«Эти слова я воспринимаю как глупость пожилой женщины»: Юрий Антонов рассказал о том, как Лайма Вайкуле «кормила весь СССР»

«Не только артистам, всем тогда мало платили. Но никто не умер от голода. О каких огромных заработках идет речь, если Лайма Вайкуле никогда не входила в категорию топ-артистов? Внешне она очень симпатичная, не спорю. Я был с ней неплохо знаком. В 2009 году я выступал в Юрмале с сольным концертом. Там пели мои песни звезды российской эстрады. И Лайма тоже пела мою песню. Но она всегда была латышской певицей средней величины».