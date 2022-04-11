Стивен Сигал отметил своё 70-летие в московском ресторане в компании Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян

Актёр Стивен Сигал отметил свой юбилей в столице России. В ресторане с голливудским актёром были замечены Владимир Соловьёв и Маргарита Симоньян. На своём празднике Сигал произнёс патриотичную речь.
В ресторане «Марио» собрался поздравить голливудского актёра весь столичный свет. Тележурналист Владимир Соловьев был переводчиком актера и отчасти ведущим вечера. Стивен Сигал произнёс патриотичный тост перед гостями:
«Мы вместе. И в тяжелые времена, времена сытые и во времена голодные», — перевел слова Сигала Соловьев.
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Поздравить именинника также пришли главный редактор RT Маргарита Симоньян с мужем Тиграном Кеосаяном, актёр Алексей Чадов, певец Анатолий Цой, продюсер Дробыш и т.д.
Кроме знаменитых артистов в ресторане также были модели, красивые дамочки и прочая массовка. Судя по всему, деду понравилось!
На празднике пили и веселились все. Стивен Сигал сыграл на гитаре, спел и потусил с гостями.
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АНТИФИШКИ
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Ну норм, моей ЗП хватит на 1 вечер:)
Но не стал.
Стол вроде неплохой