FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7691 пост • 878 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Обнулили: Вера Брежнева осталась без вида на жительство в РФ

Обнулили: Вера Брежнева осталась без вида на жительство в РФ

Автор:
26 июня 2023 18:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: аннулировали   артисты   вера брежнева   вид на жительство   внж   константин меладзе   концерты   певица   шоу бизнес   
3141
3

ВНЖ украинской певицы считается недействительным.

Украинка Вера Брежнева лишилась ВНЖ в России. Неизвестно, аннулировали ли его или она сама отказалась от этого документа. В прессе появилась информация, что ИП Брежневой (а в официальных документах она фигурирует под фамилией Киперман - по первому мужу) было ликвидировано как раз в связи с потерей вида на жительство.


Это означает, что проживающая ныне за рубежом Брежнева не сможет находиться в РФ, работать и получать какие-либо официальные доходы, а ведь еще недавно она была востребованой артисткой с весьма нескромным ценником за выступления, и зарабатывала, в том числе, на госконтрактах. Помимо концертной деятельности певица занималась продажей линейки бьюти-средств для макияжа.


Теперь она, как иностранка без ВНЖ, лишилась права зарабатывать в РФ. Гражданство же России Брежнева никогда не получала, оставаясь, как и её муж Константин Меладзе, преданной Украине. Сейчас ей остаётся надеется лишь на Европу, где Брежнева вместе с мужем проживает с начала СВО. Конечно, доходы уже не те, ну а что поделать?


12 июня Брежнева объявила об отмене своих концертов в Португалии и в Испании. Причины отмены певица не объяснила.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: аннулировали   артисты   вера брежнева   вид на жительство   внж   константин меладзе   концерты   певица   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Егор 2 часа назад
Вот тут только спасибо сказать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков 11 секунд назад
Ну хрен с ней, Автор! Сиськи то где????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OporosSkota 3 минуты назад
Так ей и надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 5 минут назад
не первая, не последняя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164
Кот Чеширский 22 минуты назад
Сжечь ведьму!
Но она же такая красивая!
Хорошо, но потом всё равно сжечь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ПаганецЪ Полчаса назад
Ну всё. Брежнева кончилась. Осталась только Галушка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
862
ruslan d Полчаса назад
Да она скорей всего и не против ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
soar 39 минут назад
Что-то Вера попутала ориентиры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
perekrestok 39 минут назад
Ну вот сейчас все "звезды", которых золотом осыпали показали свое нутро. Надеюсь выводы сделают те кто этих бл@дей к себе вызывал и заставлял выплясывать на столах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Бу 39 минут назад
мерзкие рожи что Брежнева, что косоглазый куй Меладзэ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Olegsky 46 минут назад
И что с этой новостью делать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 49 минут назад
Ану-ка стоп!!! Чё-то какая то манипулирующая фактами статьишка. А как например Ларс Улирих или Предводитель Рамштайна или какой-нить "Любой Иностранный симфонический оркестр" получали доходы не имея вида на жительство в России?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Shtoppi 57 минут назад
довыё_живлась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
430
гарри 58 минут назад
Да собственно и ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Axel Час назад
Верните ей уже имя и фамилию при рождении: Вірка Вікторівна Галушка.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
_delphin_ Час назад
Кто это? Я серьёзно. Имя, фамилию слышал, не в тайге живу. Но кто она? Актиска, певичка, модель, звезда ютуба? Я не в курсе. Зачем она тут? Я не в курсе. Помер Максим, и хер с ним.

Я вот сегодня в ближайшей водаеда (это КБ в Крыму так называется) пива взял. Интересно кому? Пост запилите? Да, ещё под Г965 дрова на 10ку поставил и 2 монитора на древнем коре дуба завел с РАЗНЫХ видеокарт. задача не сложная, но требует полюбить настройки материнки. Ну, так, ради спортивного интереса, дискретная там двухголовая, но хотелось треша)) Интересно кому? Вот, я думаю, и про эти веру тоже накукуй не кому не упало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
taxcop Час назад
Что с лицом, Киперман?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Татьяна Баженова Час назад
Сколько этих смазливых тёлочек прошло через ВИАГРу , а точнее, через постели братьев М.! Только самые преданные и верные остались ублажать их до сего дня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Kozlodoev Час назад
...но потом всё равно сожжём...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Daimos Час назад
Как же мы без неё теперь будем жить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 16 комментариев
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

129484



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Летняя распродажа пылесосов ILIFE
Летняя распродажа пылесосов ILIFE
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стандарты красоты

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#автомобили#Россия#кино#интересное#полиция#новости#Девушка#женщины
#в мире#Юмор#интересно#ДТП#США#аварии#девушки#позитив#красота#забавно
#история#машина#автомир#животные#Прикол#авто аварии#люди#собака#дети#истории
Летняя распродажа пылесосов ILIFE Летняя распродажа пылесосов ILIFE Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться