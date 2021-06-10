Судя по ролику, подрывники долго готовились к операции. Они пробрались внутрь здания не взламывая замок, накачали банкомат газом и успешно забрали деньги.
В посёлке Восход под Камышловом в Свердловской области двое мужчин пробрались в продуктовый супермаркет и взорвали банкомат. У мужчин оказался при себе ключ от входной двери. Оказавшись в магазине, мужчины накачали банкомат газом из баллона и подождали, пока он рванёт. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Mash Ural.
После взрыва грабители собрали деньги и скрылись, закрыв за собой дверь. Утром сотрудники магазина увидели разорванный взрывом автомат и повреждённые стёкла дверей.
По предварительным данным правоохранителей, добычей преступников стали более полутора миллионов рублей. Похитителей пока не поймали.
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Судья:
- Подсудимый, Вы ограбили банк так, как рассказалв своей речи прокурор?
Подсудимый:
- Нет, но его метод тоже заслуживает внимания.
Судья: - Так может Вы расскажете нам, как Вы совершили ограбление?
Подсудимый:
- Не могу, Ваша честь, в зале суда полно конкурентов...
(анекдот)