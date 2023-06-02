Молодой полярник Денис рассказывает о жизни и работе в Антарктиде

Кроме тёплой одежды и медицинских препаратов, вот такой набор у Дениса на вахту:

Десять тюбиков зубной пасты, шесть зубных щëток, два десятка книг, три терабайта фильмов и сериалов, четыре пары беговых кроссовок, вся беговая экипа, велосипед/велостанок/велотрусы и это лишь малая часть того что я взял с собой во вторую зимовку в Антарктиду.