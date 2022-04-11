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Стивен Сигал отметил своё 70-летие в московском ресторане в компании Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян

Стивен Сигал отметил своё 70-летие в московском ресторане в компании Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян (2 фото + 3 видео)

Автор:
11 апреля 2022 07:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Москва   видео   день рождения   интересное   ресторан   стивен сигал   фото   шоу бизнес   
2005
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Актёр Стивен Сигал отметил свой юбилей в столице России. В ресторане с голливудским актёром были замечены Владимир Соловьёв и Маргарита Симоньян. На своём празднике Сигал произнёс патриотичную речь.

В ресторане «Марио» собрался поздравить голливудского актёра весь столичный свет. Тележурналист Владимир Соловьев был переводчиком актера и отчасти ведущим вечера. Стивен Сигал произнёс патриотичный тост перед гостями:

«Мы вместе. И в тяжелые времена, времена сытые и во времена голодные»,  — перевел слова Сигала Соловьев.

Поздравить именинника также пришли главный редактор RT Маргарита Симоньян с мужем Тиграном Кеосаяном, актёр Алексей Чадов, певец Анатолий Цой, продюсер Дробыш и т.д.

Кроме знаменитых артистов в ресторане также были модели, красивые дамочки и прочая массовка. Судя по всему, деду понравилось!

На празднике пили и веселились все. Стивен Сигал сыграл на гитаре, спел и потусил с гостями.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   видео   день рождения   интересное   ресторан   стивен сигал   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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4k
Kozlodoev Час назад
Дорогие у Сигала аниматоры на днюхе...
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1k
perekrestok 4 минуты назад
очень давно вышел фильм "Смерти вопреки", смотрел еще на видике. там Сигал молодой, стройный с красавицей женой Келли ЛеБрок. Супер фильм. Жаль потом они развелись.
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6k
Sergey 6 минут назад
куда же без баб с нарисованными бровями
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43k
SinigamiRuuk 21 минуту назад
Глянул на цены в рестике.
Ну норм, моей ЗП хватит на 1 вечер:)
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2k
Атомный Крот Полчаса назад
А мог бы в Израиль свалить.

Но не стал.
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2k
RomaXz 37 минут назад
Судя по выбору компании, у деда маразм прогрессирует. Жаль, забавный был актер
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281
Кирилл Башков RomaXz Полчаса назад
Ну откуда же маразм? Он в майнкрафт не играл, амонгаз и Драчливые Звезды ему, наверное неизвестны. )) Он мозги развивает, читает, наверное олдскульные книжки.
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17k
RDen 40 минут назад
не внимательно прочитал заголовок - отмеНил прочитал...
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79k
shnyavik 57 минут назад
самый русский
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5k
Mowgley Час назад
Здоровья коку

Стол вроде неплохой

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113
Yago Час назад
Здоровья ему конечно но, странный выбор шлюх у него. Очень странный.
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24k
Ваня 2 часа назад
а блюзы у него весьма даже не плохие... здоровья ему отменного...
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