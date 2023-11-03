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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8197 постов • 891 подписчик подписаться
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СМИ сообщают, что Алла Пугачёва вернулась в Россию

СМИ сообщают, что Алла Пугачёва вернулась в Россию

Автор:
03 ноября 2023 11:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачёва   Россия   внешность   возвращение   интересное   фото   шоу бизнес   
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В сети появились фотографии Пугачёвой на вокзале. О своём визите в страну актриса никому ничего не сказала.

Этим утром Алла Пугачева прибыла в столицу на поезде Псков-Москва. В Россию Алла Пугачёва прибыла через КПП в Псковской области. В Москве Примадонну сфотографировали на вокзале.

Пугачёва прибыла в Россию без детей и мужа. Сразу с вокзала певица отправилась в свой дом в Грязи, уточняет Mash.

О цели визита Аллы Пугачёвой ничего не известно. Уже после появления фотографий Примадонны в сети Елена Чупракова, директор Пугачевой, заявила, что никаких комментариев не даёт.

Тем временем на личной странице Аллы Пугачёвой подписчики заметили, что лицо звезды сильно изменилось. То ли она переборщила с фотошопом, то ли с пластическими операциями. Благодарный зритель тут как тут.

Источник:

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Метки: Алла Пугачёва   Россия   внешность   возвращение   интересное   фото   шоу бизнес   
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48  комментариев
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83k
Доктор Джонс Час назад
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6k
alex 38 секунд назад
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4k
leofox Минуту назад
"Примадонна"
Старая кошелка ушатанная пластикой, это она себе такое звание придумала?
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14k
Ser 2 минуты назад
Так ! И? ШО!?
Типа!
В Ызраиле больше проблЭм чем у нас. Да! НУ!
Я вас умоляю! ..
И ШО!? этой старой перешнице у нас - НАДО?
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14k
Александр Маслов 4 минуты назад
Пластика пластикой, а старушечью, на полусогнутых, "Х"-образную походку не спрячешь. Лично ...до фиолетового барабана (АП для меня умерла, когда стала мафиози шоу-бизнеса и из-за бабла сгубила реальные таланты), но в этом случае диссонанс несоответствия гармонии физиологии с желанием не в меру "умолодиться" явный. Природу не обманешь. Да и честь (была ли она?) не вернёшь. Уважение к ранним песням (точнее к их авторам) пока (как память о прошлом времени) осталось, а вот к сочувствующей предателям Родины особе – в "0".
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711
partners74 6 минут назад
и да, афтырь... какая она нах.е.р примадонна???
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30k
Юрьевич 7 минут назад
Вспомнила где в доме заначку спрятала?
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1k
Олег 7 минут назад
Бабка же продала этот дом, вроде?
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935
manowar _by 10 минут назад
Стыдно за такое правительство. Это плевок в сторону всех погибших и воюющих парней.
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915
ProFanas 11 минут назад
Везде хорошо, а в грязИ - лучше...
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711
partners74 13 минут назад
а зачем оно здесь нужна??? кто ето пустил в РОССИЮ????, которая ето из-за границы поливало грязью свою страну. поняли, что жиденько так обо.сра.лись??? а так понимаю, сейчас будет "прастити, извенити"
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16k
Majul 15 минут назад
Ну и нахер оно здесь нужно? Пусть валит обратно, или нигде ее земля не принимает. Зедсь уже точно даром эта старая кошелка не сдалась никому.
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1k
Олег Квирулянт 15 минут назад
А Максик очканул вернуться.
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 17 минут назад
Ой та ладно , чавку перекроила , делов то . Чай актрисуля , певичка , лицедейка .

Галкина еле-еле ноги передвигает судя по видюшке .
А значит ? А зыначит приползла остатки капусты выводить .
Столоваться то на что то надо ? Надо !
Детишков кормить надоть ? Надоть !
Вот и мотается не покладая рук та ног ...
Чует , что вот-вот шлюзы перекроют . Успеть бы
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9k
Дмитрий 17 минут назад
А какие вопросы могут быть после того как вернулись Фридман? Авен? Песков же сказал, что они граждане России и могут приезжать уезжать когда захотят. Вопрос весь в том, что бы мадам вновь не стала появляться на всех экранах, а так же вновь не начала концерты давать.
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3k
Pioner76 18 минут назад
Вопрос 1: кто дал ей титул примадонны?
Вопрос 2: где гордость тех, кто впустил эту мразь в Россию? Ну не думал, что те, кто обосрали Россию вот так, как ничего и не было может спокойно возвращатся.
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865
Дмитрий 19 минут назад
Передайте кто-нибудь этой скотине , пусть валит обратно.
Зачем мне эта новость ?
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91
ivandike 20 минут назад
Почему у нее ещё есть дом?
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5k
Elena Ki 21 минуту назад
А была новость, что дом продали. А! За чемоданом денег приехала, а потом - сразу на Кипр. Там будет Грязи делать.
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59k
Олег 22 минуты назад
как настроить фильтры чтоб блокировали любое упоминание об этом говне и всех к ней приближенных? Зачем мне знать приехала старуха или посрала? С радостью почитаю некролог о ней
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59k
Парагвайский шпион 22 минуты назад
Так. И куда за деньгами приходить? Она же вернулась кормить всю страну? Не?
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