В США белому вору объяснили, что мародёрством могут заниматься только чёрные

Совсем недавно афроамериканец заехал прямо на велосипеде в магазин, чтобы прихватить с собой некоторые товары бесплатно. Охранник пытался остановить мужчину, но не проявлял особого рвения. При этом местные чиновники рассказали, что полиция просит не сообщать о кражах, так как "есть другие дела", пишет NewYork Post.