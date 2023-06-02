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Молодой полярник Денис рассказывает о жизни и работе в Антарктиде

Молодой полярник Денис рассказывает о жизни и работе в Антарктиде

Автор:
02 июня 2023 18:48
Сообщество : Истории
Метки: Антарктида   арктика   денис мельников   интересно   история   пингвины   полярник   работа полярника   станция мирный   фото   
1983
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Денис Мельников - полярник. Пока он работает на станции "Мирный" и рассматривает пингвинов в Антарктиде, его дома ждут двое детей и жена. Сегодня мы расскажем про особенности жизни и работы полярника.

Что значит быть полярником по мнению Дениса?

Полярник - это образ жизни. Когда ты ждёшь окончания зимовки, а вернувшись домой ждёшь начала подготовки к следующей экспедиции. Льды, айсберги, орущие пингвины под окном, полярное сияние через всё небо, Южный крест и уже почти родной НЭС "Академик Фёдоров"

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Для экспедиции в Антарктиду необходимо:


Для начала идёшь в институт Арктики и Антарктиды (ст.м. "Приморская", Спб), в отдел кадров и спрашиваешь, какие вакансии есть. Даже если нет какой-то узкой специальности (механик, геолог, гидролог и т.д.), есть возможность поехать техником на станцию. Для трудоустройства, кроме стандартного пакета документов, необходимы: удостоверение личности моряка, мореходная книжка, сертификаты обучения по "Спасению живучести судна", медицинская книжка моряка, множество прививок.

Полярники регулярно подсчитывают колонии императорских пингвинов. Погода в этом году, по словам Дениса, хуже, чем в прошлом году.


Закончив подсчёты, заметив много брошенных и потерянных яиц, но так же и много птиц высиживающих яйца, вернулись на станцию. Теперь размышляем над изготовлением 3-5 метровой селфи-палки, чтобы их фоткать сверху и считать чуть точнее чем примерно.

Как туда добираются:


Либо на корабле из Питера, либо самолёт до Кейптауна и там всё равно на корабль. В основном всех отправляют на корабле.

Кроме тёплой одежды и медицинских препаратов, вот такой набор у Дениса на вахту:


Десять тюбиков зубной пасты, шесть зубных щëток, два десятка книг, три терабайта фильмов и сериалов, четыре пары беговых кроссовок, вся беговая экипа, велосипед/велостанок/велотрусы и это лишь малая часть того что я взял с собой во вторую зимовку в Антарктиду.

Самое сложное в экспедициях - это разлука с близкими. Денис с женой за 10 лет его работы по вахтам уже как-то привыкли, а вот с детьми стало сложнее, по ним отец скучает ещё сильнее.

Источник:

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Метки: Антарктида   арктика   денис мельников   интересно   история   пингвины   полярник   работа полярника   станция мирный   фото   
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6  комментариев
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10k
Сатанеев 44 минуты назад
Вот этого не понял: " Обычно экспедиция длится около года а плюс путь туда-обратно занимает примерно 4-5 месяцев"
Т.е. путь на судне из Питера до Антарктиды занимает минимум 2 месяца? Вроде судно не парусное...
И ещё... Корабль - это боевая единица ВМФ. Остальные корыта называют судами.
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43k
Валерий 19 минут назад
плюс там походу один--хорошая зарплата, всё остальное на любителя)
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54k
Igor 22 минуты назад
Ни о жизни, ни о работе Денис так и не поведал нихрена
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266
0ptimist 41 минуту назад
Как такового рассказа об Антарктиде в посте я не увидел (к сожалению), за фото спасибо! Недавно прочитал книгу Василия Пескова "Странствия", вот там действительно интересно рассказано про жизнь и работу в Антарктиде, несмотря на то, что описывается прошлый век ))
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6k
livaneth 2 часа назад
Чем Марс отличается от Антарктиды:
1. В Антарктиде давление воздуха и химический состав воздуха аналогичны Земным.
2. До Антарктиды гораздо ближе добираться.
А вот температура примерно одинаковая, что на Марсе, что в Антарктиде.
Так что превратите для начала Южный континент в цветущий сад, засадите его яблонями а потом уж замахивайтесь на другие планеты.
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