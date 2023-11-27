Организатор концертов рассказал, что Софию Ротару очень хотят видеть на российских новогодних корпоративах

София Михайловна уже пропускала один из годов и не приезжала в Россию. Прошлый год она тоже пропустила. В этом году её снова не будет. Она вообще сейчас почти не работает и мало контактирует с кем-либо.

Спрос на 76-летнюю Ротару экс-директора не удивляет. Он рассказывает, что она всегда была популярна у наших граждан.

А менеджер концертного агентства сообщает, что к нему регулярно обращаются обеспеченные люди и просят пригласить певицу в Россию. Особенно много заявок на новогодние корпоративы: