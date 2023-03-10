FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10897 постов • 818 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир
"Угнать за 60 секунд": в США грабители угнали шесть Dodge из автосалона всего за минуту, а потом разбили и потеряли

"Угнать за 60 секунд": в США грабители угнали шесть Dodge из автосалона всего за минуту, а потом разбили и потеряли

Автор:
10 марта 2023 07:28
Сообщество : Автомир
Метки: Dodge   США   авто   видео   интересное   кража   фото   
637
2
1

В Кентукки прямо из дилерского центра украли сразу шесть автомобилей Dodge Challenger Hellcat. Для этого ворам понадобилось меньше минуты. Взламывать купе даже не пришлось — ключи были в машинах.

Сотрудники дилерского центра Dodge теперь точно не будут оставлять ключи в машинах. В ночь на 3 марта семеро воров смогли угнать сразу шесть дорогущих Dodge Challenger Hellcat. Четыре купе находились прямо в выставочном зале, а ключи были в машинах. Ещё два были припаркованы на стоянке. Угонщики быстро нашли ключи от них и тоже угнали. Их добычей стали автомобили суммарной стоимостью около 600 000 долларов, пишет WKYT.

В США такой автомобиль стоит 95 000 долларов в базовой комплектации. С добавлением опций цена машины становится шестизначной. Интересно, что сигнализация в салоне срабатывает через 60 секунд после взлома. За это время воры уже угнали машины и были на дороге.

Вот только что делать с украденными машинами воры не знали. Три Доджа нашлись в том же штате, ещё по одному в Теннесси и Алабаме. Шестой ещё не нашли. Один из автомобилей разбит и не подлежит восстановлению, два купе воры просто потеряли, а ещё о трёх ничего не известно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Dodge   США   авто   видео   интересное   кража   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
pinbalist 37 минут назад
Дайте-ка угадаю - нигеры?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Оксид Бетона 4 минуты назад
Хорошие машинки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
327886



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18 уникальных фотографий под непривычным углом
18 уникальных фотографий под непривычным углом
Рыбаки в Арктике обнаружили тюленя отрезанного на льдине, но приблизившись, поняли, что это не тюлень
Рыбаки в Арктике обнаружили тюленя отрезанного на льдине, но приблизившись, поняли,...
Набирающие популярность в сообществах
Тьма над нами... Свет внутри нас!
Тьма над нами... Свет внутри нас!
За один день Гуф напился, поссорился с женой, уехал в Москву, назвал себя конченым и начал скучать по бывшей
За один день Гуф напился, поссорился с женой, уехал в Москву, назвал себя конченым и...
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего не случится

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#в мире#подборка#забавно#Прошлое#познавательно#грузия#истории
#Юмор#история#факты#люди#Жизнь#картинки#соцсети#природа#девушки#Мемы
#Прикол#интересное#Приколы#Ynews#полиция#кино#СССР#Россия#дети#своими руками
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц В Китае столкнулись 200 машин из-за тумана В Китае столкнулись 200 машин из-за тумана В США противники трансвеститов пришли на митинг с оружием и столкнулись со сторонниками ЛГБТ, которые тоже были вооружены В США противники трансвеститов пришли на митинг с оружием и столкнулись со сторонниками ЛГБТ,... Байден подписал закон о признании однополых браков в США Байден подписал закон о признании однополых браков в США В Америке и в Канаде из-за снежной бури мародёры обносят магазины В Америке и в Канаде из-за снежной бури мародёры обносят магазины Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали американцы Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали американцы

На что жалуетесь?

Вернуться