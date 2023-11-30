Косметолог украл из ресторана французские бокалы на премии "Топ-50 лучших персон"

Но сам Вдовин рассказал другую историю. По его словам, на мероприятии (которое было бесплатное) к нему подошёл официант, предложил шампанское и попросил оплату. Вдовин заплатил 6 тысяч рублей, а потом узнал, что вся выпивка и алкоголь был бесплатным. Хирург потребовал вернуть деньги, но вместе этого официант принёс три бокала. Вдовин посмотрел, что эти бокалы стоят тысячу рублей и потребовал ещё три, как возмещение потраченных денег.