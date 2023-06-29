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Активист забросал администрацию Нью-Йорка пиццей

Активист забросал администрацию Нью-Йорка пиццей

Автор:
29 июня 2023 13:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Нью-Йорк   интересное   печи   пицца   ресторан   фото   
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В Нью-Йорке департамент охраны окружающей среды разработал новые требования для закусочных, которые готовят на дровяных и угольных печах. Больше всего пострадали пиццерии.

Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка призвал сократить выбросы углерода до 75 процентов. Закусочные, которые готовят еду на дровяных или угольных печах должны заменить их или поставить специальные фильтры.

Пиццерии, установленные до мая 2016 года должны приобрести дорогостоящее оборудование для печей, а заведения, установленные после мая 2016, обязаны приобрести новые печи. Владелец одного бруклинского заведения сказал, что потратил 20 тысяч долларов на систему воздушного фильтра, сообщает New York Post.

Владельцы пиццерий обеспокоены не только финансовым вопросом. Пицца, приготовленная в духовке сильно отличается от пиццы, приготовленной в печи.

Активист и художник Скотт Лобайдо даже устроил протест. Он забросал администрацию Нью-Йорка пиццами.

Лобайдо считает, что Нью-Йорк — ничто без пиццы. По его мнению, новые предписания уничтожают малый бизнес.

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Метки: Видео   Нью-Йорк   интересное   печи   пицца   ресторан   фото   
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10  комментариев
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133
no. 22 минуты назад
надо было сначала ее съесть, а потом уже кидать, ну ё-моё.
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18k
Bill 5 минут назад
Была пицца $20, станет $40 - всего-то делов. Больше оборот - больше американский ВВП.
Правда, паритет покупательной способности граждан снизится - но кого это волнует.
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92k
sapér Vodička 11 минут назад
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925
Шурман Полчаса назад
Лучше бы бездомным раздал , людям там кушать не чего , сотнями на улицах умирают так же как и в развитой Европе а он просто так продукты выкидывает и супермаркеты так же , все под пресс который стоит в дворе супермаркета у фуровых рамп .
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16k
Совранский Полчаса назад
Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка призвал сократить выбросы углерода до 75 процентов. Пиццерии, установленные до мая 2016 года должны приобрести дорогостоящее оборудование для печей, а заведения, установленные после мая 2016, обязаны приобрести новые печи. © или перевод корявый или это тот случай, когда закон принимали ЕГЭшники((((
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14k
Shtoppi Полчаса назад
интересно потом будет узнать, что кто из департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка, тесно связан с продавцами печей и пр. дорогостоящего оборудования.
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9k
Борис Карабанов 38 минут назад
Я есть английский плохо понимать, но по-моему приблизительный перевод таков:
- Я ваш требования на ...вертел! Я ваш департаментный мама ......!
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3k
poбт 40 минут назад
я таки не понял
это из серии "так вкусней" или демократичное средневековье?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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