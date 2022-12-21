«Эти слова я воспринимаю как глупость пожилой женщины»: Юрий Антонов рассказал о том, как Лайма Вайкуле «кормила весь СССР»

И добавил, что вскоре о ней все позабудут.
Интервью Лаймы Вайкуле вызвало широкий резонанс. Особенно та часть, где она заявила, что они с Аллой Пугачёвой «кормили весь Советский Союз».
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«Эти слова Лаймы Вайкуле я воспринимаю как глупость пожилой женщины. Во-первых, она ссылается на Пугачеву, мол, Алла содержала Россию, в то время как Пугачева этого не говорила. Во-вторых, кто такая Лайма Вайкуле даже на фоне нашей (не говоря о мировой) эстрады? Да, никто. Когда она говорит о себе, она примеряет на себя королевскую мантию, которую никогда не носила».
«Не только артистам, всем тогда мало платили. Но никто не умер от голода. О каких огромных заработках идет речь, если Лайма Вайкуле никогда не входила в категорию топ-артистов? Внешне она очень симпатичная, не спорю. Я был с ней неплохо знаком. В 2009 году я выступал в Юрмале с сольным концертом. Там пели мои песни звезды российской эстрады. И Лайма тоже пела мою песню. Но она всегда была латышской певицей средней величины».
«Латвия — маленькое государство. У них нет никого, кроме Лаймы Вайкуле и Раймонда Паулса. Да, Раймонд Паулс — великий эстрадный композитор. И очень хороший пианист. А Вайкуле сыграла определенную роль в развитии шансона, я бы так определил ее место и стиль».
«Она свое дело сделала. Спасибо ей за это. И до свидания. Не надо грубить, оскорблять. Просто после подобных ее заявлений надо вежливо сказать: “До свидания, Лайма”, — заключил он. — Это значит, что больше никогда не увидимся».
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Лозы ещё не хватает ....
Как это всё надоело !
Прощай - это навсегда!
Тогда уж: "Прощай Лайма".