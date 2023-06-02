Молодой полярник Денис рассказывает о жизни и работе в Антарктиде

Денис Мельников - полярник. Пока он работает на станции "Мирный" и рассматривает пингвинов в Антарктиде, его дома ждут двое детей и жена. Сегодня мы расскажем про особенности жизни и работы полярника.
Что значит быть полярником по мнению Дениса?
Полярник - это образ жизни. Когда ты ждёшь окончания зимовки, а вернувшись домой ждёшь начала подготовки к следующей экспедиции. Льды, айсберги, орущие пингвины под окном, полярное сияние через всё небо, Южный крест и уже почти родной НЭС "Академик Фёдоров"
Для экспедиции в Антарктиду необходимо:
Для начала идёшь в институт Арктики и Антарктиды (ст.м. "Приморская", Спб), в отдел кадров и спрашиваешь, какие вакансии есть. Даже если нет какой-то узкой специальности (механик, геолог, гидролог и т.д.), есть возможность поехать техником на станцию. Для трудоустройства, кроме стандартного пакета документов, необходимы: удостоверение личности моряка, мореходная книжка, сертификаты обучения по "Спасению живучести судна", медицинская книжка моряка, множество прививок.
Полярники регулярно подсчитывают колонии императорских пингвинов. Погода в этом году, по словам Дениса, хуже, чем в прошлом году.
Закончив подсчёты, заметив много брошенных и потерянных яиц, но так же и много птиц высиживающих яйца, вернулись на станцию. Теперь размышляем над изготовлением 3-5 метровой селфи-палки, чтобы их фоткать сверху и считать чуть точнее чем примерно.
Как туда добираются:
Либо на корабле из Питера, либо самолёт до Кейптауна и там всё равно на корабль. В основном всех отправляют на корабле.
Кроме тёплой одежды и медицинских препаратов, вот такой набор у Дениса на вахту:
Десять тюбиков зубной пасты, шесть зубных щëток, два десятка книг, три терабайта фильмов и сериалов, четыре пары беговых кроссовок, вся беговая экипа, велосипед/велостанок/велотрусы и это лишь малая часть того что я взял с собой во вторую зимовку в Антарктиду.
Такой вид из окна каждый день открывался Денису во время последней экспедиции: на залив Трёшникова и остров Хассуэлл
Обычно экспедиция длится около года — а плюс путь туда-обратно занимает примерно 4-5 месяцев
Самое сложное в экспедициях - это разлука с близкими. Денис с женой за 10 лет его работы по вахтам уже как-то привыкли, а вот с детьми стало сложнее, по ним отец скучает ещё сильнее.
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Т.е. путь на судне из Питера до Антарктиды занимает минимум 2 месяца? Вроде судно не парусное...
И ещё... Корабль - это боевая единица ВМФ. Остальные корыта называют судами.
1. В Антарктиде давление воздуха и химический состав воздуха аналогичны Земным.
2. До Антарктиды гораздо ближе добираться.
А вот температура примерно одинаковая, что на Марсе, что в Антарктиде.
Так что превратите для начала Южный континент в цветущий сад, засадите его яблонями а потом уж замахивайтесь на другие планеты.