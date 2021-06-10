В посёлке Восход под Камышловом в Свердловской области двое мужчин пробрались в продуктовый супермаркет и взорвали банкомат. У мужчин оказался при себе ключ от входной двери. Оказавшись в магазине, мужчины накачали банкомат газом из баллона и подождали, пока он рванёт. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Mash Ural.