Организатор концертов рассказал, что Софию Ротару очень хотят видеть на российских новогодних корпоративах

Её ценник за час выступления - от 100 тысяч евро.
Недавно была новость, что Пугачёва согласна выступить на новогодних корпоративах в России. Но есть нюанс - за концерт она просит 46 миллионов рублей. Но желающих пригласить её нет - то ли цена просто космическая, то ли обеспеченные заказчики не хотят попасть в скандальную историю. Например, когда она недавно приехала в Россию, её потребовали задержать и допросить. На следующий день после этой новости, она улетела на Кипр.
А вот Софию Ротару хотят пригласить многие. И даже готовы выложить за это €100 000 - почти 10 миллионов рублей. До начала 2022 года певица ежемесячно давала до 5 концертов в России. Потом уехала и от всех приглашений отказалась. Об этом заявил бывший директор Ротару:
София Михайловна уже пропускала один из годов и не приезжала в Россию. Прошлый год она тоже пропустила. В этом году её снова не будет. Она вообще сейчас почти не работает и мало контактирует с кем-либо.
Спрос на 76-летнюю Ротару экс-директора не удивляет. Он рассказывает, что она всегда была популярна у наших граждан.
А менеджер концертного агентства сообщает, что к нему регулярно обращаются обеспеченные люди и просят пригласить певицу в Россию. Особенно много заявок на новогодние корпоративы:
Прокатчики понимают, что из-за сложившейся ситуации выступление Ротару невозможно, поэтому предлагаем заменить её на другую певицу.
Сейчас исполнительница живёт на скопленные деньги и продаёт недвижимость - две квартиры в Крыму и элитную недвижимость в центре Москвы. Также планирует продавать гостиницу в Ялте. А на вырученные деньги хочет купить квартиру в Лондоне. По всей видимости, в финансах Ротару не нуждается, поэтому и отклоняет все предложения о концертах.
Так что в Россию она не приедет.
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А вырученные деньги передаст на вооружение укрофашистов? А может лучше конфисковать у этой старой шлюхи недвижимость, как конфисковали у зеленожопого, и вопросов не будет?
. Мальчик, 60 лет.
Кто-то готов платить за это миллионы?