 14 минут назад
под Гузееву походу косит))
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 22 минуты назад
поганые содомиты-сатанисты походу все такие.
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17k
Марина 23 минуты назад
Его лицо это его витрина.
Вот глядя на это, кому захочется себе такое же?
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45k
Цыц тут у меня 24 минуты назад
Фубля
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18k
Голос Вселенной Полчаса назад
Я же правильно понял, что он был со своим парнем??
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
341608



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