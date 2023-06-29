Активист забросал администрацию Нью-Йорка пиццей

Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка призвал сократить выбросы углерода до 75 процентов. Закусочные, которые готовят еду на дровяных или угольных печах должны заменить их или поставить специальные фильтры.

Пиццерии, установленные до мая 2016 года должны приобрести дорогостоящее оборудование для печей, а заведения, установленные после мая 2016, обязаны приобрести новые печи. Владелец одного бруклинского заведения сказал, что потратил 20 тысяч долларов на систему воздушного фильтра, сообщает New York Post.