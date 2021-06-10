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В Свердловской области мужики взорвали банкомат Сбербанка в "Пятёрочке" и разбогатели на миллион

В Свердловской области мужики взорвали банкомат Сбербанка в "Пятёрочке" и разбогатели на миллион (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 13:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   банкомат   видео   интересное   кража   сбербанк   фото   
1143
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Судя по ролику, подрывники долго готовились к операции. Они пробрались внутрь здания не взламывая замок, накачали банкомат газом и успешно забрали деньги.

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Метки: Россия   банкомат   видео   интересное   кража   сбербанк   фото   
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29  комментариев
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17k
Robin Hood 48 минут назад
Грефа грабануть это не преступление! Грефа грабануть сам бог велел !!!
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16k
Злобный Члегр 2 минуты назад
Не фиг на ночь деньги в банкоматах оставлять. Вечером - выгрузка, утром - загрузка.
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8k
ScorpionDS 3 минуты назад
В банкоматы пора ставить газо-анализатор ...
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7k
Дмитрий Данилов 4 минуты назад
Не думаю, что им долго удастся скрываться
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81k
Taras Kozalupko 5 минут назад
Вот на кого надо обратить внимание российскому кинематографу!
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21k
Сибиряк 6 минут назад
у меня тоже есть газовый баллон и стойкое ощущение что я в этой жизни делаю что то не то
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237
Сигизмунд Лазаревич 6 минут назад
Газовщики ))) самый примитивный способ вскрытия. Хотя замки там фигня. Можно и не шуметь и не портить имущество.
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88k
сапер Водичка 12 минут назад
Знатно песдануло !!!
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5k
ваня панкин 23 минуты назад
напомнило...

Ссылка www.youtube.com
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Лихо
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14k
Габит Калыков 39 минут назад
Инструкция по ограблению банкомата.
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10k
Дядя Саша 42 минуты назад
Это СБЕР? Ничего, Милохин все возместит.
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14k
Serg2001 42 минуты назад
Технологичненько... )
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125
Дмитрий 48 минут назад
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388
Миша 48 минут назад
Тихо сработали, никто ничего не видел, и не слышал.
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1k
Дмитрий 49 минут назад
А интересно, почему он от газа рвануть должен был?
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32k
Alex 51 минуту назад
Грабь награбленное. Греф - пид**с.
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