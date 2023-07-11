В США белому вору объяснили, что мародёрством могут заниматься только чёрные

Жители Калифорнии чуть ли не каждый день видят кражи в магазинах. Закон, запрещающий сотрудникам магазинов противостоять ворам, одобрил местный Сенат и комитет по этике. Но, судя по всему, это касается только чёрных воров. Белым воровать также запрещено.
Совсем недавно афроамериканец заехал прямо на велосипеде в магазин, чтобы прихватить с собой некоторые товары бесплатно. Охранник пытался остановить мужчину, но не проявлял особого рвения. При этом местные чиновники рассказали, что полиция просит не сообщать о кражах, так как "есть другие дела", пишет NewYork Post.
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Но на другом видео белому вору не позволили выйти из магазина с награбленным. Охранник остановил его и забрал пакет с товарами.
Калифорния стала одним из первых штатов Америки, где грабить магазины теперь можно абсолютно легально. Newsweek публикует результат голосования за легализацию шоплифтинга в Сенате: "за" 27, "против" - всего 8 чиновников:
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