Бывший солист "Коррозии металла" про прозвищу Шифозфреник стащил жилетку Князя из "Короля и Шута", а потом напал на девушку

После выхода на экраны сериала "Король и Шут" в московском арт-центре прошла выставка "Панк-культура. Король и Шут". Не обошлось без скандала. 58-летний Александр Лазоревич, экс-лидер "Коррозии металла", стащил жилетку Князя, одного из солистов группы. Как оказалось, у старого рокера не все дома. После кражи он напал на девушку.
На выставке была представлена кожаная жилетка Князя, в которой он и часто выступал, и снимался в клипах, и ходил даже летом. В общем, самая любимая вещь музыканта, который сохранял группу после смерти Горшка.
На выставке были представлены гитары Егора Летова, и черновики музыкантов "Гражданской обороны", и куртка Михала Горшенева, и другие экспонаты. Но вора заинтересовала именно жилетка Князя. Сотрудники музея оценили ущерб в 1 миллион рублей, сообщает KP.RU.
На ролике видно, как мужчина уносит жилетку из музея. Никто не заметил кражу и рядом тоже никого не было. Более того, никого не смутил выходящий с жилеткой Князя в руках мужчина.
В пресс-службе МВД по Москве действительно подтвердили, что вызов в службу "102" по адресу 4-й Сыромятнический переулок поступил в ночь на пятницу, 28 апреля, и розыск преступника начался. Вором оказался бывший солист трэш-метал-группы "Коррозия металла" Александр Петухов-Лазаревич по прозвищу Шизофреник.
В разговоре с SHOT он раскаялся и заявил, что просто проверял работу охраны выставки, а саму вещь планировал вернуть обратно. Сама жилетка находится в полиции.
Позже стало известно, что 58-летний Александр Лазоревич напал на 28-летнюю москвичку в Таганском районе позапрошлой ночью. Из-за чего у старого металлиста перемкнуло, неизвестно, но после встречи с ним девушку госпитализировали в одну из столичных клиник. Пострадавшая обратилась в полицию, а буйный дед на следующий день рассказывал об украденной жилетке. Судя по всему, старый рокер по прозвищу "Шизофреник" действительно стал шизофреником.
Организаторы выставки поблагодарили сотрудников правоохранительных органов и панков, которые помогли поймать вора. Эх, прошло то время, когда панков не любили. Теперь им даже благодарности выражают!
Источник:
- "Сказка или реальная жизнь?": в сети появился трейлер сериала "Король и Шут"
- Блогерша Александа Митрошина рассказала на конференции, что погасила весь долг перед налоговой после возбуждения уголовного дела
- "Угнать за 60 секунд": в США грабители угнали шесть Dodge из автосалона всего за минуту, а потом разбили и потеряли
- Южнокорейский студент съел произведение искусства стоимостью 120 тысяч долларов, превратив его в другой экспонат
- Исследователей DeepMind обвинили в издевательствах над маленькими роботами
Дьявол пожирает человечий фарш
Пробеги скорее в гроб на костылях
Героин встречает мёртвых на полях
А это чо за 321рас?