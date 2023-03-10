"Угнать за 60 секунд": в США грабители угнали шесть Dodge из автосалона всего за минуту, а потом разбили и потеряли

Вот только что делать с украденными машинами воры не знали. Три Доджа нашлись в том же штате, ещё по одному в Теннесси и Алабаме. Шестой ещё не нашли. Один из автомобилей разбит и не подлежит восстановлению, два купе воры просто потеряли, а ещё о трёх ничего не известно.