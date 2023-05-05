Бывший солист "Коррозии металла" про прозвищу Шифозфреник стащил жилетку Князя из "Короля и Шута", а потом напал на девушку

В пресс-службе МВД по Москве действительно подтвердили, что вызов в службу "102" по адресу 4-й Сыромятнический переулок поступил в ночь на пятницу, 28 апреля, и розыск преступника начался. Вором оказался бывший солист трэш-метал-группы "Коррозия металла" Александр Петухов-Лазаревич по прозвищу Шизофреник.

В разговоре с SHOT он раскаялся и заявил, что просто проверял работу охраны выставки, а саму вещь планировал вернуть обратно. Сама жилетка находится в полиции.