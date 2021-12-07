Потрясающие кадры полного солнечного затмения над Антарктидой

В субботу утром произошло единственное в 2021 году полное солнечное затмение. Наблюдать его можно было только в Антарктиде, но, к счастью, свидетели этого невероятно редкого явления поделились уникальными кадрами.
Луна полностью закрыла солнце в субботу примерно в 04:33 по местному времени. На глазах зрителей, наблюдавших природное явление у шельфового ледника Ронне, континент погрузился в полную темноту на две минуты — впервые с октября, поскольку в Антарктиде сейчас наблюдается полярный день. В следующий раз солнце скроется из виду только в апреле.
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В отличие от частичных солнечных затмений, которые происходят примерно каждые шесть месяцев, полное солнечное затмение происходит в три раза реже. При этом его могут наблюдать лишь те, кто находятся узкой в полосе шириной 95-260 километров на пути лунной тени.
Следующее полное солнечное затмение произойдет не раньше 8 апреля 2024 года, наблюдать его можно будет в Канаде, Мексике и США. В Европе полного солнечного затмения в этом столетии не ожидается.
Видео частичного затмения, снятое на станции Скотт:
Some raw time-lapse footage from the partial solar #eclipse at Scott Base #Antarctica last night. @AntarcticaNZ pic.twitter.com/Ao6LXGveco— Anthony Powell 🇳🇿 (@Antzkiwi) December 5, 2021
НАСА вело прямую трансляцию полного солнечного затмения с ледника Юнион в Антарктиде на своем канале YouTube и на веб-сайте. Запись трансляции доступна для просмотра на YouTube.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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