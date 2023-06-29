Активист забросал администрацию Нью-Йорка пиццей

В Нью-Йорке департамент охраны окружающей среды разработал новые требования для закусочных, которые готовят на дровяных и угольных печах. Больше всего пострадали пиццерии.
Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка призвал сократить выбросы углерода до 75 процентов. Закусочные, которые готовят еду на дровяных или угольных печах должны заменить их или поставить специальные фильтры.
Пиццерии, установленные до мая 2016 года должны приобрести дорогостоящее оборудование для печей, а заведения, установленные после мая 2016, обязаны приобрести новые печи. Владелец одного бруклинского заведения сказал, что потратил 20 тысяч долларов на систему воздушного фильтра, сообщает New York Post.
Владельцы пиццерий обеспокоены не только финансовым вопросом. Пицца, приготовленная в духовке сильно отличается от пиццы, приготовленной в печи.
Активист и художник Скотт Лобайдо даже устроил протест. Он забросал администрацию Нью-Йорка пиццами.
Лобайдо считает, что Нью-Йорк — ничто без пиццы. По его мнению, новые предписания уничтожают малый бизнес.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Правда, паритет покупательной способности граждан снизится - но кого это волнует.
- Я ваш требования на ...вертел! Я ваш департаментный мама ......!