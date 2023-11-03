СМИ сообщают, что Алла Пугачёва вернулась в Россию

В сети появились фотографии Пугачёвой на вокзале. О своём визите в страну актриса никому ничего не сказала.
Этим утром Алла Пугачева прибыла в столицу на поезде Псков-Москва. В Россию Алла Пугачёва прибыла через КПП в Псковской области. В Москве Примадонну сфотографировали на вокзале.
Пугачёва прибыла в Россию без детей и мужа. Сразу с вокзала певица отправилась в свой дом в Грязи, уточняет Mash.
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О цели визита Аллы Пугачёвой ничего не известно. Уже после появления фотографий Примадонны в сети Елена Чупракова, директор Пугачевой, заявила, что никаких комментариев не даёт.
Тем временем на личной странице Аллы Пугачёвой подписчики заметили, что лицо звезды сильно изменилось. То ли она переборщила с фотошопом, то ли с пластическими операциями. Благодарный зритель тут как тут.
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Типа!
В Ызраиле больше проблЭм чем у нас. Да! НУ!
Я вас умоляю! ..
И ШО!? этой старой перешнице у нас - НАДО?
Галкина еле-еле ноги передвигает судя по видюшке .
А значит ? А зыначит приползла остатки капусты выводить .
Столоваться то на что то надо ? Надо !
Детишков кормить надоть ? Надоть !
Вот и мотается не покладая рук та ног ...
Чует , что вот-вот шлюзы перекроют . Успеть бы
Вопрос 2: где гордость тех, кто впустил эту мразь в Россию? Ну не думал, что те, кто обосрали Россию вот так, как ничего и не было может спокойно возвращатся.
Зачем мне эта новость ?