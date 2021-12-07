Потрясающие кадры полного солнечного затмения над Антарктидой

В отличие от частичных солнечных затмений, которые происходят примерно каждые шесть месяцев, полное солнечное затмение происходит в три раза реже. При этом его могут наблюдать лишь те, кто находятся узкой в полосе шириной 95-260 километров на пути лунной тени.

Следующее полное солнечное затмение произойдет не раньше 8 апреля 2024 года, наблюдать его можно будет в Канаде, Мексике и США. В Европе полного солнечного затмения в этом столетии не ожидается.