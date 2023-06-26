Обнулили: Вера Брежнева осталась без вида на жительство в РФ

Украинка Вера Брежнева лишилась ВНЖ в России. Неизвестно, аннулировали ли его или она сама отказалась от этого документа. В прессе появилась информация, что ИП Брежневой (а в официальных документах она фигурирует под фамилией Киперман - по первому мужу) было ликвидировано как раз в связи с потерей вида на жительство.





Это означает, что проживающая ныне за рубежом Брежнева не сможет находиться в РФ, работать и получать какие-либо официальные доходы, а ведь еще недавно она была востребованой артисткой с весьма нескромным ценником за выступления, и зарабатывала, в том числе, на госконтрактах. Помимо концертной деятельности певица занималась продажей линейки бьюти-средств для макияжа.



