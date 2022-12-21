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«Эти слова я воспринимаю как глупость пожилой женщины»: Юрий Антонов рассказал о том, как Лайма Вайкуле «кормила весь СССР»

«Эти слова я воспринимаю как глупость пожилой женщины»: Юрий Антонов рассказал о том, как Лайма Вайкуле «кормила весь СССР»

Автор:
21 декабря 2022 16:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   СССР   гонорар   заработок   интервью   композитор   лайма вайкуле   латвия   певица   юрий антонов   
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И добавил, что вскоре о ней все позабудут.

Интервью Лаймы Вайкуле вызвало широкий резонанс. Особенно та часть, где она заявила, что они с Аллой Пугачёвой «кормили весь Советский Союз».

Это прокомментировал и Юрий Антонов:

«Эти слова Лаймы Вайкуле я воспринимаю как глупость пожилой женщины. Во-первых, она ссылается на Пугачеву, мол, Алла содержала Россию, в то время как Пугачева этого не говорила. Во-вторых, кто такая Лайма Вайкуле даже на фоне нашей (не говоря о мировой) эстрады? Да, никто. Когда она говорит о себе, она примеряет на себя королевскую мантию, которую никогда не носила».

«Не только артистам, всем тогда мало платили. Но никто не умер от голода. О каких огромных заработках идет речь, если Лайма Вайкуле никогда не входила в категорию топ-артистов? Внешне она очень симпатичная, не спорю. Я был с ней неплохо знаком. В 2009 году я выступал в Юрмале с сольным концертом. Там пели мои песни звезды российской эстрады. И Лайма тоже пела мою песню. Но она всегда была латышской певицей средней величины».

«Латвия — маленькое государство. У них нет никого, кроме Лаймы Вайкуле и Раймонда Паулса. Да, Раймонд Паулс — великий эстрадный композитор. И очень хороший пианист. А Вайкуле сыграла определенную роль в развитии шансона, я бы так определил ее место и стиль».

«Она свое дело сделала. Спасибо ей за это. И до свидания. Не надо грубить, оскорблять. Просто после подобных ее заявлений надо вежливо сказать: “До свидания, Лайма”, — заключил он. — Это значит, что больше никогда не увидимся».

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Метки: Алла Пугачева   СССР   гонорар   заработок   интервью   композитор   лайма вайкуле   латвия   певица   юрий антонов   
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19  комментариев
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40k
jonnyD Час назад
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939
Шурман 3 минуты назад
Опустил так опустил . Она даже у моей матери ассоциируются с дешевой шлюхой из Юрас , у тестя и тещи такие же ассоциации . Возомнила что она кормила всех , в Латвии много талантливых певцов и они действительно заслуживают внимания , такие Бусулис .
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5k
Компьютер DELL монитором 12 минут назад
Один хрень несёт , второй комментирует ....
Лозы ещё не хватает ....
Как это всё надоело !
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15k
K7OO 17 минут назад
Сам Антонов может всю страну и не кормил, но всех кабацких музыкантов в СССР он точно кормил. А они кормили его в ответ, включая его песни в утверждаемый репертуар. Вот так и жили.)
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12k
a_komolow Полчаса назад
До свидания - это расставание на время
Прощай - это навсегда!
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52k
smakido 48 минут назад
Разумно сказано !
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2k
SHAGREEN Час назад
“До свидания, Лайма”, заключил он. Это значит, что больше никогда не увидимся».

Тогда уж: "Прощай Лайма".
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1k
greesevold Час назад
Ну да, так и надо: спокойно, без истерик, без оскорблений, показать направление движения и помахать вслед.
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1k
Gadova Час назад
Дайте нам пособие по потере кормильца
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1k
Gadova Час назад
Мы и так про неё не вспоминали
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6k
workmen77 Час назад
Была она очень средненькая певица, по сравнению с Пугачевой или Герман, а "выезжала" лишь на образе "нашей иностранки".
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29k
Владимир Час назад
А-а-а-а, я понял почему сейчас либерасты-навальнисты воют что им жрать нечего. Их Пугачева с Вайкуле кормить перестали. Вот ведь бабки скоты все таки..
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22k
sssss3 Час назад
Надеюсь ента прошмандень хоть не грудью весь СССР кормила???
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August

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