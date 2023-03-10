"Угнать за 60 секунд": в США грабители угнали шесть Dodge из автосалона всего за минуту, а потом разбили и потеряли

В Кентукки прямо из дилерского центра украли сразу шесть автомобилей Dodge Challenger Hellcat. Для этого ворам понадобилось меньше минуты. Взламывать купе даже не пришлось — ключи были в машинах.
Сотрудники дилерского центра Dodge теперь точно не будут оставлять ключи в машинах. В ночь на 3 марта семеро воров смогли угнать сразу шесть дорогущих Dodge Challenger Hellcat. Четыре купе находились прямо в выставочном зале, а ключи были в машинах. Ещё два были припаркованы на стоянке. Угонщики быстро нашли ключи от них и тоже угнали. Их добычей стали автомобили суммарной стоимостью около 600 000 долларов, пишет WKYT.
В США такой автомобиль стоит 95 000 долларов в базовой комплектации. С добавлением опций цена машины становится шестизначной. Интересно, что сигнализация в салоне срабатывает через 60 секунд после взлома. За это время воры уже угнали машины и были на дороге.
Вот только что делать с украденными машинами воры не знали. Три Доджа нашлись в том же штате, ещё по одному в Теннесси и Алабаме. Шестой ещё не нашли. Один из автомобилей разбит и не подлежит восстановлению, два купе воры просто потеряли, а ещё о трёх ничего не известно.
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