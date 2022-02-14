Пингвин запрыгнул в лодку, спасаясь от голодного тюленя

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Гид и фотограф Владимир Селиверстов рассказал о том, как во время экспедиции в Антарктиду его группа нечаянно познакомилась с пингвином Адели. Пингвин сам запрыгнул в лодку к туристам: он спасался от морского леопарда (вид тюленя, обитающий в субантарктических регионах Южного океана).
Пингвины Адели — самые распространенные виды пингвинов в Антарктиде. Они являются лакомой добычей для морских леопардов.
На представленные здесь кадры попал момент, когда пингвин, спасаясь от преследования, "поймал попутку" — он запрыгнул на борт лодки, и лодка подплыла к ближайшему айсбергу, чтобы высадить пингвина на сушу.
Кстати, там его уже поджидали сородичи. Так что все закончилось как нельзя лучше, а у нас есть возможность посмотреть видеозапись и фотографии.
Снимки сделал Владимир Селиверстов, который фотографирует дикую природу уже более двадцати лет.
"Я никогда раньше с таким не сталкивался, но некоторые мои друзья — да, — рассказал он. — Пингвины вполне комфортно чувствуют себя рядом с людьми, хотя и не со всеми. Моим друзья и семье понравилось видео".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews антарктида животные забавные животные забавный случай пингвин смешные видео с животными
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