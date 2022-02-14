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Пингвин запрыгнул в лодку, спасаясь от голодного тюленя

Пингвин запрыгнул в лодку, спасаясь от голодного тюленя (5 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 12:37
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   антарктида   животные   забавные животные   забавный случай   пингвин   смешные видео с животными   
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Гид и фотограф Владимир Селиверстов рассказал о том, как во время экспедиции в Антарктиду его группа нечаянно познакомилась с пингвином Адели. Пингвин сам запрыгнул в лодку к туристам: он спасался от морского леопарда (вид тюленя, обитающий в субантарктических регионах Южного океана).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   антарктида   животные   забавные животные   забавный случай   пингвин   смешные видео с животными   
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4  комментария
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Дарвин и аморальная премия 21 минуту назад
Тюленя жалко,его детки останутся голодными
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Ловите наркомана! 40 минут назад
Милота, бл..
А леопард голодный
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Сладких снов 49 минут назад
Пацаны на льдине в шоке, братан с крутой тачки теперь в авторитете.
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Димка Смола/67 54 минуты назад
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