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Потрясающие кадры полного солнечного затмения над Антарктидой

Потрясающие кадры полного солнечного затмения над Антарктидой (9 фото + 2 видео)

Автор:
07 декабря 2021 16:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   антарктида   затмение   новости   природа   солнечное затмение   
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В субботу утром произошло единственное в 2021 году полное солнечное затмение. Наблюдать его можно было только в Антарктиде, но, к счастью, свидетели этого невероятно редкого явления поделились уникальными кадрами.

Луна полностью закрыла солнце в субботу примерно в 04:33 по местному времени. На глазах зрителей, наблюдавших природное явление у шельфового ледника Ронне, континент погрузился в полную темноту на две минуты — впервые с октября, поскольку в Антарктиде сейчас наблюдается полярный день. В следующий раз солнце скроется из виду только в апреле.

В отличие от частичных солнечных затмений, которые происходят примерно каждые шесть месяцев, полное солнечное затмение происходит в три раза реже. При этом его могут наблюдать лишь те, кто находятся узкой в полосе шириной 95-260 километров на пути лунной тени.

Следующее полное солнечное затмение произойдет не раньше 8 апреля 2024 года, наблюдать его можно будет в Канаде, Мексике и США. В Европе полного солнечного затмения в этом столетии не ожидается.

Видео частичного затмения, снятое на станции Скотт:

НАСА вело прямую трансляцию полного солнечного затмения с ледника Юнион в Антарктиде на своем канале YouTube и на веб-сайте. Запись трансляции доступна для просмотра на YouTube.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   антарктида   затмение   новости   природа   солнечное затмение   
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a_komolow Час назад
Красивое явление!
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