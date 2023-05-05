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Бывший солист "Коррозии металла" про прозвищу Шифозфреник стащил жилетку Князя из "Короля и Шута", а потом напал на девушку

Бывший солист "Коррозии металла" про прозвищу Шифозфреник стащил жилетку Князя из "Короля и Шута", а потом напал на девушку

Автор:
05 мая 2023 08:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Король и Шут   видео   дедуля   интересное   коррозия металла   кража   панки   солисты   фото   
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После выхода на экраны сериала "Король и Шут" в московском арт-центре прошла выставка "Панк-культура. Король и Шут". Не обошлось без скандала. 58-летний Александр Лазоревич, экс-лидер "Коррозии металла", стащил жилетку Князя, одного из солистов группы. Как оказалось, у старого рокера не все дома. После кражи он напал на девушку.

На выставке была представлена кожаная жилетка Князя, в которой он и часто выступал, и снимался в клипах, и ходил даже летом. В общем, самая любимая вещь музыканта, который сохранял группу после смерти Горшка.

На выставке были представлены гитары Егора Летова, и черновики музыкантов "Гражданской обороны", и куртка Михала Горшенева, и другие экспонаты. Но вора заинтересовала именно жилетка Князя. Сотрудники музея оценили ущерб в 1 миллион рублей, сообщает KP.RU.

На ролике видно, как мужчина уносит жилетку из музея. Никто не заметил кражу и рядом тоже никого не было. Более того, никого не смутил выходящий с жилеткой Князя в руках мужчина.

В пресс-службе МВД по Москве действительно подтвердили, что вызов в службу "102" по адресу 4-й Сыромятнический переулок поступил в ночь на пятницу, 28 апреля, и розыск преступника начался. Вором оказался бывший солист трэш-метал-группы "Коррозия металла" Александр Петухов-Лазаревич по прозвищу Шизофреник.

В разговоре с SHOT он раскаялся и заявил, что просто проверял работу охраны выставки, а саму вещь планировал вернуть обратно. Сама жилетка находится в полиции.

Позже стало известно, что 58-летний Александр Лазоревич напал на 28-летнюю москвичку в Таганском районе позапрошлой ночью. Из-за чего у старого металлиста перемкнуло, неизвестно, но после встречи с ним девушку госпитализировали в одну из столичных клиник. Пострадавшая обратилась в полицию, а буйный дед на следующий день рассказывал об украденной жилетке. Судя по всему, старый рокер по прозвищу "Шизофреник" действительно стал шизофреником.

Организаторы выставки поблагодарили сотрудников правоохранительных органов и панков, которые помогли поймать вора. Эх, прошло то время, когда панков не любили. Теперь им даже благодарности выражают!

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Метки: Король и Шут   видео   дедуля   интересное   коррозия металла   кража   панки   солисты   фото   
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4  комментария
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ChePaev 8 минут назад
ну не знаю, в мою молодость (90-е) я знал только одного вокалиста Коррозии металла - Борова (Сергея Высокосова) и даже лично с ним и Пауком (Троицким Сергеем) здоровался за руку, когда посетил КТР (Корпорацию тяжелого рока) она тогда находилась на Соколе, и застали их там.
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4k
Kozlodoev 44 секунды назад
Похоже, это человек, который Гитлер-из-Ада.... бегал во время концертов по сцене, орал дурным голосом и зиговал...
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11k
kaboza 55 минут назад
За железной дверью похоронный марш
Дьявол пожирает человечий фарш
Пробеги скорее в гроб на костылях
Героин встречает мёртвых на полях
А это чо за 321рас?
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12k
Андрей А 57 минут назад
В "Коррозии" одних вокалистов было с десяток, а бывших участников вообще-так наверное под сотню
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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