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Организатор концертов рассказал, что Софию Ротару очень хотят видеть на российских новогодних корпоративах

Организатор концертов рассказал, что Софию Ротару очень хотят видеть на российских новогодних корпоративах

Автор:
27 ноября 2023 15:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: гонорар   концерты   новогодние корпоративы   певица   софия ротару   шоубиз   
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Её ценник за час выступления - от 100 тысяч евро.

Недавно была новость, что Пугачёва согласна выступить на новогодних корпоративах в России. Но есть нюанс - за концерт она просит 46 миллионов рублей. Но желающих пригласить её нет - то ли цена просто космическая, то ли обеспеченные заказчики не хотят попасть в скандальную историю. Например, когда она недавно приехала в Россию, её потребовали задержать и допросить. На следующий день после этой новости, она улетела на Кипр.

А вот Софию Ротару хотят пригласить многие. И даже готовы выложить за это €100 000 - почти 10 миллионов рублей. До начала 2022 года певица ежемесячно давала до 5 концертов в России. Потом уехала и от всех приглашений отказалась. Об этом заявил бывший директор Ротару:

София Михайловна уже пропускала один из годов и не приезжала в Россию. Прошлый год она тоже пропустила. В этом году её снова не будет. Она вообще сейчас почти не работает и мало контактирует с кем-либо.

Спрос на 76-летнюю Ротару экс-директора не удивляет. Он рассказывает, что она всегда была популярна у наших граждан.

А менеджер концертного агентства сообщает, что к нему регулярно обращаются обеспеченные люди и просят пригласить певицу в Россию. Особенно много заявок на новогодние корпоративы:

Прокатчики понимают, что из-за сложившейся ситуации выступление Ротару невозможно, поэтому предлагаем заменить её на другую певицу.

Сейчас исполнительница живёт на скопленные деньги и продаёт недвижимость - две квартиры в Крыму и элитную недвижимость в центре Москвы. Также планирует продавать гостиницу в Ялте. А на вырученные деньги хочет купить квартиру в Лондоне. По всей видимости, в финансах Ротару не нуждается, поэтому и отклоняет все предложения о концертах.

Так что в Россию она не приедет.

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Метки: гонорар   концерты   новогодние корпоративы   певица   софия ротару   шоубиз   
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49  комментариев
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11k
Том Сойер 2 часа назад
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310
oleg Pesotsky 9 минут назад
В конце 80-х у Софьи Михайловны в Ялте вынесли квартиру. Читал я ориентировку на похищенное и охреневал. Там только драгоценных изделий из золота с бриллиантами было на несколько листов. Но претензий не имею. Заработала честно. А вот ее взгляды это уже совсем другой вопрос.
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41k
Сергей 17 минут назад
А что водка в горло уже не идет на корпоративах без этих горлодранцев?
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1k
Бывалый 21 минуту назад
Оставьте бабулек в покое.
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20k
Robin Hood 23 минуты назад
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38k
russger 23 минуты назад
А петь она вживую будет. А то чёт пасть открывать под фанеру за сотку штук что-то дороговато. Никогда не понимал людей, которые ходят на такие "концерты" и платят неплохие бабки
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198
Zmey8838 Полчаса назад
А она потом все средства на ВСУ переведет
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6k
TirAn 44 минуты назад
Мне София Ротару всегда нравилась. В отличии от бабки Алки
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7k
Андрей Крылов 54 минуты назад
Хорошо когда-от пела про "вместе целая страна. вместе дружная семья" а на самом деле проститутка политическая и вообще. Ну её нах, гниду страрую, вместе с Пугачихой и всеми гадами прошлыми, что родства не помнят.
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4k
TOROID Час назад
Я так понял, что на Украине ей выступать за такие деньги не предлагают?
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2k
Максим Макашев Час назад
и продаёт недвижимость - две квартиры в Крыму и элитную недвижимость в центре Москвы. Также планирует продавать гостиницу в Ялте
**********************
А вырученные деньги передаст на вооружение укрофашистов? А может лучше конфисковать у этой старой шлюхи недвижимость, как конфисковали у зеленожопого, и вопросов не будет?
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5k
Alex 2 часа назад
Дорогова-то как-то для престарелой шл**хи.
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11k
Том Сойер 2 часа назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
102
26k
Влад 2 часа назад
Две квартиры в Крыму и квартира в Москве понятно, но зачем гостиницу продавать? Капает денюжка и хорошо.
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5k
Lexx 2 часа назад
Если и выступит, она ваши 10 лямов отдаст ВСУ-шникам. Нашли кого кормить.
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7k
_zmeeed 2 часа назад
Когда же уберут с нашей эстрады этих старых пердунов?
. Мальчик, 60 лет.
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5k
Suvar_ 2 часа назад
как она продаст, она гражданка недружественной страны. продать то продаст а деньги будут лежать на счете С. Хотя у нее наверное связи есть, пролоббируют разрешение на вывод средств.
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569
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
На Масленницу её хотят. А то чучело сжигать уже приелось
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27k
ПаганецЪ 2 часа назад
Я понимаю, когда с возрастом дорожает картина или коньяк. Но это?

Кто-то готов платить за это миллионы?
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