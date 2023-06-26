Обнулили: Вера Брежнева осталась без вида на жительство в РФ

ВНЖ украинской певицы считается недействительным.
Украинка Вера Брежнева лишилась ВНЖ в России. Неизвестно, аннулировали ли его или она сама отказалась от этого документа. В прессе появилась информация, что ИП Брежневой (а в официальных документах она фигурирует под фамилией Киперман - по первому мужу) было ликвидировано как раз в связи с потерей вида на жительство.
Это означает, что проживающая ныне за рубежом Брежнева не сможет находиться в РФ, работать и получать какие-либо официальные доходы, а ведь еще недавно она была востребованой артисткой с весьма нескромным ценником за выступления, и зарабатывала, в том числе, на госконтрактах. Помимо концертной деятельности певица занималась продажей линейки бьюти-средств для макияжа.
Теперь она, как иностранка без ВНЖ, лишилась права зарабатывать в РФ. Гражданство же России Брежнева никогда не получала, оставаясь, как и её муж Константин Меладзе, преданной Украине. Сейчас ей остаётся надеется лишь на Европу, где Брежнева вместе с мужем проживает с начала СВО. Конечно, доходы уже не те, ну а что поделать?
12 июня Брежнева объявила об отмене своих концертов в Португалии и в Испании. Причины отмены певица не объяснила.
Источник:
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Но она же такая красивая!
Хорошо, но потом всё равно сжечь!
Я вот сегодня в ближайшей водаеда (это КБ в Крыму так называется) пива взял. Интересно кому? Пост запилите? Да, ещё под Г965 дрова на 10ку поставил и 2 монитора на древнем коре дуба завел с РАЗНЫХ видеокарт. задача не сложная, но требует полюбить настройки материнки. Ну, так, ради спортивного интереса, дискретная там двухголовая, но хотелось треша)) Интересно кому? Вот, я думаю, и про эти веру тоже накукуй не кому не упало.