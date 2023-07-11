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В США белому вору объяснили, что мародёрством могут заниматься только чёрные

В США белому вору объяснили, что мародёрством могут заниматься только чёрные

Автор:
11 июля 2023 11:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   белые   интересное   кража   фото   чёрные   шоплифтинг   
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Жители Калифорнии чуть ли не каждый день видят кражи в магазинах. Закон, запрещающий сотрудникам магазинов противостоять ворам, одобрил местный Сенат и комитет по этике. Но, судя по всему, это касается только чёрных воров. Белым воровать также запрещено.

Совсем недавно афроамериканец заехал прямо на велосипеде в магазин, чтобы прихватить с собой некоторые товары бесплатно. Охранник пытался остановить мужчину, но не проявлял особого рвения. При этом местные чиновники рассказали, что полиция просит не сообщать о кражах, так как "есть другие дела", пишет NewYork Post.

Но на другом видео белому вору не позволили выйти из магазина с награбленным. Охранник остановил его и забрал пакет с товарами.

Калифорния стала одним из первых штатов Америки, где грабить магазины теперь можно абсолютно легально. Newsweek публикует результат голосования за легализацию шоплифтинга в Сенате: "за" 27, "против" - всего 8 чиновников:

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Метки: Видео   США   белые   интересное   кража   фото   чёрные   шоплифтинг   
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6  комментариев
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3k
Alex Час назад
Ему надо было сказать, что он идентифицирует себя как ниггер.
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9
komap76 24 минуты назад
надо ему подкачаться тогда не будут трогать...
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185
Ариманов komap76 6 минут назад
Наверное, негры в Калифорнии сплошь качки.
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11k
DumDum 38 минут назад
Пришёл с пакетом украсть пару товаров - ушёл без товаров и без пакета...
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6k
livaneth 56 минут назад
А в Техасе не грабят. А знаешь, почему?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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